Als Niklashausen Wallfahrtsort war

Werbach 11.04.2023

Über die Vielfalt des kleinen Museums in Werbach-Niklashausen staunen Erwin Schwarzin und Hilde Stab aus Mainaschaff bei der Besichtigung der Steinhauerstube. Marlise Düx (rechts) erzählt ihnen in der Führung viel über den Pfeifer von Niklashausen und das Leben einst im Dorf. Im früheren Rathaus, in dem auch die Dorfschule untergebracht war, befindet sich das Museum Pfeiferstube, das neben einer Ausstellungen zum Pfeifer von Niklashausen auch viel Wissenswertes für Kinder und Erwachsene zum Leben im Dorf in vergangenen Jahrhunderten bietet.

In der Pfeiferstube können Besucher viel über Leben und Wirken Böhms erfahren. Das Museum befindet sich in der Ortsmitte im mehr als 200 Jahre alten Rathaus, in dem damals auch die Dorfschule untergebracht war. Es besteht seit über 30 Jahren. Betrieben wird es vom »Pfeifer«, dem Verein für Geschichte und Kultur Niklashausen. Die Unterhaltung des Gebäudes, die Pflege der Sammlung und der Museumsbetrieb erfolgen komplett ehrenamtlich.

In der Pfeiferstube werden Dokumente und Requisiten zum Leben, Wirken und der Hinrichtung von Böhm als Ketzer auf dem Scheiterhaufen gezeigt. Auch heute werden immer wieder Materialien ergänzt. Besucher erfahren zum Beispiel, dass Leute aus ganz Deutschland und der Schweiz einst nach Niklashausen kamen, um dem Prediger zu lauschen. Es gibt Informationen über seine Inspiration sowie die geschichtlichen Hintergründe und die Situation von Kirche und Volk im 15. Jahrhundert.

Auch über die Forderungen des Pfeifers wird ausführlich informiert. Wie es in der Ausstellung heißt, richtete er seine beißend-ironischen Angriffe sowohl gegen die Kirche als auch gegen die weltliche Ordnung. Insbesondere die Habgier des Adels und der hohen Geistlichkeit war Hans Böhm ein Dorn im Auge. Er formulierte geradezu kommunistisch anmutende Positionen und begeisterte damit die Massen. Innerhalb von drei Monaten soll er mehr als 70.000 Anhänger gewonnen haben - ein Erfolg, den die Obrigkeit nicht duldete und ihm schließlich den Prozess machen ließ.

Das Museum bietet aber noch mehr. Auch bei Kindern sehr beliebt sind die Steinhauerstube und die Stube mit historischen Geräten aus Haushalt und Hof. Die Steinhauerstube zeigt die Arbeiten der Vorfahren in den Steinbrüchen der Region und bei der Zurichtung des roten Sandsteins aus der Region. In der Gerätestube gibt es eine große Zahl Gerätschaften und Technik aus Landwirtschaft und Alltag der vergangenen Zeit.

Außerdem beinhaltet das Dorfmuseum eine Ausstellung zur Dorfchronik des 1178 erstmals urkundlich erwähnten Dorfs. Marlise Düx, die Besucher ehrenamtlich durch das Museum führt, erklärt, die Besucher dürften viele Dinge selbst anfassen und ausprobieren. Die Führungen passt sie an die Interessen und das Alter der Besucher an. Geführt werden neben Gruppen verschiedener Größe auf Wunsch auch einzelne Personen. Gerne berichtet sie dabei auch, wie das Thema des Pfeifers im Dorf aufgegriffen wird, zum Beispiel in Theateraufführungen.

Beachtung findet das kleine Museum aber nicht nur bei Geschichtsinteressierten aus der Umgebung: So hat sich beispielsweise der Theologe und Kirchenhistoriker Erwin Schwarzin mit seiner Frau Hilde Stab aus Mainaschaff auf den Weg in den Werbacher Ortsteil gemacht. Er wolle das, was er aus wissenschaftlichen Texten und Quellen über den Pfeifer von Niklashausen wisse, an dessen Wirkungsort nachvollziehen, sagt Schwarzin über seine Motivation. Im Museum sei dies möglich.

Hilde Stab zeigt sich begeistert vom ehrenamtlichen Engagement der Privatleute, die das Museum über viele Jahre hinweg betreuen. Die gesamte Ausstellung sei sinnvoll und verständlich aufgebaut; die vielen original erhaltenen, alten Gegenstände im Museum seien beeindruckend. (Mitarbeit: Sabine Balleier)

Hintergrund: Angebote des Pfeifermuseums Das Museum Pfeiferstube in Werbach-Niklashausen verbindet eine Ausstellung zum Leben und Wirken des Pfeifers von Niklashausen, Hans Böhm, mit Steinhauerarbeiten, Dorfchronik und alten Gerätschaften aus Haushalt und Handwerk. Es ist jederzeit nach Vereinbarung geöffnet. Führungen zu verschiedenen Themen sind je nach Alter und Interessen der Teilnehmer möglich. Am Sonntag, 21. Mai, hat das Museum einen Tag der offenen Tür, auch am autofreien Sonntag am 6. August hat es geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 1,50 Euro, für Kinder und Jugendliche ist er frei. Führungen im Museum sind kostenlos. Sie können auch mit einer Führung in der naheliegenden Dorfkirche, dem "kleinen Dom im Taubertal" von 1518 verbunden werden. Altersgerechte Führungen zum Thema Pfeifer gibt es für Kinder ab dem Grundschulalter. Auch Kindergartenkinder finden jedoch Spannendes in der Ausstellung. Als Ergänzung bietet sich eine Wanderung zur Bergharden-Höhle an. Es heißt, Berghard war ein Einsiedlermönch, bei dem der Pfeifer Rat holte. Neben der Höhle wurde ein Schauweinberg angelegt. Der Fußweg vom Museum zur Höhle dauert etwa 15 Minuten, Besucher haben die Wahl zwischen einem steileren und einem flacheren Weg. Außerdem gibt es den "Pfeiferrundweg" mit vielen Aussichtpunkten rund um das Dorf. Die Wanderung dauert rund zwei Stunden. Ausführliche Informationen zu Hans Böhm bietet die Internet-Enzyklopädie Wikipedia. bdg Pfeifermuseum: Wertheimer Straße 28, 97956 Werbach, Kontakt: Marlise Düx, Tel. 09348 460 oder E-Mail marlise.duex@t-online.de