Evangelischer Kindergarten Wartberg arbeitet mit neuem Vorbereitungskonzept

Auf Piratenreise in die Schule

Wertheim 27.07.2023 - 12:47 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mit spaßigen Puzzles lernen die Vorschüler des Evangelischen Kindergartens Buchstaben kennen. Unser Bild zeigt (von links) Milana, Eldar, Niklas und Xenia zusammen mit der Leiterin der Vorschulgruppe Lilija Esau (Mitte). Sichtlich wohl fühlen sich die Vorschüler des Evangelischen Kindergartens Wartberg in ihren neuen Räumen im Gemeinschaftzentrum, die sie Anfang Juli bezogen haben.

Das Jahr vor der Einschulung ist eine ganz besondere Zeit für die Kinder. Sie blicken der Schule mit großer Begeisterung entgegen und freuen sich darauf, endlich Rechnen, Lesen und Schreiben zu lernen, sind sich Kindergartenleiterin Christina Gungl und Lilija Esau, die Leiterin der Vorschulgruppe, einig. Auf ihren Vorschlag wurde Anfang des laufenden Kindergartenjahres die »Piratenreise« auf dem Wartberg als erstem Kindergarten in Wertheim eingeführt. Damit werden die Kinder spielerisch »auf eine abenteuerliche Lernreise zum Übergang von der Kita in die Schule mitgenommen«.

»Im Laufe des Programms bereisen die Kinder acht Inseln, die als Synonym für verschiedene Entwicklungsthemen stehen«, erklärt Esau. Geschult werden sollen neben motorischen Fähigkeiten und der Verbesserung der Wahrnehmung vor allem auch das Sozialverhalten, die Lernkompetenzen sowie fachliche Basisfähigkeiten wie Sprachbewusstheit und mathematische Grundkompetenzen.

»Dabei ist das Konzept sehr offen gestaltet, und wir können es auf unsere Rahmenbedingungen und die individuellen Bedürfnisse der Kinder anpassen, so dass wir sie dort abholen können, wo sie stehen«, sagt die Leiterin der Vorschulgruppe, die festgestellt hat, dass die Kinder mit Feuereifer bei der Sache sind und gar nicht merken, wie viel sie in ihrer »Piratenzeit« lernen.

Ausschlaggebend für die Entscheidung dieses Vorbereitungsprogramm zu nehmen, sei die Tatsache gewesen, dass es sich bei den Autorinnen um Fachkräfte aus der Praxis handelt und den Kindergärten viel Unterstützung und Hilfe angeboten werde (siehe auch Hintergrund). Zudem habe Wolfgang Beudels, Professor an der Fachhochschule Koblenz, das Vorwort geschrieben. »Das war mein Dozent, und wenn der das Konzept gut findet, dann hat das was zu bedeuten«, so Esau, die nach einem ersten Durcharbeiten sofort überzeugt war, dass es in der täglichen Praxis funktionieren wird. »Und die Erfahrungen sind einfach super«, schwärmt sie.

Besonders gefallen habe ihr auch die Tatsache, dass mit Themenabenden die Eltern einbezogen werden und sie nicht nur über Inhalt und Ziele des Programms informiert werden, sondern ihnen auch Ideen zur täglichen spielerischen Förderung an die Hand gegeben werden. Für die Kinder wird die Abenteuerreise am Ende symbolisch mit einem Piratenfest abgeschlossen, bei dem dann die Segel für die Reise in bislang weitgehend unbekannte Gewässer gesetzt werden.

»Wir sind überzeugt davon, dass unsere Vorschüler gut auf die Schule vorbereitet sind«, sagen die beiden Verantwortlichen. Sie befinden sich damit auch auf einer Linie mit dem Kooperationslehrer der benachbarten Otfried-Preußler-Grundschule, der bei seinen Besuchen im Kindergarten ebenfalls ein »gutes Gefühl« gehabt habe.

Peter Riffenach

Zahlen und Fakten: Evangelische Kindertagesstätte Wartberg Insgesamt 23 wohnortnahe Kindertageseinrichtungen sind Orte der Bildung und Betreuung in Wertheim. Mit dem Anmeldesystem "Platz Da!?" können Eltern der Stadt übermitteln, welchen Bedarf sie haben. Die sechsgruppige Kindertagesstätte auf dem Wartberg unter der Leitung von Christina Gungl bietet aktuell Platz für 115 Kinder, die von 19 Erzieherinnen und einem PIA-Praktikanten, darunter relativ viele Teilzeitkräfte, betreut werden. Darüber hinaus unterstützen einige externe Fachkräfte die Festangestellten. Die Eltern der Kinder kommen aus 22 verschiedenen Nationen, und selbst in der Vorschulgruppe gebe es Kinder, die zu Beginn nur die Muttersprache beherrschten, berichtet die Leiterin, die seit 1. Juli 2019 an der Spitze des Teams steht. Ab dem Kindergartenjahr 2023/24 wird der Kindergarten um eine weitere Krippengruppe für Ein- bis Dreijährige erweitert. Dafür sind noch einige Stellen für Fachkräfte zu besetzen. Die Konzeption des Kindergartens kann auf der Internetseite der Stadt (www.wertheim.de) in der Rubrik Kinderbetreuung unter dem Standort Wartberg eingesehen und heruntergeladen werden. (riff)

Hintergrund: Piratenreise Das Buch zur Piratenreise unter dem Titel "Segel setzen, Leinen los! Auf Piratenreise im letzten Kitajahr. Ein Programm zur Förderung schulischer Basiskompetenzen" ist im Verlag Modernes Lernen erschienen. Geschrieben wurde es von Maike Hülsmann, Julia Bauschke, Sabine Dudek und Sabine Hanstein. Das Buch im Format DIN A4 umfasst 304 Seiten mit vielen farbigen Abbildungen sowie als Beigabe 340 Vorlagen als Download. Das Buch findet man unter ISBN 978-3-8080-0883-6, und es kostet 39,95 Euro. Nähere Informationen auf der Internetseite www.piratenreise.net/buch. Wer sich nicht durch die Website klicken will, kann an einem der Webinare teilnehmen, die von den Autorinnen regelmäßig angeboten werden. Dort informieren sie über die Piratenreise und beantworten auch Fragen. Zudem bekommen die Nutzer auch einen regelmäßigen Newsletter namens "Flaschenpost" sowie E-Mails mit Ideen, Anregungen und Neuigkeiten zur Piratenreise. (riff)