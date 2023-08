Alte Grafschaft Kreuzwertheim verändert sich

Kreuzwertheim 04.08.2023 - 17:13 Uhr 3 Min.

Norbert Spielmann (links) und Jerome Legras sind die neuen Eigentümer des Weinguts Alte Grafschaft in Kreuzwertheim. Foto: Weingut Alte Grafschaft

Gemeinsam mit dem Eigentümer des Wertheimer Fahrzeugbaus hatte Spielmann vor zwölf Jahren das Gebäude und Teile der Weinberge sowie die Anlagen des fürstlichen Weinguts nach dessen Umzug in das Kleinheubacher Schloss übernommen. »Ohne die Partnerschaft mit Christoph Dinkel wäre das Projekt nicht zu stemmen gewesen, denn die Investitionen in Weinberge, Manpower, Technik und Renovierungen waren in den ersten Jahren immens«, berichtet er. Heute besitze das Weingut elf Hektar Rebfläche, die hauptsächlich mit Spätburgunder, Riesling, Weißburgunder und Silvaner bepflanzt sind.

Investor gesucht

Im vergangenen Jahr habe ihn Dinkel darüber informiert, dass er seine Geschäftsanteile am Weingut abgeben wolle, erklärt Spielmann, der vor wenigen Tagen seinen 61. Geburtstag feiern konnte. »Nachdem ich diese nicht übernehmen konnte, machten wir uns gemeinsam auf die Suche nach einem Investor.« Fündig wurde Spielmann bei Legras & Haas, einem renommierten Champagnerhaus, mit dem der Weinhandel Spielmann bereits seit 30 Jahren eng zusammenarbeitet. »Im Laufe der Jahre hat sich eine tiefe Freundschaft zwischen den Familien entwickelt, und Jerôme Legras, der mit seinen beiden Brüdern das Champagnerhaus leitet, war gleich Feuer und Flamme, als es darum ging bei uns einzusteigen«, berichtet der Geschäftsführer. Allerdings waren noch zahlreiche Gespräche notwendig, und es dauerte einige Zeit bis die Übernahme der Anteile von Dinkel perfekt war.

Er habe das Projekt »Alte Grafschaft« von Beginn an mit großem Interesse begleitet, teilt Legras auf Anfrage mit, und er bezeichnet die beiden Inhaber als »hervorragende Profis«, die das große Potenzial des Weinguts erkannt hätten und für »makellose Qualität« stünden.

Weltweite Exportgeschäfte

»Wenn meine Erfahrung im Weinexport dem Weingut von Nutzen sein kann, wäre ich äußerst glücklich«, erklärt der 31-jährige, der im Haus Legras & Haas nicht nur für die Vinifikation verantwortlich zeichnet, sondern auch persönlich im weltweiten Export im Einsatz ist. Mit seinen Kontakten könne er der Marke aus Kreuzwertheim sicher einen Schub auf dem internationalen Markt verleihen, ist Spielmann überzeugt und ergänzt: »Sich auf dem Weltmarkt zu etablieren wird sicher nicht einfach, aber wir sind überzeugt, dass sich unsere Qualität durchsetzen kann.«

Neuer Geschäftsführer

Neben dem neuen Teilhaber gebe es zudem eine Neuerung in der Leitung des Weinguts, erklärt der 61-jährige und präsentiert seinen Sohn Julius als neuen Geschäftsführer der Alten Grafschaft. Der 25-jährige hat zunächst eine Ausbildung zum Winzer beim Weingut Dr. Heger absolviert und anschließend an der Hochschule Geisenheim Internationale Weinwirtschaft studiert. Gemeinsam mit Anne Dumbsky, die weiterhin für den Ausbau im Keller zuständig sein wird, möchte er weitere Schritte in Richtung Biodynamik gehen.

»Für mich ist Wein eine Art flüssiges Gedächtnis, das die Arbeit des gesamten Weingut-Teams und die Besonderheiten jedes Jahrgangs bewahrt. Ich lege großen Wert darauf, die natürliche Entwicklung der Weine zu unterstützen«, sagt er.

»Ich setze große Hoffnungen in Julius' visionäres Engagement für die Region und seine kommunikative Liebe zum Wein«, umreißt Legras seine Erwartungen in den neuen Geschäftsführer, dessen Vater noch fünf Jahre im Weingut mitarbeiten möchte. »Wenn alles gut läuft, werde ich mich dann schrittweise aus dem Tagesgeschäft zurückziehen«, so Norbert Spielmann, und der neue Geschäftsführer, dessen Hauptaufgabe im Marketingbereich liegen wird, kündigt an, dass noch in diesem Jahr auch das Erscheinungsbild der Etiketten an die neue Marktstrategie angepasst werde.

Hintergrund Hintergrund: Gemeinsame Geschichte Spielmann mit Legras & Haas Auch wenn das Weingut Alte Grafschaft in Kreuzwertheim erst vor etwas mehr als zwölf Jahren von den beiden Weinenthusiasten Norbert Spielmann und Christoph Dinkel gegründet wurde, waren sich die beiden Inhaber immer der historischen Bedeutung ihres Standorts bewusst. In dem vom damaligen Kreuzwertheimer Schultheiß Peter Herrschaft 1594 errichteten imposanten Gebäude mit seinem markanten Staffelgiebel wird seit annähernd 430 Jahren Wein ausgebaut. Auch die Tradition des Hauses Legras reicht sehr weit zurück. Die Vorfahren der drei Brüder Rémi, Olivier und Jérôme Legras produzierten schon vor mehr als 400 Jahren in Chouilly Wein. Das Champagnerhaus im nördlichsten Grand-Cru-Dorf an der Côte des Blancs wurde jedoch erst 1991 von dem Ehepaar Brigitte Haas und Francois Legras ins Leben gerufen. In die Anfänge der Champagnerproduktion reichen die Kontakte zwischen Legras & Haas und der 1932 von Bernhard Spielmann gegründeten Weinkellerei in Wertheim zurück. Vor annähernd 30 Jahren hat Norbert Spielmann die ersten Flaschen des Champagners von Legras & Haas nach Deutschland eingeführt. Lange Jahre war er der weltweit größte Importeur der Marke, von der inzwischen jährlich über 200.000 Flaschen Champagner aus den 40 Hektar großen eigenen Weinbergen gewonnen werden. (riff)