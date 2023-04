Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Arbeiten an Rommelstraße in Külsheim gehen weiter

Külsheim 19.04.2023 - 13:45 Uhr < 1 Min.

Die Arbeiten für den dritten Bauabschnitt der Rommelstraße beginnen.

Schregelmann hätte die Maßnahme auch im Interesse seiner Bürger gern von Beginn an in einem durchgezogen und so eine mehrjährige Dauer-Wanderbaustelle vermieden. Doch das sei nicht möglich gewesen: »Ein Problem der Förderung. Der Straßenunterhalt ist allein Sache der Kommunen, sowas interessiert Stuttgart einfach nicht«, kritisierte er. Zuschüsse gebe es lediglich für den Kanalbau, aber auch da seien die knappen Fördertöpfe regelmäßig »heillos überzeichnet«.

Der letzte Bauabschnitt soll im Herbst abgeschlossen sein. Es geht um einen rund 160 Meter langen Vollausbau mit der Sanierung von Strom-, Gas-, Wasser- und Abwasserleitungen, neuen Laternen und einer komplett neuen Fahrbahndecke. Die bisherige Anlage stammt aus den 1950er-Jahren. Die Rommelstraße war eines der ersten Külsheimer Baugebiete. Neu wird sein, dass auch eine Speedpipe eingezogen wird, Leerrohre für das Einblasen eines Glasfaserkabels für schnelles Internet. Külsheims Bürgermeister veranschlagt Baukosten von rund 600.000 Euro.

