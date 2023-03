Die Bür­ger­lis­te Wert­heim hat im Ge­mein­de­rat den An­trag ge­s­tellt, die Sperr­zei­ten in Wert­heim für die Au­ßen­ga­s­tro­no­mie um ei­ne Stun­de zu ver­kür­zen. Ziel des An­trags sei es, so Stadt­rat Tho­mas Wet­ten­gel, zu­min­dest von Frei­tag bis Sonn­tag in den Abend­stun­den, Es­sen und Trin­ken un­ter frei­em Him­mel in Wert­heim bis 23 Uhr zu er­mög­li­chen.