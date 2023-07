Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Auch Dietenhan bekommt die Dorf-App

Ortschaftsrat: Handy-Programm für Wertheimer Orts- und Stadtteile vorgestellt - Positive Erfahrungen aus anderen Ortschaften

Wertheim 25.07.2023 - 18:36 Uhr 2 Min.

Er ging auf die einzelnen Bereiche News, Marktplatz, Veranstaltungen sowie offene und geschlossene Gruppen ein. Die App arbeite ausschließlich mit deutschen Servern und sei datenschutzkonform. Viele Fragen der Bürger drehten sich um die Nutzung der Funktionen. Stemmler erklärte, jeder könne Gruppen anlegen und darin posten. »Es ist eine Mitmach-App.« Dies sei ein Vorteil gegenüber reinen Infokanälen.

Die Erfahrungen aus den Wertheimer Ortschaften, die die App bisher nutzen, zeige, dass kein Administrator erforderlich sei. Der technische Support erfolge durch den Anbieter. »Jeder ist für seine Beiträge selbst verantwortlich.« Jeder könne auch nur die Beiträge und Gruppen löschen, die von ihm selbst stammen. Damit trat Stemmler der Sorge entgegen, es könnte in der App eine Fremdbestimmung über Inhalte geben.

»Alle Beiträge werden mit Klarnamen veröffentlicht«, nannte Stemmler einen Grund, warum es kaum unangemessene Beiträge gebe. Für Beiträge, die aus Sicht des Lesers gegen Recht verstoßen, gibt es eine Meldefunktion. Die Meldungen gingen bei Blue Village Innovations ein. Bei schweren Verstößen gegen Nutzerregeln würden die Beiträge sofort gelöscht. Dies sei aber bei mehr 1,5 Millionen Beiträgen bisher nur zwei Mal vorgekommen, gab er die Erfahrungen der Firma weiter. Bevor in Beiträge eingegriffen werde, erfolge eine Rücksprache mit dem Ortsvorsteher. Außerdem würden Nutzer auf unangemessene eigene Beiträge hingewiesen und könnten diese selbst überarbeiten.

Stemmler erklärte, die Village-App sei ein weiteres Angebot, dass die Ortschaften freiwillig annehmen könnten. Er selbst präsentiere die App ehrenamtlich, weil er von ihr überzeugt sei. Aus der Bürgerschaft wurde der Wunsch geäußert, zusätzlich zur Village-App auch die bestehende Whats-App-Gruppe im Dorf zu erhalten, in der aktuelle Information der Ortschaft veröffentlicht werden. Diese hat aktuell rund 100 Mitglieder. Stemmler sagte aus seiner Erfahrung, man solle beides parallel laufen lassen und sich anschauen, wie es sich entwickelt.

Weiter wies er darauf hin, dass offizielle Meldungen der Ortschaft im News-Bereich farbig markiert werden können. Außerdem ging er auf die Möglichkeit ein, beispielsweise Veranstaltungen in der App über mehrere Ortschaften hinweg zu bewerben. Auch Stadtnachrichten sollen zukünftig ausgespielt werden können.

Betont wurde von einem Vereinsvertreter aus Dietenhan, es werde für Vereine immer wichtiger, Informationen in die Bevölkerung zu bringen. Man höre aus anderen Ortschaften nur Positives über die App. Dies bestätigte auch Ortsvorsteher Frank Helm. Stemmler verwies darauf, dass man 70 Prozent der Dienste bei der Stadtmeisterschaft in Höhefeld damals über Infos in der App mit Helfern habe besetzen können.

Helm erklärte, er wolle die App auf jeden Fall im Dorf haben. Er warb bei der Bevölkerung dafür, sie zu nutzen, sobald sie verfügbar ist. Den klassischen Aushangkasten werde man ebenfalls beibehalten. Die Flyer mit allen Informationen zur Dietenhan-App und dem Einstiegspasswort gibt es bei der Ortsverwaltung des Dorfs.

bdg