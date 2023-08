Auf den Mörtel kommt es an: Wertheimer Burg wird für die nächsten Jahrzehnte fit gemacht

Bauarbeiten über den Dächern

Wertheim 24.08.2023 - 16:52 Uhr 5 Min.

Der Zugang zum Pallas ist schon seit einiger Zeit wegen Steinschlag-Gefahr gesperrt. Während der laufenden Arbeiten erst recht. Die Steine am Pallas der Burg müssen gegen eindringendes Wasser gesichert werden. Vor Beginn der Arbeiten wurden aufwendige Gerüste und Aufzüge aufgebaut. Allein das kostet rund 90.000 Euro. Anker in der nördlichen Burgmauer. Sie muss stabilisiert werden, weil es Risse und Hohlräume gibt. Über Wertheim: Alexander Franke sagt, jede Baustelle sei anders. Auf der Burg arbeitet er zum ersten Mal. Hier mischen die Arbeiter Kalkmörtel und stellen Proben zur Analyse zurück. Den Veranstaltungen im Burggraben will man nicht in die Quere kommen, die Arbeitszeiten sind entsprechend abgestimmt. Wenn die Arbeiten beendet sind, wird auch der Zugang zum Pallas wieder möglich sein. David Pustowit ist beim Hochbauamt verantwortlich für die Burg und weitere historische Bauten in Wertheim wie das Hofgartenschlösschen. An der Mauer im Norden sind die ersten Sicherungsanker eingetrieben. Die Arbeiten sollen nächste Woche fortgesetzt werden. Luftiger Arbeitsplatz mit Aussicht: Alexander Franke hoch über Wertheim und Kreuzwertheim.

Zu den wichtigsten Arbeitsinstrumenten von Alexander Franke gehören derzeit neben Hammer, Kellen und Spachteln sowie Elektrowerkzeug auch mehrere Quadratmeter Jute. Sie bietet Schutz vor der prallen Sonne, die den Maurer derzeit mehrere Stunden am Tag hoch über den Dächern der Wertheimer Altstadt bei der Arbeit begleitet. Der 44-Jährige und ein Kollege arbeiten derzeit auf Gerüsten am Pallas und dem Kapellenbau der Burg.

Schäden kartiert

2018 gab es einen Steinabgang in diesem Bereich, danach wurde er für den Besucherverkehr geschlossen. Ein Ingenieurbüro kartierte die Schäden am Giebel: Risse, Abplatzungen, lockere Steine, herausgefallener Mörtel. Mit dem Denkmalamt wurde ein Sanierungskonzept entwickelt. »Und das führen wir gerade aus«, sagt David Pustowit. Der Architekt ist Mitarbeiter des Wertheimer Hochbauamts und für die historischen Bauten der Stadt wie Burg oder Hofgartenschlösschen zuständig. Seit drei Wochen läuft für die Sanierungsarbeiten an der Burg die Bemusterung. »Wir legen fest: Welche Mörtelfugen werden verwendet, wo werden Steininjektionen gemacht, wo werden Steine ersetzt«, erklärt der 30-Jährige. »Man muss sagen: Eigentlich ist der Giebel in einem passablen Zustand. Man sieht es aber extrem von der Wetterseite aus.«

Gemeint sind die Spuren von Regen, Wind, Sonne und Frost. Steine müssen ausgetauscht, Fugen erneuert werden. Besonders wichtig: Das Wasser muss gut abfließen können. »An der Kronen setzen wir so wenig Fugen und Mörtel ein wie möglich«, sagt Franke. Auch über die Wandflächen soll das Wasser zügig ablaufen können, deshalb werden die Fugen vom Unkraut befreit und die Steine mit Heißdampf gereinigt. Erst dann kommt die Fuge aus Kalkmörtel, der durch den Einsatz von Dachshaar eine noch größere Elastizität bekommen kann. »Dann ist das für die nächsten 100 Jahre schick«, ist er überzeugt. Müssen ganze Steine ausgetauscht werden, kommt Ersatz aus einem Steinbruch in Dietenhan.

Sünden der Vergangenheit

In der Höhe beseitigen Franke und seine Kollegen auch Bausünden der Vergangenheit. Viele historische Bauwerke wurden nicht denkmalgerecht mit Zementmörtel saniert. Auch in Wertheim. Der Zement ist deutlich fester und weniger elastisch als der Kalkmörtel, verliert aber auch schneller die Haftung, große Brocken können abbrechen. »Aber man muss unsere Vorgänger auch in Schutz nehmen: In den 60er- und 70er-Jahren hat man sich gesagt, dass Zement das Heilmittel schlechthin ist. Verfügbar, günstig, und es hält ewig.« Viele Bauten seien mit gutem Willen gerettet worden. »Das war eben pragmatisch«, sagt Franke.

Mächtige Gerüste sind rund um die betroffenen Mauern aufgebaut, allein das hat 90.000 Euro gekostet. Mit zwei Aufzügen begeben sich Franke und Pustowit in die Höhe. Der Maurer lobt die Qualität der Gerüste. »Wir können quasi überall hinfahren«, sagt der 44-Jährige. »Wir hätten es sonst nur über die Holztreppen machen können, und das wäre ein enormer Mehraufwand gewesen«, sagt Pustowit. Franke hat auch schon solche Baustellen kennengelernt.

Wetter muss mitspielen

»Wir gehen davon aus, dass wir etwa 16 bis 20 Wochen brauchen«, erklärt Pustowit. Der Baufortschritt hänge von der Witterung ab. »Bei Frost können die Arbeiten nicht ausgeführt werden.« Die Zeit, in der sich wegen enger Kapazitäten kaum Firmen auf Ausschreibungen beworben haben, ist offenbar vorbei: Gleich fünf haben sich um den Auftrag beworben, der für knapp 200.000 Euro an die Erfurter Firma Nüthen ging. »Liegt vielleicht auch an der aktuellen Entwicklung, dass die Firmen wieder nach Aufträgen suchen«, spielt Pustowit auf die Entwicklungen im Bausektor an.

Gleich sieben Firmen haben sich um die parallel laufende, zweite Baustelle an der Burg beworben, die ebenfalls von Pustowit betreut wird: die Sicherung und Stabilisierung von Mauerteilen an der Nordseite der Burg westlich des Holderturms. Dort hatten schon 2018 Untersuchungen ergeben, dass Teile der Außenmauern Risse und Hohlräume aufweisen und teils nicht standsicher waren. Ingenieure legten der Burg eine Art EKG an: Sogenannte Inklinatoren überwachten die Neigung der Mauer rund um die Uhr und übertrugen ihre Daten zu einem Empfänger an der Kilianskapelle, wie Pustowit erklärt. Bei plötzlichen Veränderungen hätten sie Alarm geschlagen.

Mauer verankern

Jetzt wird die Mauer für knapp 200.000 Euro zukunftsfit und einsturzsicher gemacht. »Es geht darum, dass 25 bis 30 Anker in den Baugrund dahinter gesetzt werden, damit wird die Mauer dann wieder gesichert«, erklärt Pustowit. Außerdem soll das Mauerwerk vernadelt werden. Die Arbeiter der beauftragten Firma aus Rheinland-Pfalz haben erste Bohrpfähle in die Mauer getrieben und Mörtel verpresst, der gerade aushärtet. »Ist der statische Nachweis erbracht, wird ab nächster Woche an der Stelle weitergearbeitet«, erklärt der Architekt. Dann soll auch ein Gerüst für die weiteren Arbeiten aufgestellt werden, um darunter weiter die Zufahrt zur Burg zu ermöglichen. Pustowit geht davon aus, das diese Baustelle bis zum Beginn der Frostperiode abgearbeitet ist.

Am Pallas werden Franke und seine Kollegen - Verstärkung für die beiden Männer vor Ort ist eingeplant - noch länger zu tun haben. »Das hier ist eine schöne, gepflegte Anlage, an der viel getan wird. Das haben wir schon bei der Herfahrt gesehen. Ein echter Hingucker«, sagt er, der seit mehr als 25 Jahren Bauten restauriert und schon viel gesehen hat. »Für mich ist das fast ein bisschen wie ein Hobby, für das ich auch noch Geld bekomme. Auch wenn es natürlich auch schwere Tage gibt.«

Es gebe Elemente, die schon fast ins Künstlerische gingen, wie die Erstellung des speziellen Mörtels oder die Erarbeitung der Steinfarben. »Es ist keine Qual, auf Arbeit zu gehen«, sagt er und lacht. In einem Handwerk, das über Generationen weitergegeben werde, lerne man am meisten von den alten Hasen. »Ich mache das in zweiter Generation, und mein Vater hat immer gesagt: Wenn du ausgelernt hast, weißt du noch gar nichts. Klar, das steht alles in irgendwelchen Büchern. Aber wie man das am cleversten macht, kann einem nur ein alter Kollege sagen.«

Neue Beleuchtung im Winter

Wenn Franke und Kollegen aus Wertheim wieder abgezogen sind, warten auf Pustowit schon die nächsten Burg-Baustellen: Die Außenbeleuchtung wird für mehr als 600.000 Euro komplett erneuert. Ein 63-seitiges Lichtkonzept und ein 17-seitiges Leitungskonzept lassen erahnen, wie aufwendig das wird. Derzeit läuft die Ausführungsplanung, dann kommen die Ausschreibungen. »Gemacht wird das voraussichtlich im Winter 2024/2025«, sagt Pustowit. Außerhalb der Saison sei fast die einzige Möglichkeit für solche Arbeiten, um nicht Veranstaltungen auf der Burg in die Quere zu kommen. Grabungen auf verschiedenen Höhenlevels sind nötig, nicht überall kommt der Bagger hin. »Teils muss da auch Handschachtung gemacht werden, wie früher. Das ist hier eben alles ein bisschen spezial.«

Handlungsbedarf gibt es auch am Hirschgraben, in dessen Terrassenmauern sich mehrere Quadersteine gelöst haben. »Das muss in der nächsten Zeit auf jeden Fall gemacht werden«, sagt Pustowit. Erste Schätzungen aus dem März gehen von einem »mittleren sechsstelligen Betrag« für das Vorhaben aus.

Matthias Schätte

Stichwort: Burg Wertheim Die Wertheimer Burg ist das Wahrzeichen der Großen Kreisstadt und seit 1. Oktober 1995 in städtischem Eigentum. Die Fürstenhäuser Löwenstein-Wertheim-Freudenberg und Löwenstein-Wertheim-Rosenberg hatten sie für einen Betrag von damals unter einer Million D-Mark an die Stadt verkauft. Die ab dem 12. Jahrhundert mit rotem Sandstein errichtete Burg gehört zu den größten Steinburgen Süddeutschlands, während des Dreißigjährigen Krieges im 17. Jahrhundert wurden große Teile zerstört.1982 wurde die Ruine mit großem Aufwand und Unterstützung des Landes Baden-Württemberg grundsaniert. Auch die Stadt Wertheim hat in den vergangenen 28 Jahren Millionenbeträge in den Erhalt des Bauwerks gesteckt, das seit vielen Jahren auch überregional als Veranstaltungsort an Bedeutung gewinnt. Jährlich verzeichnet die Burg mehr als 100.000 Besucher. Zu den größten baulichen Maßnahmen der vergangenen Jahre zählen die Sanierung der Altane und des Wehrgangs an der Südwestseite mit Hilfe einer aufwendigen Gerüstkonstruktion im Jahr 2021 sowie die Erneuerung der Burggastronomie für 2,5 Millionen Euro bis 2016. (scm)