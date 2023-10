Angeschlagene Rotkreuzklinik Wertheim: Krankenhausdirektorin von Aufgaben entbunden

Sanierung ohne Cornelia Krause

Wertheim 16.10.2023 - 18:00 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Wertheimer Rotkreuzklinik befindet sich seit Anfang September wegen einer desaströsen fianziellen Lage in einem Schutzschirm-Verfahren. Derzeit werden Konzepte erarbeitet, wir das Krankenhaus künftig weiter betrieben werden könnte.

Die Mitarbeiter wurden bereits am vergangenen Montag über die Personalie informiert, außerdem per Rundschreiben, das unserer Redaktion vorliegt.

Schömig soll die Rotkreuzklinik durch das Schutzschirmverfahren steuern, heißt es in der Mitarbeiter-Information. Ein solcher Schritt sei im Rahmen eines solchen Verfahrens üblich. »Unser Dank gilt Frau Krause für vier engagierte Jahre an unserer Rotkreuzklinik Wertheim«, wird Krause verabschiedet. Auf der Klinik-Homepage ist ihr Name mittlerweile getilgt.

Schömig ist Diplombetriebswirt und seit vielen Jahren in leitenden Funktionen im Gesundheitsweisen tätig. Er verfüge über umfangreiche Erfahrung aus ambulanten Verbünden, stationären somatischen und psychosomatischen Einrichtungen sowie deren Beratung und dem Interim-Management, heißt es auf der Internetseite seines Arbeitgebers Hospital Management Group (HMG).

Die HMG aus Schleswig bietet Geschäftsbesorgung für Akut- und Rehakliniken und sei »auf komplexe Sanierungs- und Umstrukturierungsprojekte spezialisiert«, wie es in der Mitarbeiter-Information heißt. Derzeit habe man laut Eigendarstellung auf der Firmenhomepage deutschlandweit mehr als 20 Kliniken im Management. Darunter ist auch die DRK-Trägergesellschaft Südwest, von der mehrere Kliniken in Rheinland-Pfalz ebenfalls in finanziellen Schwierigkeiten stecken.

Konzept vom »Ärzte-Sammler«

Verkündet wurden den Mitarbeitern der Wertheimer Rotkreuzklinik auch die nächsten Schritte im Rahmen der Sanierung: In den kommenden Wochen liege der Fokus maßgeblich auf der Erarbeitung des Zukunftskonzeptes. Unterstützen soll dabei ein erfahrenes Team um Christian Höftberger. Der 49 Jahre alte Österreicher war unter anderem Vorstandsvorsitzender der Rhön-Klinikum AG und in leitender Position bei deren Mutterkonzern Asklepios. Er ist außerdem amtierender Präsident der Hessischen Krankenhausgesellschaft und im Gesundheitsmarkt bestens vernetzt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung porträtierte ihn im Juni unter dem Titel »Der Ärzte-Sammler«.

Mitarbeiter involviert

Die Mitarbeiter sollen weiter eng eingebunden werden, ihre Gedanken und Impulse seien zur Zukunft der Klinik ein zentrales Anliegen: »Niemand kennt das Haus so gut wie Sie.« In der nächsten Betriebsversammlung in etwa einer Woche soll der aktuelle Stand der Konzeptionierung vorgestellt werden.

Auch die örtlichen Parteien nehmen das Geschehen am Krankenhaus jetzt besonders in den Fokus: Die CDU veranstaltet am Dienstag, 24. Oktober, ein Forum in der Altstadt, die SPD lädt zwei Tage später zu einem Diskussionsforum am Wartberg.

Dabei hat sich die CDU für ihr Forum gleich mehrere Themen auf die Tagesordnung gesetzt: Angesichts fehlender Pflegekräfte soll über das Für und Wider eines Sozialen Pflichtjahrs in Deutschland diskutiert werden. Als Referenten sind Stefan Dosch vom Kreisverband der Johanniter sowie die Bundestagsabgeordnete Nina Warken dabei, »weitere soziale Einrichtungen haben ihr Kommen zugesagt«, heißt es in der Ankündigung. Eingeladen sind nicht nur Parteimitglieder, sondern alle interessierten Bürger. Die CDU-Fraktion im Wertheimer Gemeinderat möchte mit ihnen auch über die Situation des Wertheimer Krankenhauses ins Gespräch kommen. Los geht es am Dienstag, 24. Oktober, ab 18.30 Uhr im Nebenraum des Hotels Kette (Zorbas).

»Unser Krankenhaus, die Reform und das Schutzschirmverfahren« ist der Titel eines Diskussionsabends der SPD am Donnerstag, 26. Oktober, ab 16.30 Uhr im »Haus der Begegnung« im Halbrunnenweg auf dem Wartberg. Mit dabei ist der Landtagsabgeordnete Florian Wahl als Vorsitzender des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Integration im Landtag von Baden-Württemberg sowie SPD-Fraktionssprecher für Gesundheit und Pflege. Außerdem angekündigt ist Mark Boddenberg, der derzeitige Generalhandlungsbevollmächtigte an der Wertheimer Rotkreuzklinik.

Matthias Schätte