Main-Tauber-Kreis: Viele Projekte für die tägliche Fahrt mit dem Rad

Alltagstaugliche Radwege müssen asphaltiert sein

Main-Tauber-Kreis 19.07.2023 - 14:30 Uhr 2 Min.

Am Ortsausgang von Dietenhan beginnt an der Kreisstraße 2878 ein breit ausgebauter Radweg Richtung Kembach. Das noch fehlende Teilstück zwischen Urphar und Dietenhan ist Teil des Radwegekonzepts des Landkreises, wann es realisiert wird steht noch nicht endgültig fest. Foto: Gunter Fritsch Die Radwege entlang der Kreisstraßen werden von den Mitarbeitern der Kreis-Straßenmeisterei gepflegt und auch im Winter von Schnee und Eis freigehalten. Foto: Gunter Fritsch

Die Verbindungen - auch, wenn der Lückenschluss zwischen zwischen Dietenhan und Urphar noch fehlt - machen deutlich, welche Vorstellungen hinter den Ausbauplanungen des Landkreises stehen: In den kommenden Jahren soll der gesamte Landkreis mit einem sogenannten »alltagstauglichen Radwegenetz« überzogen werden. Die Fahrt mit dem dann wohl meist motorisierten Fahrrad zur Arbeit oder zum Einkaufen soll auf schnellen und gut ausgebauten Radstrecken so attraktiv werden, dass der eigene Wagen häufiger einmal in der Garage stehen bleibt.

Dafür sollen alltagstaugliche Radwege entlang der Kreisstraßen geschaffen werden. Das Landratsamt listet auf Anfrage dieser Redaktion allein acht Projekte auf, die derzeit geplant seien. Darüber hinaus gebe es laut Kreis-Straßenbauamt aber viele weitere Vorhaben, bei denen es sich um Verbesserungen an bereits bestehenden Trassen handele. Ein wichtiges Projekt ist der Lückenschluss zwischen Urphar und Dietenhan mit Anschluss an die bestehende Trasse weiter nach Kembach und Neubrunn.

Nachdem es im Jahr 2021 schon einmal geheißen hatte, die Radwegeverbindung solle 2023 gebaut werden, und die Stadt Wertheim dafür einen Zuschuss in Höhe von 75.000 Euro im Haushalt einplante, gibt es für das damals mit geschätzten Kosten von 1,3 Millionen Euro bezifferte Projekt derzeit offenbar keinen konkreten Fahrplan mehr. Auf die Nachfrage, wann welche Projekte im Kreis verwirklicht werden sollen, hieß es von der Pressestelle des Landratsamtes lediglich salomonisch: Man wolle die Radwegetrasse »so schnell wie möglich« umsetzen. Das sei allerdings abhängig von zur Verfügung stehenden Fördergeldern, notwendigem Grunderwerb und vorhandenen Personalreserven.

Bei der Frage, welche Strecken für einen Radwegeausbau geeignet sind, gibt es für Neuplanungen einen umfangreichen Kriterienkatalog: So muss eine Trasse etwa das ganze Jahr über befahrbar sein. Das setzt eine feste Oberfläche voraus, etwa Asphalt, weil auch der Winterdienst die Strecke von Schnee und Eis räumen können muss. Geschotterte Oberflächen sind somit für den Ausbau nicht geeignet.

Geringe Steigungen

Darüber hinaus spielen auch Steigungsstrecken bei der Auswahl von Alltagsradwegen eine zentrale Rolle. Sie sollten so gering wie möglich gehalten werden, heißt es aus der Kreisbauverwaltung. Idealerweise sollten Steigungen unter sechs Prozent betragen. Schwierig sei es, Alltagsradwege durch Wälder zu legen, weil die Forstwirtschaft »asphaltierte Radwege häufig ablehnt und generell ein hoher Unterhaltungsaufwand besteht«, lautet die Auskunft aus dem Landratsamt.

Um den Flächenverbrauch gering zu halten, sollten beim Ausbau möglichst vorhandene Wege genutzt werden. Eine Kombinationsnutzung mit bereits vorhandenen landwirtschaftlichen Wegen werde dabei - wo immer möglich - angestrebt, heißt es aus der Bauverwaltung weiter. Wichtig bei der Planung seien zudem Anschlüsse an bestehende Radwege, um so eine Netzfunktion zu schaffen. So ließen sich auch Ausweismöglichkeiten bei Sperrungen oder witterungsbedingten Verschmutzungen schaffen.

Im Norden des Landkreises sind laut einer Liste der Kreisbauverwaltung Radwegeverbindungen zwischen Vockenrot und Wertheim sowie zwischen Freudenberg und dem Tremhof geplant. Beides sind Wege an Landesstraßen, die auch vom Straßenbauamt des Kreises geplant und gebaut werden. Bezahlt werden sie durch den Bund oder das Land. Radwege an Gemeinde- und Kreisstraßen werden je nach Fall vom Landkreis, der Stadt, Gemeinde und im Idealfall auch durch Fördergelder von Land und Bund finanziert. Bei Doppelnutzungen von Wegen durch Radfahrer und landwirtschaftlichen Verkehr gibt es zudem Vereinbarungen zu Kostenteilungen zwischen den Baulastträgern Bund, Land und Kreis sowie den Städten und Gemeinden.

Hintergrund: "Alltagstauglichkeit" Die "Alltagstauglichkeit" ist ein Kernkriterium für das Radwegenetz Baden-Württemberg (Radnetz BW). Das bedeutet, dass der Radweg auch bei Nacht befahrbar sein muss, was durch Beleuchtungen in Siedlungen und Reflektoren außerhalb von Gemeinden erreicht werden soll. Zudem muss der Radweg im Winter und bei Nässe befahrbar sein, was eine Asphaltierung voraussetzt. Ausreichend große Kurvenradien sind ebenfalls notwendig, um eine sichere Befahrbarkeit zu gewährleisten, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Radwege in beide Fahrtrichtungen müssen mindestens 2,50 Meter breit sein, in Ausnahmen gehen auch zwei Meter Breite. Inzwischen werden aber zunehmend Ausbaubreiten von drei Metern angestrebt. gufi