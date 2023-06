Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

App für Bestenheider Industriegebiet soll Geld, Kilometer und CO2 sparen

Nachhaltige Mobilität

Wertheim 19.06.2023 - 15:36 Uhr 3 Min.

Timo Szabo setzt sich für eine besondere App zur Mobilität ein und will damit die Nachhaltigkeit stärken. Die "PendlerApp" verbindet Mitfahrbörse mit umfangreicher Statistik zur Einsparung im Bereich der Mobilität auch von CO2. Nutzbar ist sie aktuell für Menschen, die im Industriegebiet Wertheim-Bestenheid arbeiten.

»Ob man nun mit einer oder mehr Menschen zur Arbeit fährt, der Treibstoffverbrauch ändert sich kaum«, erklärt er. Deshalb setzt er sich für die Etablierung der sogenannten Pendler-App der Szabo-Kreditbank und Kinto Deutschland ein. Diese hilft zum einen, Fahrgemeinschaften zu bilden, zum anderen ermöglicht sie, den Nutzern und der Region die dadurch erzielten Einsparungen unter anderem bei Kilometern, Kosten und CO2-Ausstoß bewusst zu machen.

Diese App unterscheide sich in einigen Punkten maßgeblich von der Pendla-App, die der Main-Tauber-Kreis anbietet. Die Pendler-App bringt nicht nur Mitfahrer zusammen. In ihr könne man auch Radfahrten, Fußwege, ÖPNV und Fahrteinsparung durch Homeoffice eintragen.

Unterschiedliche Fahrziele

Diese werden bei der Einsparstatistik berücksichtigt. Größter Unterschied ergibt sich bei den Fahrzielen. Die von Szabo vorgestellte App konzentriert sich als Ziel auf ein festes Gebiet, in diesem Fall das Bestenheider Industriegebiet als Arbeitsort. Dieses ist fest vorgegeben. Entwickelt wurde die Pendler-App 2021. Ursprünglich kam sie bei Großkonzernen zum Einsatz, später in Industrieparks.

Szabo ist das erste Autohaus, das die App in die Fläche bringt. »Die Kosten für das erste Jahr der Projektphase übernehmen wir komplett als Unternehmen«, so Szabo. Weder Einzelnutzer noch Firmenpartner zahlen etwas für die Nutzung. Aktuell sind sieben Wertheimer Unternehmen Partner von Szabo bei der App. Sie können Zusammenfassungen darüber erhalten, welche Einsparungen die Mitarbeiter durch die Nutzung der App unter anderem bei Kosten und CO2-Ausstoß erreicht haben. »Diese Daten können zum Beispiel beim Marketing nützlich sein, wenn es um Umweltthemen geht.« Nutzen kann die App jeder, der im Industriegebiet arbeitet, unabhängig davon, ob er bei einem Partnerunternehmen beschäftigt ist Jeder Nutzer erhält in der App auch eine individuelle Einsparstatistik.

Kein GPS-Zugriff

Wichtig ist Szabo zu betonen, dass die App keinen GPS-Zugriff hat und keine Bewegungsdaten erfasst. Alle Daten errechneten sich aus den manuellen Eingaben in die Mitfahrbörse und die weiteren Statistiken. Gestartet hat Szabo die App für das Industriegebiet Besteheid im Mai. Aktuell hat sie 34 angemeldete Einzelnutzer. Hinsichtlich der Pendla-App des Landkreises betont Szabo, er habe nicht die Ab Main-Tauber-Kreis sicht, eine Konkurrenz zu dieser zu schaffen. Es sei ein Zufall, dass beide Apps in der Region gleichzeitig aktiviert worden seien. »Ich überlegte mir, ob ich nach Verfügbarkeit der Pendla-App mit unserer Lösung weiter mache«, erklärt er.

Fest definierte Gebiete

Da aber seine Pendler-App in ihrem Einsatzgebiet Vorteile biete und es schon Gespräche mit potenziellen Partnerunternehmen gegeben habe, entschied er sich, am Projekt festzuhalten. »Unsere App richtet sich an berufliche Fahrten zur Arbeitsstelle für Arbeitsplätze in fest definierten Gebieten.« Pendla hingegen habe diese Zielbereichsbeschränkung nicht.

Die Bindung an bestimmte Zielgebiete werde auch künftig bei ihm beibehalten. Eventuell beziehe man weitere Industrie- und Gewerbegebiete der Region ein.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund Hintergrund: Unterschiede der Apps Die Pendler-App von Szabo Mobility richtet sich an Menschen auf dem Weg zur Arbeit, aktuell konkret zu Betrieben im Industriegebiet Wertheim-Bestenheid rund um die Otto-Schott-Straße. In der App können mit Hilfe einer Karte Nutzer sowie Such- und Angebotsanzeigen von Mitfahrten gefunden werden. Angezeigt werden dabei nur Vorname und Anfangsbuchstabe des Nachnamens sowie die Such- und Angebots Anzeige. Erst wenn Mitfahrer und Fahrer der Mitfahrt zustimmen, werden weitere Daten angezeigt, die für die Abwicklung nötig sind. Außerdem verfügt die App über die Chatfunktion inklusive Gruppenchat zum Abklären von Details zwischen den Mitgliedern der Fahrgemeinschaft. Die Bedienung von Pendla erfolgt ähnlich. Auch sie widmet sich dem Weg zur Arbeit, jedoch ohne Gebietseinschränkungen. Bei dieser App werden auf der Karte mögliche Abfahrtsorte markiert, und die gelisteten Mitfahr- und Suchgebote im Bereich der Strecke zur eingegebenen Arbeitsstelle werden angezeigt. Auch bei Pendla gibt es eine Chatfunktion. Über diese kann man den gewünschten Fahrer oder Mitfahrer anschreiben. Die vom Landkreis eingesetzte App zeigt die vollen Namen an. Beide Apps sind browserbasiert und so auf verschiedenen internetfähigen Geräten nutzbar. Beide sind für die Nutzer kostenlos. Die Pendler-App bietet im Gegensatz zu Pendla verschiedene Statistiken zur Einsparung unter anderem von Kosten und CO2-Ausstoß. Dabei können auch Homeoffice und andere Verkehrsmittel, wie ÖPNV, Rad oder Fußweg berücksichtigt werden. Die App, die Szabo anbietet, ermöglicht Partnerfirmen auch die Schaltung von Bonusprogrammen für die Nutzer der App. So können die Unternehmen beispielsweise Parkplätze extra für Fahrzeuge mit Mitfahrern anbieten, die über die App reservierbar sind. Außerdem können Nutzer auf eigenen Wunsch dem Administrator Einblicke in ihre persönliche Statistik geben. So können Auszeichnungen für besonders große Sparsamkeit ausgelobt werden. Genaue Wegedaten werde dabei nicht angezeigt. Die Pendla-App des Main-Tauber-Kreises ist unter https://main-tauber-kreis.pendla.com erreichbar. Die Pendler-App von Szabo ist unter https://www.szabo.de/pendlerapp zu finden. (bdg)