So feierter das Wertheimer Unternehmen Schullers sein 70-jähriges Bestehen

Wertheim 18.06.2023

Schulleraner führen ihre Familien durchs unternehmen. Im Hintergrund ein Teil des Schornsteins für die vielbesprochene neue Air Media Anlage. Nur für Mitarbeiter: Schulleraner gucken Schuller. Auch prtytechnisch Thema: die 1950er. Zum Jubiläum: Party für die Mittarbeiter. Eine Probe des Faserbandes Made by Schuller Elvira Rempt erklärt wie es geht. Sie ist Stellvertretende Werkleiterin und Chefin der Qualitätskontrolle. Diese Glasrohlinge sind die BAsis für Alles "beim Schuller". Schuller lädt die Mitarbeiter und deren Familien zum Feiern ein. Alexander Ückert ist der Werkleiter.

Schulleraner only! Eigentlich ist es ja schon ewig der Johns Manville-Konzern, der da in der Bestenheider Werner-Schuller-Straße Glasvliese und dergleichen produziert - aber echte Wertheimer werden sich so schnell nicht an den englisch tönenende Namen gewöhnen. Schon gar nicht dieser Tage, da das Unternehmen es feiert, dass seit 70 Jahren "beim Schuller" in Bestenheid rund um die Glasfaser produziert wird.

Damals waren es die 1950 Jahre, die auch jetzt das farbige Motto "Glass'n Roll" der Feier geliefert haben - eine Feier die ausschließlich für die Mitarbeiter und deren Familien war. "Ein Zeichen von Wertschätzung und Verbundenheit", sagt der Werkleiter Alexander Ückert (36). Normalerweise gilt für das Schuller-Areal: "Out of bounds". Die Produktionstechniken sind wichtiger Bestandteil des Unternehmenserfolges - da soll sich niemand etwas abschauen dürfen.

Die Ausnahme: "Wenn die Mitarbeiter ihren Familien die eigene Wirkungsstätte zeigen", so sagt es Ückert. Ganz praktisch handhabbar macht es der Maschinenbediener Julian Reppert (36): "Die Kinder fragen oft: Papa wo bist du, was machst du da? Ich arbeite im Schichtdienst, bin ja oft weg auch nachts. Da ist das toll, dass ich jetzt hier zeigen und erklären kann, was ich bei der Arbeit mache", sagt er. Gut sei es auch, dass man einmal sehen könne, was die Kollegen arbeiteten, wie alles zusammenhänge und ineinandergreife. "Ein tolles Angebot des Arbeitgebers", findet Reppert.

Schulleraner wie Elvira Rempt - sie ist Leiterin der Qualitätskontrolle, auch stellvertretende Werkleiterin - führen die anderen Schulleraner und deren Familien durchs Werk und erklären, wie alles zusammenhängt, wie in den beiden Schmelzwannen, die Glasbestandteile vermengt und über drei Tage hinweg auf 1200 Grad erhitzt werden. Jeden Tag entstehen so 70 bis 100 Tonnen Glas. Die Fertigung verbraucht so viel Strom, wie die komplette Stadt Wertheim und die Öfen laufen an 365 Tagen im Jahr. Einmal ausgekühlt, könnte man sie nicht wieder anfahren und eine solche "Schmelzwanne" kostet Millionen, sagt Rempt.

Eigentlich wird die Schmelze komplett vom Computer gesteuert. Nach wie vor nicht abgebaut ist die alte Steuerungsanlage - eine komplette Schaltwand mit Relais und Flussdiagrammen aus den 1950er Jahren. Im Notfall kann sie noch heute als Redundanzsystem übernehmen und gegebenenfalls das Herzstück der gesamten Produktion retten. Die eigentliche Produktion - das Unternehmensgeheimnis - sind die Fäden, die aus dem Glas "gesponnen" werden. Manche sind fünfmal feiner als ein Menschenhaar, und sie werden zu Bändern, flauschigen Matten und Gewebematten verwoben. Allein diese Matten machen viele hunderttausende Quadratmeter im Jahr aus.

Die Produktion ist heiß und laut. Manche Arbeitsplätze erfordern Schutzkleidung und 90-Minuten-Schichten. "Dann brauchen die Kollegen Pausen", besonders im Sommer sei es hart, erklärt Rempt. Recycling ist auch ein Thema. Manche Reste lassen sich in der Ziegelproduktion unterbringen - aber da geht offenbar noch mehr. Man sei immer auf der Suche nach neuen Ideen, sagt Rempt und zeigt auch die abgesperrte Baustelle der teils kritisierten neuen Air Media Anlage 4 - im Oktober soll sie in Betrieb gehen. Auch am Jubiläumstag lief die Produktion natürlich weiter. Während drinnen die Frühschicht schuftet, ist draußen am Main Party mit gepunkteten Glockenröcken, Azubis, Grillwürschen, Limo, Bier, der Jugendfeuerwehr, Bootsfahrten und gleich zwei Rockabilly-Bands - der Hauch der Fifties eben.

Michael Geringhoff

Hintergrund: Air-Media 4 soll im Oktober starten Johns Manville ist wirtschaftlich wichtig für Wertheim, da liegt es auf der Hand den Werksleiter danach zu fragen, wie es denn so läuft - nicht zuletzt die anfangs exorbitant hohen Energiepreise zu Beginn des Krieges in der Ukraine legen das nahe. "Es läuft gemischt", sagt Alexander Ückert erwartungsgemäß. In der Vliesproduktion hat das Unternehmen Kurzarbeit angemeldet, die soll allerdings jetzt auslaufen. "Wir gehen von einer deutlichen Erholung im zweiten Quartal aus", sagt Ückert. Die Vliesproduktion und der Bausektor hängen eng zusammen, und am Bau läuft es derzeit nicht mehr so gut, wie noch jüngst. Unter dem Eindruck der Materialknappheit hatten sich alle in den Lieferketten die Lager vollgepackt. "Da stagnierten die Bestellungen natürlich", sagt Ückert. Ganz anders bei den Vliesen für die Filtration: "Tipp-topp, läuft super", sagt der Werkleiter. Das sei das absolut richtige Pferd, auf das man gesetzt habe, auch die in Bau befindliche Air-Media-Linie 4 gehört dazu. Es hatte Bürgersorgen und Proteste gegeben, manches war behördlicherseits noch einmal überprüft worden. "Und für gut bestätigt", wie Ückert betont. Der Bau gehe, mit allen Genehmigungen ausgestattet, nach Plan voran. Im Oktober werde die Linie 4 in Betrieb gehen. Das seien absolut gute Nachrichten für Wertheim, wo seit über 20 Jahren gerade in diesem Bereich, durch eigene Forschung und Entwicklung, enorme Expertise hinzugewonnen worden sei. Deswegen gebe es: "Ungeachtet der Energieinflation, ein starkes Commitment des Johns Manville Managements für den Standort in Bestenheid". Ge