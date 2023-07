Als das Zentgericht in Wertheim Recht sprach

WERTHEIM-BRONNBACH 25.07.2023 - 14:16 Uhr

Eins von unzähligen Büchern mit Zentgerichtsakten aus dem Bronnbacher Archiv liegt vor Michaela Grund (Mitte). Damit hat sie sich im Rahmen ihrer Doktorarbeit beschäftigt. Archivleiterin Monika Schaupp und Doktorvater Frank Kleinehagenbrock gratulieren zur Veröffentlichung der umfangreichen Forschungsergebnisse.

Archivleiterin Monika Schaupp betont, dass Grund als Nutzerin im Lesesaal ausschließlich »mit unseren Quellen« gearbeitet hat. Die Dissertation sei praktisch in Bronnbach entstanden. Das Besondere: Die Forschungsergebnisse sind nun in Form von Daten für Interessenten im Internet verfügbar. Der Aktenbestand betrage ungefähr 100 laufende Meter. »Wir wussten aber nicht, was und wo«, so Schaupp. Der ehemalige Kollege Robert Meier habe den Bestand zur Hälfte erschlossen, Michaela Grund habe ihn untersucht.

Wie ist Michaela Grund auf das Thema gekommen? »Gerichtsspezifische Themen haben mich schon immer interessiert«, sagt sie, wobei der Begriff »Zentgericht« eine regionale Besonderheit darstelle. So etwas gebe es in Franken, am Mittelrhein und in Hessen. Zum Wertheimer Zentgericht gehörten 14 Dörfer. An vier Gerichtsterminen pro Jahr wurden alle anstehenden Fälle vor dem Zentgrafen und 14 Schöffen aus den Dörfern verhandelt.

»Es ging immer darum, Recht und Ordnung wiederherzustellen«, so Kleinehagenbrock. »Niedergerichtliche Straffälle« seien vor den Zentgerichten verhandelt worden, erläutert Michaela Grund. Über 80 Prozent seien Gewalt- und Ehrendelikte gewesen, hinzu kamen Eigentums- und Religionsdelikte (Blasphemie). Meist gab es Geldstrafen oder auch einen Verweis an andere Gerichte.

Die Bevölkerung regulierte also ihre Konflikte im Dorf nach ihren Wertvorstellungen. Es musste ein Konsens gefunden werden, Polizei gab es noch nicht. Die Urteile wurden akzeptiert, wie aus den Quellen hervorgeht. Die Bußen gingen ein, wobei die persönlichen Lebensumstände berücksichtigt wurden. Die Zahlungen gingen zum Teil an den Zentknecht oder wurden für Dienstreisen des Zentgrafen verwendet. Dazu gebe es wenig Unterlagen, so Grund. Ganz klar haben die Zentgerichte der Friedenssicherung gedient, ist Monika Schaupp überzeugt. Nach der Verhandlung habe man sich wieder in die Augen schauen können.

Dass es bei der Lektüre ihres Buches auch viel zum Schmunzeln gibt, zeigte Michaela Grund anhand von Beispielen. So war im 16. Jahrhundert zur Schaffung von Öffentlichkeit das »Mordio schreyen« üblich. In einem Fall aus dem Jahr 1606, der sich in Dertigen zugetragen hatte, schrie ein Hans Löffler wohl grundlos, und wurde deshalb von Enders Rach geschlagen. Beide wurden bestraft, Löffler zusätzlich an seine Herrschaft verwiesen. Häufig ging es um Wirtshausschlägereien - wie der in Bettingen, bei der einem Mann ein Finger fast abgebissen wurden. Oder um Blasphemie: »Ein feste Wurscht (statt Burg) ist unser Gott« zu singen, wurde ebenfalls geahndet.

»Einen guten Einblick in die Alltagskultur« bekomme man, stellte Frank Kleinehagenbrock fest. Es werde alles offengelegt, alle Namen, Dörfer, Begebenheiten seien real und sehr interessant für weitere Forschungen, aber auch für interessierte Laien. Das Buch ist eine wahre Fundgrube für alle, die sich einen detaillierten Einblick in das dörfliche Leben vom Ende des 16. bis Anfang des 17. Jahrhunderts verschaffen wollen.

Petra Folger-Schwab

Hintergrund: Dissertation von Michaela Grund Michaela Grund hat nach dem Abitur von 2006 bis 2012 in Würzburg Geschichte und Germanistik für das Lehramt an Gymnasien studiert. Danach hat sie in Geschichte promoviert und im Frühjahr 2021 die Promotion abgeschlossen. Aktuell unterrichtet die 37-jährige Büttharderin an der Sankt-Ursula-Schule in Würzburg. Ihre Zulassungsarbeit für das erste Staatsexamen hatte Grund bei Frank Kleinehagenbrock geschrieben. Er hat sie auch als Doktorvater betreut. Titel der Dissertation (Doktorarbeit): "Friedenswahrung im Dorf. Das Wertheimer Zentgericht als Instrument der Konfliktlösung (1589-1611)". Sie ist demnächst im Buchhandel erhältlich und wird auch im Lesesaal des Archivs zur Verfügung stehen. Das Besondere: Auf Basis der Forschungsergebnisse wurde eine Datenbank angelegt. Damit konnte die Kriminalität in den Grafschaftsdörfern für die Jahre 1589 bis 1611 statistischfestgehalten werden. Sie erfasst Delikte und Personen und ermöglicht es, bestimmte Informationen zu filtern und Teil- und Schnittmengen des Quellenmaterials abzufragen, wie das Staatsarchiv mitteilt. Üblicherweise liegen solche Forschungsergebnisse bei den Forschenden. Um die Daten für weitere Forschungen verfügbar zu halten, hat das Staatsarchiv Wertheim die gesamte Datenbank in dem Forschungsdaten-Repositorium Radar4Culture veröffentlicht. Derartiges Forschungsdaten-Management ist Neuland für Archive. Es zeigt, wie dieseForscherinnen und Forscher bei der Veröffentlichung ihrer Arbeitsergebnisse unterstützen und somit einen nachhaltigen Umgang mit Forschungsdaten pflegen können. PeFS