Aufbau der Jugendarbeit mit Inhalten gefüllt

Diakon Jonas Wittmann verabschiedet

Kreuzwertheim 19.09.2023 - 11:27 Uhr 2 Min.

Abschied von Jonas Wittmann mit Diakon Dirk Rothmann, Wittmanns Frau Fabiola Gonzalez Mantilla mit Sohn Emanuel, Dekan Rudi Rupp sowie Kreuzwertheims Pfarrerin Stephanie Wegner. Foto: Steffen Schreck

Wittmann hat in seiner Zeit als Diakon viel geleistet. Insbesondere in der Jugendarbeit hat er aus dem Nichts ein beeindruckendes Netzwerk aufgebaut. Mit viel Engagement und Kreativität hat er zahlreiche Veranstaltungen etabliert, die bei den Kindern und Jugendlichen der Region großen Anklang fanden. Zu den von Wittmann ins Leben gerufenen Veranstaltungen gehören unter anderem das Kinderkino. Kindersamstage, an denen die jungen Teilnehmer spielerisch die Welt entdecken konnten, waren recht beliebt. Besonders hervorzuheben sind zudem die von Wittmann organisierten Teamer-Kurse. Hier hatten Jugendliche die Möglichkeit, sich in der Jugendarbeit weiterzubilden und Verantwortung zu übernehmen.

Durch seine motivierende Art und sein Fachwissen konnte Wittmann ein Team von engagierten Helfern aufbauen, die ihn bei seinen Projekten unterstützten. Neben den regelmäßigen Veranstaltungen hat Wittmann auch Jugend- und Konfi-Freizeiten organisiert. Diese Ausflüge und Reisen waren für viele junge Menschen prägende Erlebnisse und trugen maßgeblich zur Stärkung des eigenen Ichs bei.

Gabriele Franke, stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstands, fand einfühlsame Worte zum Abschied. »Du bist gesegnet und Du wirst ein Segen sein (Genesis 12,2), unter diesem Bibelvers stand deine Einsegnung zum Diakon und Bruder der Rummelberger Bruderschaft im Oktober 2017«, sagte Franke. »Und ein Segen warst Du wirklich für uns«, lobte die stellvertretende Vorsitzende.

Keine Stellenbeschreibung

Es sei klar gewesen, dass er vorrangig für die Jugendarbeit eingesetzt werden sollte. In Hasloch gab es damals zwei Vertreter der Jugendarbeit, in Kreuzwertheim zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Es habe auch keine wie heute üblich detaillierte Stellenbeschreibung für seine Aufgaben gegeben.

»Im Grunde genommen musstest Du dieses Ziel, Aufbau einer Jugendarbeit, selbst mit Inhalten füllen«, so Franke weiter. Wittmann habe diese Herausforderung angenommen und gemeistert.

Mit ihm sei wieder mehr Leben in die Birkenstraße eingezogen. Dank ihm hätten die Konfirmanden wieder in Kreuzwertheim unterrichtet werden können. Mangels eines Pfarrers seien diese bis zu seiner Ankunft in Michelrieth unterrichtet worden. Franke nannte die sechs Jahre »eine sehr kurze Zeit«. In dieser habe Wittmann nicht nur eine Jugendarbeit aufgebaut, Thema ausgebildet und Gottesdienste gehalten, sondern darüber hinaus auch geheiratet, einen Sohn bekommen und nebenbei noch studiert.

Mit seinem Master in Sozialarbeit in der Tasche führt Jonas Wittmann der Weg nun nach Nürnberg an die evangelische Hochschule, wo er dann für die Studiengangkoordination für den Bachelor-Studiengang in Religionspädagogik und den Masterstudiengang Sozialmanagement zuständig ist.

Neue Herausforderung

Wittmann selbst freut sich auf seine neue Herausforderung. »Ich werde Studenten und Studentinnen durch ihr Studium begleiten und mich darum kümmern, dass für sie alles gut organisiert ist«, sagt Wittmann. Auch zu seiner Familie in Ingolstadt hat er künftig eine kürzere Anreise. Den Gottesdienst gestalteten Sonja Miranda-Martinez (Sopran), Bianca Schütz (Alt), Rainer Lange (Orgel) und Georg Wolpert (Pauken) mit.

STEFFEN SCHRECK