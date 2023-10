Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Auf dem Friedhof ändern sich die Zeiten

Allerheiligen: Was den Wertheimern bei der Grabpflege wichtig ist - Rituale, Versprechen und neue Vorstellungen

Wertheim 29.10.2023

Dem Grau des Totenmonats November etwas entgegensetzen, hier der Wertheimer Bergfriedhof. Fotos (5): Michael Geringhoff Umfrage zur Fiedhofskultur in Wertheim: Dieter Diehm (77). Umfrage zu Allerheiligen: Carolin Jucht (58). Umfrage zu Allerheiligen: Monika Kandziora (67). Umfrage Allerheiligen: Rosa Ott (50).

Früher seien mehr Blumen und Gestecke da gewesen, hätten sich die Hinterbliebenen mehr reingehängt, sei aber vielleicht auch mehr sozialer Druck da gewesen, zu Allerheiligen ein Tipp-topp Grab präsentieren zu können. Urnen- und Baumbestattungen täten ein Ihres, das Bild zu wandeln.

»Die Zeiten ändern sich eben«, heißt es oft und dass man selbst - später im Tode - den jungen Leuten möglichst wenig Mühe machen wolle. Da sind teils nicht wenige graue Gedanken dabei, die so ganz gut in den »Totenmonat« November passen, aber längst nicht alles ist Grau und am Friedhof gibt es viel Nähe zu jenen, die, teilweise auch schon lange, tot sind.

Verbindung schaffen

Rosa Ott aus Freudenberg richtet auf dem Bestenheider Waldfriedhof das Grab eines Mädchens, dass vor fast 50 Jahren, nur zwei Tage nach der Geburt, gestorben ist. »Es war das erste Kind einer engen Freundin meiner Mutter. Die Familie des toten Mädchens ist dann zurückgegangen nach Spanien und meine Mutter hat das Grab gepflegt. Nun mache ich es«, sagt die 50-Jährige. »Ich würde es nicht übers Herz bringen das Gab aufzugeben. Meiner Mutter war es immer wichtig. Dahinter steht ein Versprechen, dass ich nicht brechen will«. Solange es das kleine Grab gebe, stelle es auch eine eigene Verbindung zu ihrer eigenen Mutter dar, so Rosa Ott.

Urne oder Ruheforst

Auch ihre Mutter sei längst nach Spanien zurückgegangen, und gestorben, habe dort ihr Grab. Einmal im Jahr fährt Rosa Ott dorthin - sie hat zwei Erinnerungsorte, einen in Deutschland und einen in Spanien. Die Pflege des Kindergrabes sei ein wichtiges Ritual für sie, auch wenn sie meist nur zu Allerheiligen auf den Friedhof komme, sagt sie.

Ein Ritual anderer Art ist es für Carolin Jucht (58). Sie ist gerade dabei das Grab ihrer Eltern auf dem Bergfriedhof in Schuss zu bringen. »Für mich läutet das hier jetzt den Winter ein, aber ich mache es auch für meine Schwester. Sie legt viel Wert auf die Pflege des Grabes, hat aber heute keine Zeit«, sagt die 58-Jährige.

Mit dem Handy hat sie ein »Vorher-Foto« gemacht, später gibt es das »Nachher-Bild«. »Viele Leute machen sich da ordentlich Stress mit der Grabpflege, so ganz persönlich finde ich es nicht wichtig. Auf dem Friedhof erweist man jemandem die letzte Ehre, dann ist es aber auch gut. Ich selbst brauche diesen Ort nicht und habe ganz viele Dinge und Gelegenheiten, die mich auch so an meine Eltern erinnern«, sagt sie.

Viel Verantwortung

Über die eigene Bestattung habe sie noch nicht viel nachgedacht, nur: »Eine Feuerbestattung kommt nicht infrage. Friedhof könnte sein, Ruheforst vielleicht auch, ein Rasengrab wäre womöglich auch nicht verkehrt«, sagt sie.

»Noch zehn Jahre, dann läuft das Grab ab, dann lassen wir es auch nicht mehr verlängern«, sagt Dieter Diehm auf dem Urpharer Friedhof neben der Wehrkirche. Er komme öfter im Jahr, um das Grab der Schwiegereltern zu pflegen, an Allerheiligen natürlich besonders gründlich und schön, so der 77-Jährige. »Ein Doppelgrab macht schon viel Arbeit, heute wollen ja viele Leute lieber eine Urnenbestattung. Hier sind es mittlerweile bestimmt 60 oder 70 Prozent, auch ein paar anonyme Gräber«, sagt er. Praktisch wäre es ja schon, aber es verändere den Friedhof. Wenn man sich umschaue, dann seien mittlerweile viele Grabplätze leer. »Den unteren Teil des Friedhofs hätten wir womöglich gar nicht gebraucht« - das habe man natürlich nicht wissen können, sagt er.

Angelika Weitz (67) pflegt das Grab ihrer Eltern auf dem Waldfriedhof. »Ich mache es genau so, wie meine Mutter es gewollt hätte«, sagt sie und pflanzt Mamas Lieblinge, auch Stiefmütterchen und an Allerheiligen gibt es mittenrein ein Blumenherz.

»Auf dem Friedhof spreche ich viel mit der Mama, aber auch zuhause, da haben wir ein Bild von ihr stehen«. Für jüngere Leute scheint ihr der Friedhof als Erinnerungsstätte nicht mehr so wichtig zu sein. »Die Zeiten ändern sich halt«, sagt sie. Sie und ihr Mann wollen es anders. »Eine Urnenbestattung hier unter einem Baum. Das Einäschern macht uns gar nichts.«

Schnelllebigkeit nimmt zu

Monika Kandziora (67) aus Frankfurt bringt gezielt zu Allerheiligen das Bestenheider Grab ihre Eltern auf Vordermann. »Ich weiß, dass es meinen Eltern sehr wichtig ist. Jetzt ist es das einzige, was ich ihnen noch zurückgeben und wie ich ihnen etwas Gutes tun kann«, sagt sie.

Dass die Sargbestattung aus der Mode komme, erscheint ihr nicht verwunderlich. »Die Zeiten sind so schnelllebig geworden und mit solch einer Grabstätte lädt man sich Verantwortung für mindestens 20 oder 25 Jahre auf.« Das wolle nicht jeder. Für sich selbst wolle sie eine andere Bestattungsform als die ihrer Eltern: »Aber nicht im Wald.« Eine ihrer Cousinen sei auf einem Waldfriedhof beerdigt: »Da finde ich an dem Baum die richtige Ecke nicht wieder.« Ein klein bisschen fester müsse der Erinnerungsort schon sein.

MICHAEL GERINGHOFF

