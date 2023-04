Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Aufregung im Netz um Einladung zu Pizza im Wahlkampf

Bürgermeisterwahl: Stefan Kempf nutzt Daten legal

Werbach 12.04.2023

Das Date mit dem Kandidaten bei Pizza und Getränken ist für den Vorabend der Wahl am 23. April in einem Werbacher Lokal angesetzt. Kempf übernimmt die Rechnung. »Unglaublich«, schimpfen Internet-Nutzer und zeigen sich erbost: Kempf habe sich die persönlichen Daten der Erstwähler verschafft, und das könne nicht legal sein.

Doch das ist es: Das Bundesmeldegesetz legt fest, dass Kandidaten sich zum Zwecke der Wahlwerbung solche Listen im Vorfeld von Wahlen bei den Behörden besorgen können. »Das ist alles rechtlich abgedeckt«, erklärt der Werbacher Hauptamtsleiter Tobias Schwarzbach. Bei Wahlen in Bund und Land sei es durchaus üblich, dass die großen Parteien diesen Weg nutzten, um in Kontakt mit Jungwählern zu kommen. »Den meisten Bürgern fällt das nicht so auf«, sagt Schwarzbach.

Vielleicht sei es im kleineren Rahmen einer Bürgermeisterwahl eher unüblich, aber der Kandidat Kempf sei nicht der einzige. »Auch ein weiterer Kandidat hat diese Listen für seinen Wahlkampf hier in Werbach angefordert«, berichtet der Hauptamtsleiter. Rechtlich gebe es keinen Unterschied, ob der Kandidat jetzt junge Leute zur Limo oder Senioren auf einen Kaffee einlade.

Stefan Kempf selbst bleibt gelassen: »Bei anderen Veranstaltungen habe ich auch die Getränke bezahlt und frische Brezeln mitgebracht. Ich denke, das gehört einfach dazu, wenn die Bürgerinnen und Bürger sich schon die Zeit nehmen.«

