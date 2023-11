Auf dem Bestenheider Waldfriedhof wird zugehört

Hinter der Zuhörbank (Waldfriedhof Bestenheid jeden zweiten Samstag im Monat zwischen 10 und 12 Uhr) steht der Stadtprozentlerner Verein "Erlebnisraum Mensch-Natur" mit seinem Vorsitzenden Carsten Gans. Der Verein bietet Gespräche auf Augenhöhe, ausdrücklich keine therapeutische Beratung, ist überparteilich und überkonfessionell, agiert dabei bundesweit - nicht in Konkurrenz, sondern in Ergänzung anderer lokaler Angebote: www.zuhoer-bank.org. Gans ist auf der Suche nach lokalen Mitstreitern, die - nach kurzer Ausbildung in Gesprächsführung - auch eigene Bank-Angebote machen wollen. Im Internet, auch telefonisch unter 09392 / 9840252. Ge