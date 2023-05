Anisa und "Interstellar" rocken die Limo-Fabrik

Musik: Drei Bands spielen bei "Rock in den Mai" vor 200 Gästen in Grünenwörter "Glashaus"

Wertheim 01.05.2023 - 16:52 Uhr 2 Min.

Rock in den Mai im Grünenwörter Glashaus Für einen furiosen Auftakt sorgte beim Rock in den Mai die Wertheimer Nachwuchsband "The Interstellar".

Die beachtliche Zahl von rund 200 Zuhörern war durch reine Mund-zu-Mund-Progaganda und Messaging-Dienste zustande gekommen, alles unter dem Radar der Öffentlichkeit. Den Grund für den "Rock in den Mai" in der liebevoll genannten "Lemon Factory" in Grünenwört erklärt Hans-Joachim Ittig so: "Meine Firma feiert in diesem Jahr 100 jähriges Bestehen, da wollte ich etwas Besonderes machen und alle sollen mitfeiern. Ich will hier eine Bühne auch für den Nachwuchs schaffen. Dreimal im Jahr soll das Wertheimer Glashaus zur Bühne werden", erklärte er gegenüber unserem Medienhaus.

Treffen der Generationen

Die Wertheimer Urgesteine der Rock'n'Roll-Musik wussten jedenfalls Bescheid und alle kamen, um sich das Event in der ehemaligen Limonadenfabrik "Trübendörfer" nicht entgehen zu lassen, die Ittig in den vergangenen Jahren zur Glasmacherei umgebaut hat.

Für einen furiosen Auftakt sorgten dabei die "Interstellars": Erst seid vier Monaten proben sie in der Besetzung, ihnen hat es der "Surfrock" der 1960er Jahre mit dem legendären "California Beach" angetan. "Wir haben aber auch fünf neue Songs mit auf der Setliste", so Maximilian Ittig. Der 17-jährige Gitarrist und Bandleader ist glücklich darüber, dass er die 15-jährige Anisa Celik als Sängerin mit auf der Bühne hatte. Sie ist Gewinnerin der 2018er Auflage der TV-Show "The Voice Kids". Die Band komplettierten am Schlagzeug Emil Seibold, Chris Hertke (Bass) und Louise Ittig (Keybords). So hörte man bei der Premiere der Band in dieser Besetzung auch das soulige "Goodnight Moon" von Shivaree und den Hit "Last Night" von den "Strokes". "Klasse, dass es so was gibt, ein perfekter Veranstaltungsort", meinte die Bestenheiderin Vera Hermann.

Dann ging es mit dem Quartett "The B-Side" weiter. Hier ist es vor allem Sänger Axel Zitzmann mit seiner markanten Stimme, der für Begeisterung sorgt. Mit ihm waren Markus Helberg (Bass), Tommy Mendes (Drums) und Hans Joachim Ittig (Leadgitarre). Kein Wunder, dass alle angetan waren, als die Band "Ghostriders in the Sky" von der Legende Johnny Cash zum Besten gab. Sie wurden erst nach drei Zugaben von der Bühne gelassen.

Aus Wertheim und Umgebung kommen auch "Disturbed Neighborhood". Sie covern vorwiegend die Rocksongs der 1980er Jahre in ihrem eigenen Stil. "Uns macht diese Musik einfach Spaß, toll dass wir hier auftreten können", meinte Gitarrist Thorsten Gläser, der als Chirurg im Wertheimer Ärztehaus arbeitet. Mit ihm sind dabei sind Dietrich Fechner (Bass), Carsten Rieger (Gitarre), Gerd Röser (Drums) und Christoph Fertig (Gesang). Die "Neighborhoods" zeigten ihre Spielfreude gleich mit dem ersten Stück "The boys are back in Town". Ihr Classic Rock kommt an, die Rolling Stones und Bryan Adams sowieso.

"Ein schöner Abend, hoffentlich gibt es so etwas bald wieder", meinte Fritz Ciganek aus Bestenheid. Und hat Glück: Hans Joachim Ittig hat zwei weitere Veranstaltungen geplant.

