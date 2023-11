Analyse: 20 Jahre Wertheim Village und der Erfolg

Blickpunktstory

Wertheim 10.11.2023 - 13:00 Uhr 7 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Wertheim Village Wertheim ist eines von zwei Factory Outlets, die die Value Retail Management Germany GmbH, in Deutschland betreibt. Zweiter Standort ist Ingolstadt. Wertheim Village wurde vor 20 Jahren am 13. November 2003 eröffnet.

Video-Report: Unterwegs mit dem Wertheim Village-Macher John Quinn



> Sobald der Video-Report auf main-echo.tv zu sehen ist, ist er für Main-Echo.de-Leser auch an dieser Stelle zu finden





Erfolgsfaktor: Der Standort

Wenn Value Retail-Deutschlanddirektor John T. Quinn gefragt wird, wie er sich den Erfolg des Factory Outlet Einkaufszentrums Wertheim Village in den vergangenen 20 Jahren erklärt, dann ist es zuerst der Standort an der vielbefahrenen Autobahn Frankfurt-Würzburg, den der Manager nennt. »Wertheim war aber auch wegen der Entfernung zu Frankfurt für uns perfekt«, begründet er die damalige Standortsuche, die darauf abzielte, verkehrsgünstig gelegene Flächen im weiteren Umkreis des Rhein-Main-Gebietes zu finden.

Und warum nicht Frankfurt mit seinem internationalen Flughafen oder wenigstens ein Standort im Rhein-Main-Gebiet in Frage? »Es wäre unmöglich gewesen, ein Outlet in Frankfurt zu bauen«, verweist Quinn auf die Bedürfnisse der Mieter der Flächen im Outlet.

Die Marken, die im Wertheim Outlet angeboten werden, sollen den Marken, die auch in Frankfurt verkauft werden, keine Konkurrenz machen. Deshalb brauche es eine gewisse Entfernung nach Frankfurt, nennt der Deutschlanddirektor einen wichtigen Entscheidungsgrund für die Ansiedlung am Wertheimer Almosenberg.

Vor 20 Jahren habe in den regionalen Planungsverbänden und in der Politik noch die Meinung vorgeherrscht, ein Outlet Center gehöre »zwingend in ein Oberzentrum«, blickt Wertheims Wirtschaftsförderer Jürgen Strahlheim auf die Entstehungsgeschichte des Outlets an der Autobahn »in der Mitte des Niemandslandes« zurück, wie es damals durchaus abschätzig geheißen hatte. Die Geschichte habe aber gezeigt, dass ein Outlet mit Millionen von Besuchern in einem Oberzentrum kaum die Verkehrsströme bewältigen könnte, ist Strahlheim von der Auswahl des Standortes auch heute überzeugt. Das Konzept eines Einkaufsdorfes an der Autobahn habe sich deshalb als richtig erwiesen, resümiert der Wirtschaftsförderer nach mehr als 20 Jahren der beruflichen Beschäftigung mit dem Wertheim Village.

Pünktlich um 9.30 Uhr öffnete am 13. November 2003 Wertheim Village, das erste Factory-Outlet-Center der Firma Value Retail auf deutschem Boden, seine Pforten. Auch wenn noch nicht alles rund lief und an allen Ecken und Enden die Handwerker zugange waren, zeigten sich die zahlreichen Besucher begeistert von dem Shoppingcenter, das in einer Bauzeit von nur 14 Monaten entstanden war. Marken wie Trussardi Jeans, Timberland, Playtex, Reebok, Möve, Mexx, Gerry, Gant und Ava women waren in den ersten elf geöffneten Shops vertreten .

Die Macher des Wertheimer Village (von links): Wertheims Wirtschaftsförderer Jürgen Strahlheim begleitet das Projekt seit seinen Anfängen vor 20 Jahren. Deutschland-Direktor John T. Quinn setzt auf das Einkaufserlebnis am Wertheimer Almosenberg. Die Zahlen geben ihm recht: 2,8 Millionen Besucher werden 2023 erwartet.

Woher die Kunden kommen

Dreimal im Jahr finden im Wertheim Village Kundenbefragungen statt. Dann werden die Besucher ausführlich interviewt, werden unter anderem auch gefragt, woher sie kommen. Die Ergebnisse der drei Befragungen fließen anschließend in eine Gesamtschau für ein Jahr ein. Im März dieses Jahres etwa stammten knapp zehn Prozent der Besucher aus dem Nicht-EU-Ausland, nennt Quinn ein Ergebnis dieser Befragung. Vor Corona allerdings sei dieser Anteil an den für heuer erwarteten 2,8 Millionen Besuchern » mehr als doppelt so hoch« gewesen, zeigt Wirtschaftsförderer JürgenStrahlheim die weiter bestehenden Auswirkungen der Pandemie auf die Geschäfte im Outlet.

Nach Angaben der Betreibergesellschaft Value Retail bieten aktuell im Wertheim Village 117 Geschäfte ihre Produkte an.

Im März hatten 16,8 Prozent Besucher des Outlets, die mit dem Auto kamen, eine Anfahrtszeit von mehr als 120 Minuten. Anfahrtszeiten zwischen 90 und 120 Minuten nahmen 26 Prozent der Kunden des Wertheim Village auf sich. 61 bis 90 Minuten lang fuhren 24 Prozent der Besucher, bevor sie das Village erreicht hatten. Daraus ergebe sich, so Quinn, dass die überwiegende Zahl der Kunden eine Fahrzeit von mehr als einer Stunde zum Outlet habe. Wirtschaftsförderer Jürgen Strahlheim zieht aus der Befragung zudem die Schlussfolgerung, dass lediglich ein »untergeordneter Anteil« der Besucher aus dem Nahbereich von unter 30 Kilometern komme. Die schon mit Beginn des Wertheim Village befürchtete Umverteilung des Einzelhandelsumsatzes aus den Nachbarstädten und der Wertheimer Innenstadt in das Outlet habe sich damit nicht eingestellt. Eine Erkenntnis, die Strahlheim für die gesamte Laufzeit des Village annimmt.



So sieht die Stadt das Village

Auch der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins Wertheim, Bernd Maack, sieht nur begrenzte Auswirkungen des Wertheim Village auf den Wertheimer Einzelhandel. Sicherlich gebe es auch Kunden im Wertheim Village, die aus Wertheim kommen. Allerdings habe der Wandel im Einzelhandel insgesamt - Stichwort Online-Portale - deutlich spürbarere Folgen in der Wertheimer Innenstadt hinterlassen, ist er überzeugt.

Maack wünscht sich eine engere Zusammenarbeit zwischen dem Outlet und der Innenstadt, um mehr Besucher in die Altstadt zu locken. Er kann sich etwa eine eigene Dependance der Tourist Info in einem der Shops in einer Ladenstraße vorstellen.

Verkehrsgünstig an der Autobahn A3 Frankfurt-Würzburg gelegen rechnet Value Retail Deutschland-Direktor John T. Quinn in diesem Jahr mit etwa 2,8 Millionen Besuchern im Wertheim Village. Foto: Axel Häsler

Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez sieht vor allem die Bedeutung des Outlets als Wirtschaftsfaktor in der Region. Neben der Schaffung von Arbeitsplätzen sei das Wertheim Village zudem »die Initialzündung für die Entwicklung des Almosenbergs« gewesen, ist er überzeugt. Mittlerweile gebe es hier rund 2000 Beschäftigte, viele weitere Firmen hätten heute vor allem wegen der hohen Zahl an Besuchern hier ihren Standort.

Zudem habe der Standort auch eine »touristische Ausstrahlung« auf die Wertheimer Innenstadt - auch durch seine Besucher aus dem Ausland. »Viele besuchen bei der Gelegenheit auch unsere Stadt oder machen Ausflüge in die Region«, sagt der OB, der den Bedeutungsverlust des innerstädtischen Einzelhandels nicht auf den Standort Wertheim mit seinem Factory Outlet Center zurückführt: »Er trifft alle Kommunen, weil der Einzelhandel bundesweit im Strukturwandel begriffen ist.«

Wirtschaftswissenschaftler Hendrik Schröder im interview



Der Wirtschaftswisssenschaftler Hendrik Schröder, Inhaber des Lehrstuhl für Marketing und Handel an der Universität Duisburg-Essen, sieht einen "stark gestiegenen Wettbewerbsdruck" für Factory Outlet Center in Deutschland bedingt durch gestiegene Kosten, Kaufzurückhaltung und die Konkurrenz des Onlinehandels.

Hendrik Schröder ist Lehrstuhlinhaber für Marketing und Handel der Universität Duisburg-Essen. Für Schröder ist der "Wettbewerbsdruck für Factory Outlet Center" in Deutschland stark gestiegen, auch angesichts der Konkurrenz durch Online-Shops und der Kaufzurückhaltung von Kunden. Main-Echo-Redakteur Gunter Fritsch hat ihn zur Situation von FOCs auf dem deutschen Markt befragt.

Die Unternehmensberatung Ecostra GmbH, die sich auf Einzelhandelsforschung auch mit Schwerpunkt auf die Vertriebsform Outlet Center konzentriert, hat in einer Pressemitteilung vom 6. September davon gesprochen, dass der Outlet-Markt in Deutschland noch nicht gesättigt sei. Und davon berichtet, dass bei 18 bestehenden Outlet-Standorten in Deutschland in den kommenden Jahren fünf weitere geplant seien. Wie ist Ihre Einschätzung zur weiteren Entwicklung von Outlet-Centern in Deutschland?

Eines vorab: Es gibt keinen nationalen FOC-Markt in Deutschland, vielmehr ergibt sich der relevante Markt für ein Factory Outlet Center durch sein regionales Einzugsgebiet. Wesentlich hierfür sind erstens die Anzahl der Geschäfte eines FOC und die Qualität ihrer Leistungen, zweitens die Wettbewerber und drittens der Aufwand der Kunden, um ein FOC zu erreichen.

Jede Entscheidung über die Errichtung eines Factory Outlet Centers hängt von zahlreichen Standortfaktoren ab, angefangen bei den Investitionen und ihrer Finanzierung über die Infrastruktur, die Wettbewerbssituation und das Vermarktungskonzept bis hin zu den Bedürfnissen und Ressourcen der Kunden. Ein Konkurrent von Factory Outlet Centern dürften Shoppingcenter sein. Die Zahl ihrer Neueröffnungen – bezogen auf solche Center mit mehr als 10.000 m² Mietfläche – ist seit 2015 deutlich zurückgegangen. Daraus lässt sich nicht ableiten, dass es keine Erfolgsaussichten für Factory Outlet Center gibt, aber es ist genau hinzuschauen, wie die Bedingungen vor Ort aussehen. Dabei ist auch zu beachten, dass manche Kommune die Sorge hat, die Innenstädte könnten veröden, wenn auf der grünen Wiese ein Factory Outlet Center errichtet wird.

Wie beurteilen Sie die in den Factory Outlet Centern angebotenen Waren?

Immer wieder berichten Medien darüber, dass die Bekleidungsgeschäfte Auslaufmodelle, Überschussware und speziell für die FOC angefertigte Bekleidung anbieten, deren Qualität geringer sei als die sonst üblicherweise angebotene Ware. Wenn ein Kunde die Preise dann mit den Preisen der regulären Ware vergleicht und die Qualitätsunterschiede mit einbezieht, dürfte er kaum Preisvorteile erzielen. Das trägt nicht dazu bei, die Attraktivität eines Factory Outlet Centers zu steigern.

In einer ebenfalls von Ecostra erstellten Befragung von internationalen Markenherstellern, die Mieter in europäischen Outlet Centern sind , schaffen es deutsche Outlet Center nach Bewertung der Mieter nicht mehr unter die besten 20 Center, unter denen sich in der Vergangenheit regelmäßig auch das Wertheim Village befunden hatte. Value Retail Deutschlandchef John T. Quinn spricht davon, dass das Wertheim Village mit bis zu 2,8 Millionen Besuchern jährlich nach der Corona-Krise zumindest bei den Besucherzahlen wieder auf der Erfolgsspur sei, ohne Umsatzzahlen zu nennen. Wie sehen Sie die Entwicklung der Center in Deutschland und damit auch des Standorts Wertheim?

Der Wettbewerbsdruck ist für Factory Outlet Center stark gestiegen, nicht erst seit der Coronakrise. Steigende Kosten der Anbieter, steigende Kosten der Kunden, geringere Kaufkraft und daraus resultierende Kaufzurückhaltung sowie das umfangreiche Angebot von Onlineshops werden auch in Zukunft die Erfolgsaussichten von Factory Outlet Centern, aber auch von anderen Betriebsformen des stationären Einzelhandels bestimmen.

Der Wandel des Einzelhandels in den Klein - und Mittelstädten ist in den zurückliegenden Jahren auch davon geprägt gewesen, dass Textilfachgeschäfte, oft Inhaber geführt, aber auch Juweliere aufgegeben haben. Worauf führen Sie diesen Wandel zurück? Könnte neben einem boomenden Online-Handel auch die Ansiedlung von Outlet Centern ein gewichtiger Grund für diesen Strukturwandel sein?

In den letzten Jahren ist vermehrt zu beobachten gewesen, dass viele selbstständige Einzelhändler – mit einzelnen Betrieben oder mit kleinen Filialsystemen – ihre Geschäfte aufgegeben haben bzw. aufgeben mussten. Als Ursachen lassen sich die Verbreitung von preisaggressiven Einzelhändlern, z. B. Ein-Euro Shops, die Ausweitung von großen Filialsystemen, die Zunahme von Shoppingcentern und Factory Outlet Centern sowie von Onlineshops und Online-Marktplätzen identifizieren. Ihre Kosten sind vielfach deutlich niedriger als die Kosten der selbstständigen Einzelhändler. Das erlaubt es ihnen, Waren zu niedrigen Preisen als die Konkurrenz anzubieten. Oder sie nehmen bewusst niedrigere Roherträge in Kauf, um Konkurrenten aus dem Markt zu drängen. Das sind letztlich Belege für einen funktionierenden Wettbewerb.





Wie sich das Wertheim Village in 20 Jahren entwickelt hat

1997: Die ersten Überlegungen für die Ansiedlung eines Markenverkaufszentrums auf der Grünen Wiese am Almosenberg werden im Sommer 1997 im Wertheimer Gemeinderat vorgestellt. Der Gemeinderat stimmte damals einstimmig für das Projekt.

1999: Die Stadt schließt einen Options- und städtebaulichen Vertrag mit Value Retail Deutschland als Betreibergesellschaft im April ab. Das zehn Hektar große Grundstück erwarb Value Retail damals für umgerechnet etwa sechs Millionen Euro. Ein städtebaulicher Vertrag sah vor, dass im Outlet »Premium-Marken« der Textil- und Lederwarenbranche verkauft werden dürfen. Zudem gibt es einen umfangreichen Ausschlusskatalog, welche Waren dort nicht verkauft werden dürfen. Diese Festlegungen gelten für 30 Jahre. Zudem verpflichtet sich Value Retail, jährlich umgerechnet 90.000 Euro für Marketing-Maßnahmen der Stadt und einen Pendelbus in die Wertheimer Innenstadt auszugeben. Die Stadt erhielt zudem ein 50-Quadratmeter-Fremdenverkehrsbüro im Outlet.

2001: Nach zum Teil heftig geführten Auseinandersetzungen um die Ansiedlung des Wertheim Village, die vor allem von den bayerischen Kommunen Marktheidenfeld und Miltenberg geführt wurden, erteilt die baden-württembergische Landesregierung schließlich im September 2001 grünes Licht für das Vorhaben. Im Dezember erfolgt die Baugenehmigung durch den Gemeinderat für die erste Ausbaustufe.

Spatenstich für Wertheim Village 2002 mit (von links) dem Direktor der Value Retail-Gruppe Brian S. Garrison, dem baden-wüttembergischen Wirtschaftsminister Walter Döring sowie Wertheims Oberbügermeister Stefan Gläser und Landrat Georg Denzer. Walter Döring sagte: "Als Wirtschaftsminister freue ich mich ganz besonders, den Startschuss für eine Investition in Millionenhöhe geben zu können." Und John T. Quinn, Direktor von Value Retail Germany, erklärte sichtlich stolz und erleichtert: "Wir wollen Wertheim Village zu einem Markenzeichen dieser Stadt und ihrer Region machen."

April 2002: Der erste Spatenstich für das Wertheim Village erfolgt im Beisein des damaligen baden-württembergischen Wirtschaftsministers Walter Döring. Nach der Fertigstellung sollen auf zunächst 8000 Quadratmetern Verkaufsfläche Vorsaison- und Überschussware von renommierten deutschen und internationalen Modemarken angeboten werden. Value Retail plant eine Investition von 60 Millionen Euro bei einem Endausbau von 9800 Quadratmetern Verkaufsfläche.

Zwei Monate vor der geplanten Eröffnung des "Factory Outlet Centers" des amerikanischen Unternehmens Value Retail in Wertheim-Bettingen auf dem Almosenberg liefen die Arbeiten auf Hochtouren.

13. November 2003: Eröffnung des Wertheim Village mit lediglich elf von geplanten 60 Geschäften. Bei der offiziellen Eröffnung am 6. Dezember hat sich die Zahl der Shops auf 20 erhöht und in den ersten Wochen wurden bereits 35.000 Besucher gezählt. Ein Jahr später sind es bereits eine Million.

2006: Der zweite Bauabschnitt wird fertiggestellt, die Verkaufsfläche wächst auf 9800 Quadratmeter.

2008: Bereits zwei Jahre später wächst das Wertheim Village auf 13.500 Quadratmeter und zählt 110 Geschäfte. In dieser Größe besteht das Center auch heute, aktuell hat es 117 Geschäfte. Verbaut wurden etwa 95 Millionen Euro.

2011: Die Pläne für eine bereits vom Gemeinderat beschlossene Erweiterung auf bis zu 19.500 Quadratmeter Verkaufspläne scheitern im Juli an Einwänden des des Regierungspräsidiums Stuttgart.

2014: Eine Verkaufsfläche von 16.800 Quadratmetern wird genehmigt. Value Retail nutzt weiter nur 13.500 Quadratmeter. Aktuell gibt es 117 Geschäfte im Outlet.





Wertheim Village - Zahlen und Fakten

Das Factory Outlet "Wertheim Village" wird von der Value Retail Management Germany GmbH, einer Tochter der britisch-amerikanischen Value Retail PLC, betrieben. Die Gesellschaft erbringt mit ihren 125 Mitarbeitern (im Geschäftsjahr 2021, neuere Zahlen liegen noch nicht vor) vor allem Leistungen für die beiden exklusiven Factory Outlet Center "Wertheim Village" und "Ingolstadt Village".

Die Bilanzsumme der Gesellschaft belief sich im Geschäftsjahr 2021 laut Bundesanzeiger auf knapp 15,9 Millionen Euro, nach rund 12,9 Millionen Euro im Vorjahr. Nach Angaben von Value Retail Deutschlanddirektor John T. Quinn verfügt das Wertheim Village aktuell über 117 Geschäfte und bietet 1200 Menschen einen Arbeitsplatz, die meisten davon in Vollzeit.

Das Wertheim Village stellt allein eine Berufsschulklasse an Auszubildenden am Beruflichen Schulzentrum Wertheim.

Genehmigt wurde im Wertheim Village laut Wirtschaftsförderer Jügen Strahlheim eine Verkaufsfläche von 16.800 Quadratmetern, belegt seien derzeit allerdings nur 13.500 Quadratmeter. Um mehr Verkaufsfläche zu realisieren müsste Value Retail seine Gebäude erweitern. Das Gelände verfügt über 3500 Parkplätze, einschließlich der Tiefgarage.

Gunter Fritsch, Manuela Klebing