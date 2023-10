Die al­te Ret­tungs­wa­che des Deut­schen Ro­ten Kreu­zes (DRK) in der Wert­hei­mer Uih­lein­stra­ße steht seit dem Um­zug in das neue Quar­tier des Ret­tungs­di­ens­tes auf den Rein­hards­hof leer. Im Stadt­teil­bei­rat In­nen­stadt am Mon­ta­g­a­bend er­läu­ter­te Bei­rat Bo­ris Kell­ner (SPD) nun, wie es mit dem Ge­bäu­de wei­ter­ge­hen soll.