Alois Gerig aus Höpfingen gibt Einblicke in das bewegte Leben eines Politikers

Der Vor­sit­zen­de der Se­nio­ren-Uni­on Wert­heim, Jür­gen Küch­ler, hat­te am Mon­tag zu ei­nem Tref­fen ins Tau­ber­ho­tel Ket­te ein­ge­la­den. Alois Ge­rig, frühe­rer Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ter des Wahl­k­rei­ses Oden­wald-Tau­ber, hat in die­ser Funk­ti­on zwölf Jah­re die In­ter­es­sen der Par­tei und sei­nes Wahl­k­rei­ses in Ber­lin ver­t­re­ten.