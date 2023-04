Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Arbeitslosigkeit im Kreis leicht gesunken

Agentur: Ukrainer bislang nur vereinzelt beschäftigt

MAIN-TAUBER-KREIS 02.04.2023 - 18:56 Uhr < 1 Min.

Im gesamten Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim lag die Arbeitslosenquote unverändert bei 3,4 Prozent. 11.445 Menschen waren ohne Arbeit.

Dabei zeigte sich Agenturchefin Elisabeth Giesen zwar erfreut, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Vergleich zum Vorjahreswert um sieben Prozent im gesamten Agenturbezirk zurückgegangen ist. Zugleich liege der Rückgang bei der Zahl der Arbeitslosen insgesamt für diese Jahreszeit aber »unter dem Durchschnitt der Vorjahre«.

Giesen führt diese Entwicklung vor allem auf die nach Deutschland geflohenen Ukrainer zurück, von denen derzeit noch die meisten vom Jobcenter betreut würden. Frühestens in der zweiten Jahreshälfte erwartet die Leiterin der Arbeitsagentur, dass eine nennenswerte Zahl an Ukrainern auf dem Arbeitsmarkt eine Beschäftigung findet. Derzeit dauerten die für eine Arbeitsaufnahme wichtigen Integrations- und Sprachkurse noch an.

Wertheimer Quote: 3,6 Prozent

Auch auf dem Wertheimer Arbeitsmarkt gab es im vergangenen Monat wenig Bewegung. Die Arbeitslosenquote betrug im März 3,6 Prozent und lag über dem Wert für den gesamten Main-Tauber-Kreis. 667 Personen waren arbeitslos gemeldet, 94 mehr als vor einem Jahr. Nach wie vor sind Personen über 50 Jahre und Ausländer am stärksten von Arbeitslosigkeit im Norden des Landkreises betroffen. Wer älter als 55 Jahre ist, hat auf dem Arbeitsmarkt noch geringere Chancen, eine Anstellung zu bekommen. 25 Prozent aller Arbeitslosen (167), die bei der Geschäftsstelle Wertheim gemeldet waren, waren mindestens ein Jahr ohne Job.

gufi