Wärmewende: Volle Auftragsbücher bei den Heizungsbauern der Region

Fehlendes Material und Mitarbeiter

Wertheim 22.05.2023 - 16:51 Uhr 3 Min.

Vielbeschäftigt: Heizungstechniker wie Holger Götzelmann von der Lindelbacher Firma Pfeil sind in Zeiten von Energie- und Wärmewende gefragte Leute.

Eben hat Holger Götzelmann die Wartungsklappe der Heizung geschlossen, jetzt verlässt er den Keller des Hauses in Kreuzwertheim und macht sich auf zur Wartung beim nächsten Kunden. Der Mitarbeiter der Lindelbacher Firma Pfeil und seine Kollegen der gesamten Branche können sich derzeit vor Arbeit kaum retten. Manche Firmen können bis ins Jahr 2024 hinein keine Aufträge zum Einbau neuer Heizungen mehr annehmen.

»Der Boom hält jetzt schon mehrere Jahre an«, sagt der Heizungsbaumeister und Energieberater Steffen Walter. Zum Beispiel bei Pelletanlagen. »Bei 45 Prozent Grundförderung für erneuerbare Energien hat jeder gesagt: Wenn nicht jetzt, wann dann?« Die Folge: Pelletanlagen waren im vergangen Jahr kaum lieferbar, jetzt bauen die Heizungsbauer den Auftrags-Rückstau ab. »Ungefähr die Hälfte der Heizungen, die wir derzeit einbauen, laufen mit Pellets«, sagt Sebastian Busch (32), der im vergangenen November zusammen mit Daniel Baidinger den Lindelbacher Traditionsbetrieb Pfeil übernommen hat. Der Rest der neuen Heizungen verteile sich auf Öl, Gas, Wärmepumpen und Holz. Zusammen mit Buschs und Baidingers 2021 gegründeter zweiter Firma, der Tauber-Franken Haustechnik, gibt es zwölf Mitarbeiter, die auftragsmäßig ausgebucht sind. »In der Branche nimmt derzeit keiner dem Mitbewerber etwas weg«, sagt Busch. Zumal in der Region viele alteingesessene Firmen in den vergangenen Jahren den Betrieb eingestellt haben oder von größeren Unternehmen übernommen wurden. Im vergangenen Jahr hat beispielsweise die Wertheimer Firma Schreck wegen »gravierendem Fachkräftemangel« den Betrieb eingestellt, die verbliebenen Mitarbeiter arbeiten nun für die Reichholzheimer Firma Prokopp. »Viele Kunden wollen noch in diesem Jahr die Heizung tauschen«, sagt Anneliese Prokopp am Telefon. Auch Öl- und Gasheizungen seien nachgefragt, doch der Großhandel könne das Material nicht liefern. Ein branchenweites Phänomen.

Öl und Gas gefragt

»Die Leute spielen verrückt, um noch Gas- oder Ölheizungen zu bekommen«, sagt der Reicholzheimer Heizungsbauer Paul Schlör. Sie wollten einem befürchteten Verbot zuvorkommen. Für dieses Jahr muss auch sein Ein-Mann-Betrieb abwinken. »Weder ist Material zu bekommen noch Kapazität vorhanden«, erklärt er.

»Wir müssen im Moment vielen Kunden absagen, und das ist überhaupt nicht toll«, schildert Busch die gleiche Situation. Mit knappem Personal, schwierig zu bekommendem Material und ungewissen politischen Entscheidungen hat die Firma gleich dreifach zu kämpfen. Immerhin: Ein weiterer Mitarbeiter kommt zum 1. Juli. »Das läuft tatsächlich über Mundpropaganda. Ansonsten ist es extrem schwierig, jemanden zu finden«, erklärt Mitarbeiterin Dorothea Siemens.

Dabei bildet die Firma aus, ein Azubi hat 18 Monate seiner dreieinhalbjährigen Lehrzeit absolviert. Busch würde im Herbst einen weiteren Azubi einstellen. »Wenn wir jemanden kriegen, dann gern«, sagt er und lacht bitter. »Aber der Markt ist ziemlich leer.« Dabei steige das Ansehen des Handwerks wieder, hat er festgestellt. Im Vergleich zu einer Arbeit in der Industrie sei die Abwechslung einmalig, sagt Busch. »Mir war es zu öde, jeden Tag in den gleichen Betrieb zu gehen und an der Maschine stehen. Man hat jeden Tag mit anderen Kunden zu tun. Und das gefällt mir an dem Job.«

Mehr Klarheit hätte Firmenchef Busch gern von der Regierung, derzeit ist das in der Diskussion stehende Gebäudeenergiegesetz noch eine Hängepartie. »Da sind sich die Kunden ziemlich unsicher, ob sie noch die Heizung tauschen sollen oder nicht. Oder erst nächstes Jahr. Oder erst in fünf Jahren.« Schließlich hat die Entscheidung für eine Heizungsart Auswirkungen für die nächsten 30 oder 40 Jahre. Tatsächlich gibt es auch noch Leute, die vor einem drohenden Verbot auf neue Ölheizungen setzen. »Und zwar richtig viele. Deshalb kommen wir nicht hinterher«, sagt Busch. »Selbst wenn man noch Zeit hätte, das dieses Jahr auszutauschen, bekommt man keine Kessel, kein Material.« Von den Herstellern erhalte man zu Lieferzeiten schon gar keine Angaben mehr.

Schwierig ist auch eine Zukunftsprognose, welche Energieart die richtige ist. »Empfehlungen gebe ich keine mehr raus, nur noch Möglichkeiten, was machen könnte. Entscheiden müssen die Kunden letztlich selbst«, sagt Busch und Walter ergänzt, dass es beim Kunden dafür auch viel Verständnis gebe: »Wenn wir den Leuten erklären, warum wir keine klare Empfehlung geben, verstehen es die Leute immer.«

Dass es nächste Jahr schon wieder ganz anders werden könnte, davon ist Busch überzeugt. »Da haben wir noch keine einzige Anfrage für eine Pelletheizung.« Sorgen ums Geschäft muss er sich keine machen, denn die Branche ist krisenfest: Eine Heizung braucht jeder.

MATTHIAS SCHÄTTE

Hintergrund: Das rät die Verbraucherzentrale Die Verbraucherzentrale gibt auf ihrer Internetseite keine Ratschläge, auf welches Heizungsmodell Privatkunden jetzt setzen sollten. Sie stellt aber alle Möglichkeiten vor, von Holz über Pellets, Öl und Gas bis zu Solarthermie und Wärmepumpen. Am wichtigsten sei, den Heizungstausch frühzeitig zu planen, bevor die Heizung ausfällt. Dank attraktiver Förderprogramme zahle sich beim umweltfreundlichen Heizen mit erneuerbaren Energien ein Wechsel schnell aus. Und: Durch die CO-2-Abgabe und gestiegene Brennstoffpreise werde das Heizen mit fossiler Energie jedes Jahr deutlich teurer. (scm)