Aufsicht im Wertheimer Freibad wird schwieriger

Zunehmend mehr Fingerspitzengefühl nötig

Wertheim 22.08.2023 - 14:15 Uhr 2 Min.

Blick in das Freibad in den Christwiesen: Der Spaß am und im Wasser hat Grenzen dort, wo es um Sicherheit geht. Besonders bei jungen Männern wird es für das Personal zunehmend fordernder, Regeln durchzusetzen. Baderegeln durchzusetzen, war auch für Ingo Ortel früher leichter.

Die Nachrichten aus anderen Teilen Deutschlands sind nicht so gut: Zuletzt hatten sich Clans in Berlin eine Massenschlägerei in einem Freibad geliefert, zuvor habe es Vergleichbares auch schon im Frankfurter Raum und anderswo gegeben, sagt Ortel (59). In Miltenberg hatte die Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt (EMB) als Betreiberin zweier Freibäder jüngst angekündigt, jetzt einen Sicherheitsdienst einzusetzen, der für Ordnung sorgt.

Schwimmmeister Ortel meint, allgemein werde die Lunte kürzer, die Leute würden empfindlicher, die Aufsicht im Bad zunehmend schwieriger. »Das ist ja eigentlich überall so«, sagt er. Manchmal liege das anscheinend einfach nur am Wetter. Wenn es unerträglich heiß werde, seien »die Leute irgendwie besonders gereizt«, sagt er.

Jugendliche in Gruppen seien für ihn und die Kolleginnen am schwersten zu kontrollieren. Die Gruppendynamik lasse den einen oder anderen gern über die Stränge schlagen. Gegen Spaß sei nichts einzuwenden, aber auch die anderen Badegäste hätten Rechte - und Sicherheit sei eben auch ein Thema. Die halbwüchsigen Zehn- bis Zwölfjährigen seien noch leicht zu händeln, obwohl Ortel auch bei ihnen eine massive Veränderung wahrnimmt: »Den Kleinen sage ich häufiger auch noch mal, dass diese oder jene Worte bei uns Hausverbot haben.«

Beschimpfungen, besonders sexuell herabwürdigende, erreichten höchst grobe Ausmaße, würden Teil der Alltagssprachkultur der Kinder und seien oft leider nur der kleinere Teil des Konfliktpotenzials, meint Ortel. Bei den Heranwachsenden werde es noch einmal deutlich fordernder, die Regeln durchzusetzen. Dies betrifft nach Wahrnehmung des Schwimmmeisters ganz besonders Migranten. »Es hat keinen Sinn, da jetzt drumrumzureden«, sagt Ortel. Auffällig seien junge Männer aus dem arabischen Raum, aber auch junge Ukrainer. Ein nicht handhabbares Übermaß nähmen diese Auffälligkeiten aber nicht an.

Der Betriebsleiter will keine Fremdenfeindlichkeit schüren. Die hiesige Freibadkultur sei in den fraglichen Herkunftsländern meist unbekannt, die Einsicht in die Notwendigkeit zur Einhaltung von Sicherheitsregeln von daher nicht besonders ausgeprägt. Viele reagierten durchaus höflich auf Zurechtweisungen, manche dabei auch, ohne hinterher ihr Verhalten zu ändern, manche jedoch offen widerwillig. »Und manche kommen einem schon mal richtig arrogant«, sagt Ortel.

Problematisch, aber auch wirkungsvoll sei es, mit lautem Rufen quer über die Wasserfläche Regelverstöße anzumahnen. Nicht jeder vertrage die öffentliche Zurechtweisung. »Auf der anderen Seite würden so alle Badegäste an die Baderegeln erinnert und wüssten, dass das Aufsichtspersonal ein Auge auf sie hat. »So eine Ansage schafft für die nächsten zehn Minuten klare Verhältnisse«, meint Ortel.

Echte Badeverbote würden derzeit noch ganz selten erteilt. »Oftmals ist es schon genug, zwei, drei Leute aus einer schwierigen Gruppe herauszugreifen«, berichtete der Schwimmmeister. Es brauche sehr viel Fingerspitzengefühl, um die Balance im Bad zu halten. Da seien jene im Griff zu halten, die die Regeln nur schwer akzeptieren könnten, während viele der anderen Badegäste gleichzeitig immer anspruchsvoller würden, auf ihre Rechte und ihre Ruhe pochten. »Die Unvereinbarkeit wächst«, sagt Ortel.

(Mitarbeit: Sabine Balleier)

Michael Geringhoff

Hintergrund: Baderegeln Bei den Baderegeln, auf deren Einhaltung das Bäderteam zu achten hat, geht es im Kern um Rücksichtnahme. Das beginnt beim Rauchen außerhalb der Liegewiese, schließt den Sprung vom Beckenrand ein, und andere ins Wasser zu stoßen, ist ebenso verboten, wie andere Badende unter die Wasseroberfläche zu drücken. Im Bereich der Rutschen darf nicht gedrängelt werden, Rutschen im Stehen und das Aufstauen von Wasser sind verboten. Der Bereich am Ende der Rutsche ist zügig freizumachen. Alle Rutschen dürfen nur noch unter Aufsicht des Personals benutzt werden. Für den neuen Sprungturm gelten auch neue Regeln: Es darf nur noch eines der Bretter zur selben Zeit genutzt werden. Das Personal regelt die individuelle Freigabe. Dreier und Fünfer dürfen nur noch unter Aufsicht des Personals benutzt werden. Ge