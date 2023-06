Asiatische Studierende lassen Rensch-Orgel erklingen

Orgelmusik zur Marktzeit

Wertheim 26.06.2023 - 14:39 Uhr

Konzert auf der Rensch-Orgel in der Wertheimer Stiftskirche: Professor Carsten Klomp lässt vier seiner Schüler vorspielen, die Kirchenmusik in Heidelberg studieren.

Das Konzert begann mit einem Stück von Dietrich Buxtehude, gespielt von dem Japaner Takahiro Yamauchi, der gerade seinen Bachelor in Heidelberg macht. Danach begeisterte die Japanerin Akane Seo die Zuschauer mit einem Opernwerk von Johann Sebastian Bach. Die koreanische Kirchenmusikerin Jina Chang spielte zwei Werke auf der Orgel. Zum einen führte sie ein »Flöthenconcert« von Johann Christian Heinrich Rinck und zum anderen ein Stück von Jehan Alain auf. Zum Abschluss präsentierte die japanische Musikerin Maki Yanagihara noch ein Orgelwerk von Maurice Duruflé, was für tosenden Applaus sorgte.

Akane Seo erzählte, dass sie erst seit ein paar Jahren Orgel spielt. Zuvor hat sie in Hamburg Gesang studiert und sollte eigentlich nach einem Jahr in ihre Heimat zurückkehren. »Dann wurde während Corona aber mein Rückflug abgesagt, und ich hatte viel Zeit und habe dann angefangen, Orgel zu lernen«, erklärte sie glücklich. Das mache ihr so Spaß, dass sie beschlossen habe, Kirchenmusik zu studieren, worin sie gerade ihren Master macht. In Japan gibt es keinen eigenen Studiengang zur Kirchenmusik, was sie dazu brachte, weiter in Deutschland zu studieren.

Die Japanerin Maki Yanagihara erzählte, dass sie in Japan schon Klavier studiert und dann angefangen hat, Orgel zu lernen. Dabei machte sie ihr Orgellehrer darauf aufmerksam, dass man in Deutschland Kirchenmusik studieren kann. Daraufhin zog sie nach Heidelberg und studiert dort nun im zweiten Semester Kirchenmusik. Auf die Frage, ob man auf der Wertheimer Orgel gut spielen kann, antwortete sie: »Es ist schon sehr schwer, auf ihr zu spielen, da sie ganz anders ist und zwei Manuale hat. Aber sie klingt trotzdem sehr schön.«

Carsten Klomp erklärte, dass es für die Studierenden eine Herausforderung darstelle, auf einer anderen Orgel zu spielen, da die Musizierenden dann anders spielen müssten. Aber er betonte, dass die Orgel ein vielseitiges Instrument ist, mit dem man viele schöne Töne erklingen lassen kann, was bei dem Konzert auch sehr gut zur Geltung kam.

Milena May