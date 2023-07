Anwohner fordern Tempo 30 für Ortsdurchfahrt Nassig

Ortsrundgang: Sanierung soll kommen, Tempolimit nicht

Wertheim 13.07.2023

Der zunehmende Straßenlärm beeinträchtige den Schlaf der Anwohner stark.

Mohr sagte dazu, wenn man an der Straße wohne, sei es zwar subjektiv laut. Das liege jedoch vor allem am Zustand der Straße. Zum rechtlichen Hintergrund sagte er: Der Gesetzgeber lasse Tempo 50 in geschlossenen Ortschaften zu. Weitere Absenkungen seien nur bei objektiven Gefahren oder festgelegten Lärmbelastungen möglich. Dergleichen liege in Nassig jedoch nicht vor, so dass es keine Grundlage gebe.

Sanierung soll Lärm verringern

In diesem Zusammenhang erklärte der ebenfalls anwesende Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez den Bürgern die geplanten Sanierungsmaßnahmen der maroden Straße, die der Ortschaftsrat Nassig bereits Ende April diskutiert hat. Für 2025 sei eine umfassende Straßensanierung vorgesehen, in deren Rahmen auch Leitungen erneuert und verlegt werden sollen. Die Investitionssumme von rund 3,5 Millionen Euro teilten sich Land Baden-Württemberg, der Stadt und den Stadtwerken Wertheim.

Nahwärme prüfen

Im Zuge der Leitungserneuerung solle durch die Stadtwerke auch ein Nahwärmeprojekt für Anlieger der Miltenberger Straße geprüft werden. In ersten Befragungen zum Thema Nahwärme hätten 20 Prozent der Anlieger Interesse gezeigt. Das reiche für den Ausbau noch nicht aus, sagte Herrera Torrez am Dienstag.

Mindestens 35 der Haushalte entlang der Straße müssten Interesse bekunden, um die Maßnahme wirtschaftlich zu machen. Man werde weiter bei den Bürgern für das Projekt werben, sagte er. Auf Nachfrage der Bürger erklärte Dezernent Helmut Wießner, man sei mit dem Glasfaseranbieter BBV Deutschland im Gespräch darüber, Glasfaserleitungen gleich mit zu verlegen.

