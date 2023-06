Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

»Auch während Corona kein Kind durchs Netz gefallen«

Jugendhilfeausschuss: Bericht über die Arbeit im Bereich Allgemeine Soziale Dienste - Anspruchsvolle und belastende Aufgabe

Main-Tauber-Kreis 29.06.2023 - 09:31 Uhr 1 Min.

Die 17 Sozialarbeiterinnen im ASD, die mit Stand 31. Mai allein 590 Fälle im Bereich Erziehungshilfen zu bearbeiten haben, hätten eine sehr anspruchsvolle und belastende Aufgabe zu bewältigen, wie Knödler feststellte. Sie seien das »Drehkreuz für alle Infos und Netzwerkerinnen zum Wohl junger Menschen« im Kreis. Einige der Hauptaufgaben neben dem präventiven und intervenierenden Kinderschutz oder der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Notsituationen sind die allgemeine Beratung in Fragen der Entwicklung junger Menschen, die Vermittlung von Hilfen zur Erziehung sowie Jugend- und Familiengerichtshilfe. »Wenn Kinder oder Eltern Beratung oder Unterstützung brauchen, können sie sich an das Jugendamt wenden«, stellte die Referentin klar, dass der ASD nicht nur bei Schwierigkeiten angesprochen werden kann.

Auch in Sachen Kinderschutz ist der Main-Tauber-Kreis kein Landkreis der Glückseligen, wie die Leiterin mit einigen Zahlen verdeutlichte. So seien allein im letzten Jahr 181 Meldungen eingegangen, denen die Mitarbeiterinnen sofort nachgehen mussten. Nach einer Gefahreneinschätzung musste in 61 Fällen mit einer Inobhutnahme reagiert werden. »Lediglich sieben Meldungen erwiesen sich als falscher Alarm«, erklärte Knödler. Neben Kinderärzten und Krankenhäusern meldeten hauptsächlich Kindergärten und Schulen sowie die Polizei Auffälligkeiten, die den Verdacht auf Kindeswohlgefährdung wie Vernachlässigung, Misshandlung oder sexuelle Gewalt begründeten.

Um es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, gibt es eine ganze Reihe von Hilfen zur Erziehung, die vom ASD gemeinsam mit allen Beteiligten erarbeitet und eingeleitet werden. Das reicht von Erziehungsberatung über soziale Gruppenarbeit bis hin zur Vollzeitpflege oder Heimerziehung. »Im Durchschnitt laufen die Hilfen zwischen zwölf und 24 Monate, länger bei stationärer Unterbringung«, erklärte Knödler, die darauf aufmerksam machte, dass man bei der Bewertung von Auffälligkeiten immer auf das Vier-Augen-Prinzip und den fachlichen Austausch im Team setze. Angesichts der hohen Arbeitsbelastung der Mitarbeiterinnen bestehe aber trotzdem immer das Risiko der Fehleinschätzung, machte sie deutlich.

Einhellig war das Lob der Ausschussmitglieder für die verantwortungsvolle Arbeit, die die Mitarbeiterinnen im ASD leisten. Besonders lobte der Kinderarzt Martin Englert aus Wertheim die gute Zusammenarbeit mit dem Jugendamt in Tauberbischofsheim. In anderen Kreisen laufe das nicht so gut.

riff