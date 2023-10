Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Angeklagter erscheint erneut nicht vor Gericht

Gericht: Richterin stellt Verfahren teilweise ein

Wertheim 01.10.2023 - 16:24 Uhr < 1 Min.

Wie Richterin Ursula Hammer schon erwartet hatte, ist der 34-jährige Angeklagte in dem Verfahren wegen Betrugs in drei Fällen nicht erschienen, und so bleibt die Anklagebank leer. Die Staatsanwaltschaft habe keine Adresse ausfindig machen können, weswegen die Anklageschrift bei einem Zustellungsbevollmächtigten liegen blieb. Gleichzeitig habe der 34-Jährige jedoch wissen können, dass er sich regelmäßig bei diesem informieren müsse, ob Post für ihn da ist, wie die Richterin mitteilt.

Weder Pacht noch Miete

Anschließend besprechen die beiden Juristinnen, wie mit dem Fernbleiben des Angeklagten in dem Fall umgegangen werden soll. Aus der Anklageschrift geht hervor, dass dieser sich in Örtlichkeiten in Wertheim und Osterburken eingemietet haben und daraufhin keine Pacht beziehungsweise Miete gezahlt haben soll.

Die Richterin wundert sich, dass nicht zuerst ein Strafbefehl mit einer Geldstrafe erlassen, sondern direkt eine Anklage erhoben wurde. Durch Kontoauszüge, die in den Akten vermerkt sind, sei erkenntlich, dass eine Zahlungsfähigkeit bei dem Angeklagten bei zwei der vorgeworfenen Taten vorgelegen hätte.

Nach einigem Hin und Her entscheidet man sich dafür, das Verfahren zum Teil einzustellen. Für den dritten Anklagepunkt wird ein Strafbefehl mit einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 15 Euro sowie die Einziehung von Wertersatz über 2345 Euro vorgeschlagen. Die Entscheidung der Richterin ergeht im schriftlichen Verfahren.

