Andreas Kolban steht Existenzgründern zur Seite

Wirtschaft: Unternehmensberater der Handwerkskammer Heilbronn-Franken arbeitet seit einem Jahr in Tauberbischofsheim

Main-Tauber-Kreis 01.09.2023 - 18:08 Uhr 2 Min.

Andreas Kolban hat die Goldschmiedin Irini Pannwitz intensiv bei der Existenzgründung begleitet. Foto: Balthazar Pannwitz

Aber auch bei Fragen zu staatlichen Finanzhilfen, Marketing und Gesellschaftsformen bietet Kolban Handwerksbetrieben Unterstützung.

Am meisten Freude bereiten ihm Existenzgründungen. »Es ist einfach toll zu sehen, wie sich junge Handwerker selbständig machen und es macht mir großen Spaß, sie auf diesem Weg zu begleiten und zu unterstützen«, sagt der Diplom-Betriebswirt. Häufig vertreten in seinen Beratungen seien vor allem Friseure, Kfz-Techniker und Elektrotechniker. Er hat aber auch schon Handwerker mit seltenen Berufen beraten. Darunter etwa Glasbläser und Wachsgießer.

Was er bedauert: Bäcker und Fleischer seien bisher noch nicht bei ihm in der Existenzgründungsberatung aufgeschlagen. Da sieht er noch einen gewissen Nachholbedarf. »Das Interesse an hochwertigen, handwerklich hergestellten Lebensmitteln ist auf jeden Fall groß«, erklärt er und sieht daher gute Marktchancen für Bäcker und Metzger.

Eine der ersten Existenzgründerinnen, die Andreas Kolban von Anfang an begleiten durfte, ist Irini Pannwitz. Die gelernte Goldschmiedin und Trauringexpertin suchte im vergangenen Jahr Unterstützung beim Start in die Selbstständigkeit. Nachdem sie gemeinsam mit Andreas Kolban zunächst die perfekten Räumlichkeiten für ihr Geschäft in Bad Mergentheim gefunden hatte, ließ sich Pannwitz intensiv zu den Themen Mietvertrag, Darlehen und Businessplan beraten. Für Existenzgründer im Handwerk und eingetragene Handwerksbetriebe ist die Beratung durch die Handwerkskammer Heilbronn-Franken unentgeltlich.

Als der positive Bescheid der Bürgschaftsbank kam, stand dem Darlehen und der Betriebsgründung nichts mehr im Wege. »Da freut man sich natürlich mit seinen Handwerkern«, berichtet Andreas Kolban. Im Mai dieses Jahres hat die staatlich geprüfte Designerin für Schmuck ihr Juweliergeschäft in der Kurstadt eröffnet. Andreas Kolban ist mit der bisherigen Entwicklung sehr zufrieden. »Das Geschäft läuft gut. Sie wird ihren Weg gehen«, ist er überzeugt. Pannwitz überlege sogar schon, ob sie noch einen zusätzlichen Mitarbeiter einstelle.

Rund zwei Drittel seiner Beratungen seien Existenzgründungen, schildert Andreas Kolban. Doch er berate natürlich auch bei Betriebsübernahmen, betriebswirtschaftlichen Auswertungen und Betriebsaufgaben. Ganz aktuell unterstützt er einen Friseur bei der Optimierung von Betriebsabläufen, der Preiskalkulation und der Senkung von Kosten. Betriebsaufgaben begleite er nicht ganz so gern. »Es tut in der Seele weh, wenn ein Handwerker den Betrieb einstellt.«

Doch er kennt die Hintergründe. Das Durchschnittsalter von Betriebsinhabern läge inzwischen bei 55 Jahren. Jeder vierte Firmenchef sei bereits über 60. Tendenz steigend. Die Folge: Rund 3000 Handwerksbetriebe aus der Region suchen in den nächsten Jahren einen Nachfolger. Deshalb ist es zunächst auch stets das oberste Ziel von Kolban, jemanden zu finden, der die Betriebe übernimmt. Die Übernahme eines Handwerksbetriebs habe nämlich durchaus Charme.

»Gründungswillige Handwerker können Kundenstamm, Maschinen und Werkzeuge vom Vorgänger übernehmen«, weiß Andreas Kolban. Das reduziere die anfänglichen Investitionskosten und vereinfache die Kundenakquise. Das erleichtere den Start ins neue Business ungemein, erklärt der Experte. Natürlich weiß er auch: »Der Preis muss passen.« Doch auch bei der Preisfindung hilft Andreas Kolban gern.

Kontakt: Andreas Kolban, Handwerkskammer Heilbronn-Franken, Tel. 09341 925-120, E-Mail: Andreas.Kolban@hwk-heilbronn.de

Pressemitteilung Handwerkskammer Heilbronn-Franken (gekürzt)