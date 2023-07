Auf dem Tandem gegen das Tabu der Depression

Radler klären deutschlandweit über die Erkrankung auf

Wertheim 07.07.2023 - 18:39 Uhr 2 Min.

Die sechs Teilnehmer der MUT-Tour besuchten mit ihren drei auffälligen Tandems Wertheim. Ihr Ziel ist es, über Hilfen und offenen Umgang mit psychischen Erkrankungen zu informieren.

Ralf Klose, Tourleiter im Abschnitt zwischen Kassel und Würzburg, berichtete: »Die Tour möchte Wissen und Aufklärung über psychische Erkrankungen vermitteln und mehr Akzeptanz gegenüber diesen vermitteln.« Der Schwerpunkt liege dabei auf dem Thema Depression. »Sie sind heute immer noch ein Tabuthema, mit dem man schnell aus der Gesellschaft raus ist.«

Mut machen, sich helfen zu lassen und Hilfe anzubieten, möchten mit der Tour auch Betroffene und deren Angehörige. Die Tour wurde 2011 ins Leben gerufen. Seit 2022 hat der neu gegründete Verein die Organisation übernommen. Die Tour startete am 25. Mai in Jena, offizielle Auftaktveranstaltung war in Weimar. Enden werden die elf Etappen nach 3800 Kilometern durch ganz Deutschland am 10. September in Oldenburg. Jede Etappe wird von einem anderen Team gefahren, manche Teilnehmer sind auch auf mehreren Etappen dabei, bei Klose sind es vier. Die Tourteilnehmer wirken ehrenamtlich mit.

Kloses Interesse für die Tour wurde durch seine berufliche Arbeit geweckt: Er war früher zehn Jahre in der Erwachsenenpsychiatrie im Suchtentzug und arbeitet heute in der Jugendhilfe. »Alle Patienten im Suchtbereich hatten auch zusätzliche psychiatrische Diagnosen, und auch in der Jugendhilfe hat man häufiger Jugendliche mit psychischen Erkrankungen.« So verbindet der Krankenpfleger mit der Tour die Erfahrung aus beiden Bereichen. Er ist das erste Mal dabei.

Zu den Mitradlern gehört auch Torsten Domesle aus Roststock, der über die Zeitung auf die Tour aufmerksam wurde und dann bei Vorgesprächen weiter dafür begeistert wurde. Er habe sich selbst für diese Etappe entschieden, sagte er. Schön seien an ihr die vielfältigen sportlichen Anforderungen mit Bergen und Geraden. Zusammen mit der Gruppe erarbeite er sich so körperlich Zufriedenheit: »50 bis 60 Kilometer pro Tag mit dem schweren Rad und Gepäck sind eine Herausforderung, die man im Büroalltag nicht hat.«

Eine schöne Erfahrung sei für ihn, in der Gruppe harmonisch das Etappenziel zu erreichen. Er habe sowohl als Angehöriger Depressionen als auch psychische Belastung bei sich selbst erlebt. Die Tour gefalle ihm sehr gut. »Ich will die Region nach der Tour noch mal privat erleben.« Wertheim stehe auf der Liste der Städte, die er wieder besuchen werde. Er freute sich auch über die Gastfreundschaft der Menschen. Man habe interessante Kontakte geknüpft. Wichtig war ihm die Botschaft: Psychische Erkrankungen sind behandelbar.

Klose berichtete: »Wir sind vollkommen autark.« Auf den Rädern habe man Zelte und Bordküche und was man sonst noch brauche dabei. So kommen 60 Kilogramm Zuladung zusammen. Plätze für ihre Zelten sucht die Gruppe spontan bei Privatpersonen oder Organisationen vor Ort. Die Menschen seien alle nett, wenn sie gefragt werden. »In der Regel klappt es nach spätestens drei Anfragen, einen Schlafplatz zu bekommen.«

Die Teilnehmer freuten sich auch über die zahlreichen Gespräche, viele davon mit selbst von der Erkrankung Betroffenen. Klose resümierte: »Wir hinterlassen Spuren in den Köpfen.« Wichtig ist den Tourteilnehmern, auch auf Hilfsangebote vor Ort hinzuweisen. In Wertheim ist dies zum Beispiel die Sozial- und Lebensberatung, erreichbar unter Telefon 09342 927-50.

