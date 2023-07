Altstadtfest lockt wieder zahlreiche Besucher nach Wertheim

Viel Zeitvertreib für Kinder und Erwachsene

Wertheim 31.07.2023 - 12:51 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Publikumsmagnet: Auch der Altstadtfestsonntag in Wertheim zieht diesmal wieder viele Gäste an. Dank des Familientags strömen viele in die Innenstadt. Foto: Birger-Daniel Grein

Auf die Kinder und Erwachsenen warteten zum Beispiel Kinderschminken, Bastelaktionen, die Freiwillige Feuerwehr Wertheim, die DLRG Wertheim, Zauberer Bennini, Bousch Bardarossa und Hüpfburgen. Auf allen Bühnen gab es ein umfangreiches Programm, auf dem Marktplatz traten unter anderen Musiker aus der Ukraine auf.

Großer Kundenansturm

Das Resümee von Marktmeister Patrick Grän sowie vielen weiteren Verantwortlichen zum gesamten Fest fiel durchweg positiv aus. Ingrid Kachel vom Ghanaausschuss des evangelischen Kirchenbezirks Wertheim freute sich über zwei Tage mit großem Kundenansturm beim Afrika Kaffee. So konnten viele Spenden unter anderem für die Ausstattung einer neuen Geburtsklinik in der Volta-Region in Ghana gesammelt werden. Man habe insgesamt fast 60 gespendete Kuchen und Torten verkauft, so Kachel. Auch beim Grafschaftsmusem freute man sich über viele Besucher während des Altstadtfests.

Rechtzeiiger Regen-Stopp

Grän stellte mit breitem Grinsen fest: »Ich bin sehr zufrieden.« Das Wetter sei deutlich besser gewesen als angekündigt, und es habe stets zur richtigen Zeit zu regnen aufgehört. Alle Standbetreiber seien überrascht gewesen, wie gut sich die Stadt am Freitag nach dem Regen mit Besuchern füllte. »Der Samstagabend war wirklich sehr gut.« Dies sei die einhellige Rückmeldung aller Standbetreiber sowie der Generalpächter der Plätze gewesen. Über die Umsätze sei man ebenfalls zufrieden. Auch der Sonntag sei gut besucht gewesen.

Zur Sicherheitslage sagte Grän, es sei durchweg ein mega-friedliches Altstadtfest gewesen. Auch die Sanitäter hätten nur kleine Verletzungen verarzten müssen.

»Friedliches Miteinander«

»Es war einmal mehr ein friedliches buntes Miteinander«, so Grän weiter. Er als Marktmeister und die Ordnungsbehörden seien sehr zufrieden. Erfolgreich nachgebessert habe man dieses Jahr bei der Reduzierung der Lautstärke der Bühnen mit Messungen auf allen Plätzen sowie einem Limiter für Lautstärkespitzen auf der Marktplatzbühne.

Dies sei ohne Qualitätsverlust der Musik möglich gewesen. Auch der komplette organisatorische Ablauf inklusive Festaufbau habe gut geklappt. Sein persönlicher Höhepunkt sei der Besuch der Tour der Hoffnung gewesen.

Dank sprach er allen aus, die zum Erfolg des Besuchs beigetragen hatten und der Spessart Brauerei für die Spende für die Getränke für die Radler und ihr Team. »Ein ganz großes Dankeschön an alle Geschäftsinhaber und Anwohner in der Altstadt für ihre Nachsicht und alle, die dazu beitrugen, dass das Altstadtfest wieder ein tolles Fest für die ganze Familie wurde«, fasste Marktmeister Patrick Grän abschließend zusammen.

bdg