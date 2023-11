Auch 2024 gibt es auf der Wertheimer Burg eine große Programmvielfalt

Karten: Verkauf für "Sommer auf der Burg" bereits gestartet - Erstmals Hunde-Show auf neuer Bühne

Wertheim 15.11.2023 - 12:49 Uhr 4 Min.

Zu den Höhepunkten 2024 auf der Burg Wertheim wird das Konzert der Mittelalter-Rock-Band Saltatio Mortis gehören.

"Verschenken sie Burg zu Weihnachten!", warb Burg- und Innenstadtmanager Christian Schlager beim Pressegespräch am Dienstag dafür, Karten für das vielfältige Veranstaltungsprogramm auf dem Wertheimer Wahrzeihen 2024 zu verschenken. Das Angebot deckt nahezu alle Interessen ab und reicht von Musik, über Theater, Literatur und Kabarett bis zu Filmvergnügen und Technoparty.

Er freute sich unter anderem, dass die Posthalle Würzburg 2024 wieder als Verstalter vertreten sein wird. Sie bietet gleich sechs Veranstaltungen, die teilweise noch im Detail geplant werden. Zu den Höhepunkten werde das Konzert der bekannten Band Saltatio Mortis gehören. "Sie sind das Nonplusultra des Mittelalterrock", meinte Schlager zu den Qualitäten der Band.

Die Stadt biete selbst einige Abende an. Er frage jedes Jahr zwei bis drei Künstler an, die sonst nur an größeren Locations spielten. "Wir hoffen sie zum Beispiel mit den Fotos unserer Burg für den Spielort zu begeistern." Gelungen sei dies am 30. August 2024 mit Bülent Ceylan und Band. Der Comedian singe immer wieder bei seinen Auftritten. Nun bringe er eine CD heraus und stelle diese in einer Tour vor - auch an kleinen Spielorten. Er habe genau zum richtigen Zeitpunkt der Tourplanung angerufen, freute sich Schlager.

Zehn Jahre Burgfilmfest

"Ich feiere dieses Jahr auch zwei Jubiläum, zehn Jahre als Burgmanager und gleichzeitig zehn Jahre Burgfilmfest." 2023 habe man mit diesem, auch dank der zwei völlig ausverkauften Eberhofer Filme, ein Besucherrekord gehabt. Die Filmauswahl für 2024 stünden noch nicht fest. Beibehalten wird aber die kleine Tradition, dass das Filmfest mit Ralph Turnheim zu Ende gehen wird. Zum Jubiläum werde dieser 2024 keinen Stummfilm kommentieren, sondern sein selbst geschnittenes Best-of der Filme der 1970er (New Hollywood) zeigen und live kommentieren. Generell bietet man wieder eine große Vielfalt, neben den Abendprogrammen auch Ganztagesangebote wie den Burgerlebnistag sowie den großen Abend "Feuer und Zauber".

Beibehalten werde auch die in Wertheim sehr beliebte "Krimi-Dinner Reihe". Als Höhepunkt für die Nebensaison setzt man auf drei Jazzabende im Löwensteiner Bau im März und einem im Oktober 2024. Die Openair-Saison der Veranstaltungen auf dem Wahrzeichen läute das Mittelalterburgfest am 16. und 17. März 2024 ein.

Ebenso wieder dabei sein wird die Badische Landesbühne unter anderem mit dem Kinderstück "Kleiner Ritter Trenk" am Vormittag des 5. Juni. Man setze bewusst auf den Vormittagstermin, um Schulen anzusprechen, die die Vorstellung zur Unterrichtszeit besuchen. Dies sei 2023 "sehr gut" gelungen. Auch für Einzelbesucher werde es für Ritter Trenk einige Karten geben. Ebenso wieder vertreten sein wird das Mozartfest, auch mit einer Kinderoper. Zudem biete das Mozartfest mit "Zehn for Brass" hochqualitative Musik von zehn jungen Blechbläsern. Schlager schwärmte auch vom David Orlowsky-Trio, das im Rahmen der Ludwigsburger Schlossfestspiele nach Wertheim kommen wird. Die Gäste könnten sich auf ein Crossover aus Jazz und Klezmer freuen, warb der Burgmanager. Erstmals im Burggraben zu sehen sein, wird Sebastian Reich und seine allerorts geliebte Begleiterin Amanda mit ihrer Show "Purer Zufall".

Für Hundefreunde

Am 26. Mai wird es ein besonderes Event für Hundefreunde geben. Der aus dem TV bekannte Hundetrainer Holger Schüler werde in seiner Show sicherlich viele Tipps für die Tierbesitzer haben und dabei unterhalten. Nicht fehlen dürfen auch "der Burgeventklassiker" Andreas Kümmert und Band (8. September) und verschiedene Coverbands. Auch infrastrukturell werde sich etwas tun. 2024 wird erstmals eine große überdachte Bühne zum Einsatz kommen, die für alle Veranstaltungen im Burggraben nutzbar sein wird, auch für die Posthalle. Das Mehrfache Auf- und Abbau entfalle damit.

Informationen zum Programm und Kartenvorverkauf gibt es unter https://www.burgwertheim.de

Birger-Daniel Grein

Hintergrund: Programm des Burgsommers 2024 Folgende Veranstaltungen sind im kommenden Jahr auf der Burg Wertheim geplant: Sonntag, den 25.Februar 17 Uhr Live-Krimi beim Dinner: Mord in der Abtei Benifizius

Samstag, den 9.März 20 Uhr Vocal-Jazz: Sandie Wollasch und Matthias Hautsch (im Löwensteiner Bau)

Samstag und Sonntag, den 16. und 17. März Mittelalterfest Burgfrühling

Freitag, den 22.März 20 Uhr Jazz aus Paris - das Jean-Philippe Bordier Quartett ( im Löwensteiner Bau)

Samstag, den 23.März 18 Uhr Live- Krimi beim Dinner: Der Fluch von Süderstorm

Sonntag, den 28.April 17 Uhr Live- Krimi beim Dinner: Die sündigen Nonnen von Santa Clara

Dienstag, den 30.März Feuer & Zauber auf der Burg für die ganze Familie

Samstag den 11.Mai Burgrave No 1 exit:ruine

Sonntag, den 26.Mai 18 Uhr Liveshow Hundeerziehung mit Holger Schüler

Mittwoch, den 5.Juni 11 Uhr Kidnervorstellung Badische Landesbühne - "Ritter Trenk"

Freitag, den 7.Juni 19 Uhr We rock Queen: Best of Queen - The show goes on

Samstag, den 8.Juni 19 Uhr NIGHT FEVER - A Tribute To The BEE GEES

Freitag, den 14.Juni 20.30 Uhr Sommertheater auf der Burg: Mirandolina - Komödie von Carlo Goldoni (Gastspiel der Badischen Landesbühne)

Samstag, den 15.Juni Latin Burgfestival mit Puente Latino

Freitag, den 21. Juni 20 Uhr Kabarett mit Christoph Sonntag

Samstag, den 22.Juni 20 Uhr Mozartfest: "10 For Brass"

Sonntag, den 23.Juni 11 Uhr Mozartfest: Kinderoper

Samstag, den 29. Juni Bock auf Burg ( Burgerlebnistag)

Sonntag, den 30. Juni 20 Uhr Cafe del Mundo - ein Sommerabend mit dem virtuosen Gitarrenduo

Samstag, der 6.Juli 20 Uhr Ludwigsburger Schlossfestspiele: David Orlowsky Trio

Sonntag, der 7.Juli 19 Uhr Sebastian Reich & Amanda - "Purer Zufall"

Freitag-Sonntag, 12. Juli bis 14. Juli und Freitag-Sonntag, 19. Juli bis 21. Juli Veranstaltungen der Posthalle Würzburg darunter am Samstag, den 20.Juli Saltatio Mortis (Vorverkauf ab 23. November 2023)

Sonntag, den 4.August 20 Uhr Leonard Cohen Project

Donnerstag, den 8.August bis Mittwoch, den 21.August jeweils 21 Uhr zehntes Burgfilmfest

Mittwoch, den 21.August 21 Uhr Abschluss des Burgfilmfest mit Ralph Turnheims Programm "70s"

Freitag, den 23.August 19 Uhr "AB/CD"

Samstag, den 24.August 19 Uhr True Collins

Feitag, den 30.August 20 Uhr Bülent Ceylan & Band

Samstag, den 31.August 20 Uhr Depeche Reload

Sonntag, den 8.September 20 Uhr Andreas Kümmert & Band

Samsatg, den 14.September 12-22 Uhr Burgrave No 2 exit:ruine

Freitag, den 11.Oktober 19 Uhr Live- Krimi beim Dinner: Die sündigen Nonnen von Santa Clara

Samstag, den 19.Oktober 20 Uhr Brazil Jazz / Marcia Bittencourt (im Löwensteiner Bau)

Samstag, den 2.November 18 Uhr Live- Krimi beim Dinner: Das Geheimnis von Ponte dell´Olio #

Donnerstag, den 12.Dezember 19 Uhr Live- Krimi beim Dinner: Die sündigen Nonnen von Santa Clara Weitere Veranstaltungen werden noch dazu kommen. bdg