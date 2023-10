Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Alle Wertheimer Grundschüler beim Kinderumzug dabei

Michaelismesse: Mehr als 800 Kinder ziehen durch die Straßen der Großen Kreisstadt - Luftballonwettbewerb wieder am Start

Wertheim 06.10.2023 - 11:03 Uhr 1 Min.

Lange Schlange: Mehr als 800 Kinder aller Wertheimer Grundschulen beteiligen sich am Donnerstag am Kinderumzug der Michaelismesse. Foto: Birger-Daniel Grein

Damit war es für nahezu alle teilnehmenden Kinder auch der Erste, den sie erlebten. Der Marktplatz wurde beim Sammeln der Klassen zu einem roten Luftballon-Meer.

Angeführt wurde der Zug durch Brückengasse und Hämmelsgasse durch Musiker aus Dertingen und Lengfurt. Mit dabei waren auch Mitglieder des ehemaligen Messeausschusses. Auf dem Weg wurden die Ballons gut festgehalten, so dass alle am Ziel ankamen. Über den Festplatz ging es zum Sportplatz an der Tauber. Dort gab Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez den Startschuss.

Die Kinder ließen ihre Ballons mit Karten dann in den Himmel steigen, alle in der Hoffnung, dass diese wieder weit fliegen werden. Marktmeister Patrick Grän erklärte, beim Luftballonwettbewerb werde es wieder tolle Sach- und Buchpreise geben. Die Siegerehrung wird im Dezember sein. »Es gab schon Ballons, die 300 Kilometer schafften«, erinnerte er sich.

Brezel-Stärkung

Der Zug endete mit Brezeln als Stärkung, die die Mitglieder des ehemaligen Messeausschusses an die Kinder verteilten. Danach ging es für Kinder und Eltern natürlich auf die Messe. »Mir macht es Spaß, dort viele Leute zu treffen«, meinte Colin (9). Vincent (8) gefällt, wie er sagte, alles auf der Messe. »Mir gefällt, was die Luftballons bildeten, als sie losflogen«, verwies Jasmin (9) auf die Formationen. Aus Reihen der Zuschauer war zu hören, es sei total eindrucksvoll, dass alle Grundschulen mitmachten. Man sehe auf dem Sportplatz, wie viele Grundschüler es in der Großen Kreisstadt gibt.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez sprach von einem großartigen Eindruck. Er habe sich spontan dazugesellen können, da sein vorangegangener Termin kürzer gewesen sei als geplant. Es sei großartig so viele Kinder zu sehen, die sich auf die Messe und den Ballonwettbewerb freuen. Der Kinderumzug sei ein weiterer Höhepunkt der Jubiläumsmesse. Den Kindern werde er sicher auch in Erinnerung bleiben.

Alle reibungslos verlaufen

Auch Grän zeigte sich sehr zufrieden. Alles sei reibungslos verlaufen. »Es ist ein tolles Erlebnis.« Auch mit dem bisherigen Messelauf sei man rundum zufrieden, sagte er zur Halbzeit. Dies hätten auch Marktkaufleute und Fahrgeschäftsbetreiber zurückgemeldet, ebenso der Festwirt. Manche Händler hätten sich mehr Umsatz bei den großen Besucherzahlen gewünscht, ergänzte er. Wie Referatsleiter Volker Mohr berichtete, habe es sichertechnisch bei der Messe keine nennenswerten Ereignisse gegeben.

Sehr gut besucht war auch der Abend der Betriebe- und Vereine in der Halle. Dort feierte man auch auf den Bänken zur Musik der Gipfelbuam.

BIRGER-DANIEL GREIN