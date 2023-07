Aus für Magazin des FC Eichel: Zeitschrift erscheint zum letzten Mal

Thomas Reis ist einer derer, die aus den Reihen des FC Eichel hervorgegangen sind - heute ist Reis Trainer beim FC Schalke 04. "Legende und gehyped hier wie dort", sagt Roland Grottenthaler. Die Karriere des Thomas Reis wird seit jeher im Jahresheft des FC Eichel begleitet - in einer Ausgabe ist ein anderthalbseitiger, handschriftlicher Bericht des damals elfjährigen Reis abgedruckt - die Handschrift noch etwas ungelenk.

Im FC ist man stolz auf den Star aus den eigenen Reihen, der nach wie vor mehrfach im Jahr auch in Eichel ist. Eine Lichtfigur, keiner bislang habe spielen können, "wie der Thomas". Mit der Jugendnationalmannschaft hatte der damals sogar im Wembleystadion gespielt.

"Die Geschichte und die Karriere vom Thomas habe ich bislang eigentlich in jedem Jahresheft des FC Eichel beleuchtet, ausgiebig auch in der letzten Ausgabe", sagt Roland Grottenthaler. Diesen Teil der Arbeit und der Dokumentation will er unbedingt aufrechterhalten. Vielleicht nur für sich privat, vielleicht in Form kleiner Broschüren, oder doch auch digital auf der Internetseite des Vereins. Ge