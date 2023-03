Wil­des Bau­en, oh­ne die not­wen­di­gen Ge­neh­mi­gun­gen, scheint im Stadt­teil Wart­berg er­heb­lich häu­fi­ger vor­zu­kom­men als an­ders­wo. Ein ech­tes Pro­b­lem, so sieht es der Stadt­teil­bei­rats­vor­sit­zen­de Olaf Nad­ler. Häu­fig wer­de da­bei in Un­kennt­nis der Bau­ge­set­ze ge­gen die Vor­schrif­ten ver­sto­ßen, hieß es am Mitt­woch im Stadt­teil­bei­rat Wart­berg.