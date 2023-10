Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Arbeiten in Höhefeld beginnen

Kindergarten: Baum wird nicht gefällt

Wertheim 17.10.2023 - 13:26 Uhr < 1 Min.

Begonnen wird mit dem Anbau. Der Erdtank ist schon abgepumpt und gesäubert. Er wird nun freigelegt. Bis zum Anschluss an die Nahwärmeversorgung werde die Ölheizung des Kindergartens über den Außentank am Spielplatz versorgt, sagte er.

Eindeutige Gutachten

Die Erdarbeiten und Bodenplatte des Anbaus wird die Firma Behringer ausführen, den Rohbau in Holzständerbauweise die Firma Dobslaff. Zur Diskussion um den Urweltmammutbaum sagte er, die Gutachten zeigten eindeutig, der derzeitige Zustand lasse keine Fällung zu, die Verkehrssicherheit sei gegeben. »Der Baum bleibt stehen.«

Dies sorgte für Applaus bei den Bürgern. Stemmler sagte zu, er werde sich dafür einsetzen, dass die Baumkronenpflege erfolge. Dies erhöhe zum einen die Sicherheit für die Kinder weiter, zum anderen lasse sich damit der Schmutz auf dem Gehweg durch den Baum etwas reduzieren. Der Kiga-Anbau soll im Juni 2024 fertiggestellt sein. Dann erfolgt die Sanierung des Bestandsgebäudes des Kindergartens.

Der Kindergarten wird in der Sanierungszeit den Nebenraum des Bürgerhauses nutzen. Daher steht dieser von Ende Juni 2024 bis Ende 2024 nicht für andere Nutzer zur Verfügung.

Zur Entwicklung der Kinderzahlen im Kindergarten des Dorfs (Kindergartenbedarfsplanung) berichtete Stemmler, diese seien stabil bis in Zukunft leicht sinkend. »Der Standort des Kindergartens und die Betriebsform mit unter Dreijährigen ist gewährleistet.« Im vergangenen Kindergartenjahr waren es acht Kinder bis drei Jahre und 18 Kinder über Drei. Im aktuellen Kindergartenjahr sind es sieben unter Dreijährige und am Ende des Jahres 16 ältere Kinder. Für das Kigajahr 2024/25 sind drei Kinder zwischen zwei und drei Jahren und bis zu 14 Kinder über drei Jahre prognostiziert. Die Zahlen könnten sich durch Zuzüge erhöhen, so Stemmler abschließend.

