Auf den Spuren der Wertheimer Stadtgeschichte

Wehnert-Nachlass: Workshop »Fotografische Schätze« im Bronnbacher Archiv - Auftakt der Zusammenarbeit zwischen Archiv und Historischem Verein

24.03.2023 - 13:59 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Waldenhausen? Bestenheid? Diskussionen über diese Wirtschaft kamen zu keinem Ergebnis. Das Pankgrafenfest 1929: Eine große Menschenmenge wartet auf dem Wertheimer Marktplatz. Ein Bild vom Pankgrafenfest 1929. Das Stadttor (Kulisse) wird verteidigt. Man beachte die Kanonen an den Seiten.

Mit dabei im Vortragssaal des Archivs war im ersten Teil auch Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, der Interesse an der Stadtgeschichte bekundete.

Die »Schätze« stammen aus der umfangreichen Sammlung, die der Wertheimer Fotograf Hans Wehnert dem Stadtarchiv bereits zu Lebzeiten vermacht hatte.

Erste Begegnung

Die Leiterin des Archivverbunds, Monika Schaupp. erinnerte an ihre erste Begegnung 2003 mit Hans Wehnert. Ein gewinnender älterer Herr mit Hut habe sich als Vorstand des Historischen Vereins bei ihr vorgestellt.

Zehn Jahre später kam es dann zu der Schenkung. »Er hätte damit Geld machen können«, versicherte die Fachfrau. Hans Wehnert hätte zu ihr gesagt: »Wenn ich mal in die Kiste gehe, kann ich ja nichts mitnehmen.« Es sei ihm wichtig gewesen, dass alles zusammen bleibt. 60 Umzugskartons seien schließlich zusammen gekommen, worüber Wehnert selbst überrascht gewesen sei. Nach seinem Tod im Jahr 2019 ist die Sammlung in den Besitz der Stadt Wertheim übergegangen.

In dem Workshop ging es um die mehr als 6000 Glasplatten der Fotosammlung, die einen einzigartigen Schatz an Aufnahmen der Stadt Wertheim und Umgebung sowie gesellschaftlicher Ereignisse aus der Zeit der 1880er bis in die 1950er Jahre bieten. Diese Glasplattennegative wurden im vergangenen Jahr digitalisiert, in Positive umgewandelt und auf der Homepage für die Öffentlichkeit frei zugänglich gemacht.

Die Sortierung ordnet die Fotos nach Zusammenhängen. Es ist nicht immer klar, was und wer auf den Fotos dargestellt wird. Die Bürger in die Klärung mit einzubeziehen, ist da ein logischer Schritt. Und so kommen die Teilnehmer des Workshops ins Spiel. Bei einem gemütlichen Beisammensein mit Häppchen und Getränken konnte man die alten Ansichten von Wertheim und dernen Bewohnern betrachten. Eine Auswahl Fotos mit ungeklärter Thematik wurde bereit gestellt und stand digital zur Verfügung. Dazu gab es Listen, in die man unter der entsprechenden Nummer Erkenntnisse zu den Fotos eintragen konnte. Vier Gruppen arbeiteten unter Anleitung eines Mentors zusammen. Diese Aufgaben hatten Monika Schaupp, Bettina Winkler, Dieter Fauth und Frank Kleinehagenbrock übernommen. Es fanden anregende Gespräche statt.

»Wehnert-Expertin«

Monika Schaupp nannte Archivmitarbeiterin Bettina Winkler die »Wehnert-Expertin«. Sie hat das ganze Material gesichtet und bereit gestellt. Strahlend sagte Winkler, das sei »sehr spannende Detektivarbeit« gewesen, die ihr richtig Spaß gemacht habe.

Die Stadt Wertheim nehme viel Geld in die Hand, um die ganze Sammlung entsprechend zu archivieren, wofür Monika Schaupp dankte.

Ein Glücksfall sei es zudem gewesen, dass Mittel aus dem Corona-Fonds »Neustart Kultur« beantragt werden konnten.

Die Archivleiterin zeigte sich sehr zufrieden mit der Veranstaltung. Sie kann sich vorstellen, die Arbeit an den Glasplatten fortzusetzen und zu optimieren. »Wir sind offen für neue Ideen, gehen Sie auf uns zu«, sagte sie einladend. Der Vorschlag sei gemacht worden, die Bilder nächstes Mal im Plenum zu betrachten und sich in der großen Gruppe auszutauschen. Es sei jedenfalls ein toller Auftakt der Zusammenarbeit von Archiv und Verein in dieser Art gewesen, so Monika Schaupp.

Der Historische Verein begründete mit dieser Veranstaltung zugleich einen Stammtisch namens »HV-Treff«. Der nächste soll im September stattfinden und wird rechtzeitig bekanntgegeben, wie Vorsitzender Frank Kleinehagenbrock erklärte. Einige Teilnehmer wären auch nach den veranschlagten drei Stunden noch geblieben. »Ich habe die Zeit vergessen«, war mehrfach zu hören. Ein schönes Kompliment für die Initiatoren.

PETRA FOLGER-SCHWAB

Hintergrund Ein Bild vom Pankgrafenfest 1929. Das Stadttor (Kulisse) wird verteidigt. Man beachte die Kanonen an den Seiten. Foto:

Hintergrund Das Pankgrafenfest 1929: Eine große Menschenmenge wartet auf dem Wertheimer Marktplatz. Diese Art Ritterspiele der »Pankgrafen« in Wertheim lockten 1929 Massen von Schaulustigen an, wie hier auf einem Bild vom Wertheimer Marktplatz zu sehen ist. Alle Fenster dienten als Logen. Vermutlich sollte bereits damals so der Tourismus angekurbelt werden. In der Stadt Wertheim waren die Pankgrafen nur einmal. ()

Hintergrund Heiße Diskussionen rankten sich um dieses Bild. Der Innenraum einer kleinen Wirtschaft kam manchen bekannt vor. Bestenheid als Standort wurde diskutiert. Die Bauernschänke ist es sicher nicht. Vier, fünf Wirtschaften gab es früher dort, von denen hat keine überlebt. Ist das Martinsbräu-Schild an der Wand ein Indiz? Das kann nicht Waldenhausen sein, da gab es Spessart-Bier. Der Spruch am Deckenbalken könnte eine gute Spur sein: »Nicht Geld alleine tut uns Not - nebst Bier und Wein auch Bauernbrot«. ()

Zur Person: Hans Wehnert Hans Wehnert kam am 8. April 1933 in Wertheim zur Welt. Sein Großvater Bernhard Wehnert hatte als Bildhauer Fotos seiner Werke gemacht, sein Vater Hans sen. als Fotograf 1920 das Fotogeschäft in Wertheim gegründet, das seit 1939 in der Brückengasse zu finden war. Hans Wehnert jun. war nach seinem Schulabschluss Lehrling im väterlichen Geschäft, das er 1968 übernahm und bis 2013 führte. Über vier Jahrzehnte engagierte er sich als »fotografisches Gedächtnis« im Historischen Verein. Bereits 2013 hat Hans Wehnert nach der Schließung seines Geschäfts seine umfangreiche Sammlung dem Stadtarchiv in Bronnbach vermacht. Der Fotograf starb am 5. März 2019. ()