Aktion Regenbogen Main-Tauber 18.000 Euro gespendet

Bundes-Charity-Match: Schützenverein KKS Külsheim liefert spannende Wettkämpfe - Ein Jahr lang Vorbereitungen dazu gelaufen

Külsheim 12.06.2023 - 14:24 Uhr 2 Min.

Über den symbolischen Spendenscheck von 18.000 Euro für die Aktion Regenbogen durch das Charity-Match des KKS Külsheim freuen sich (von links) Karl-Heinz Hilbig (Verein Schützen helfen), Michael Bannwarth (Aktion Regenbogen), Sebastian Seitz (KKS Külsheim) und Bürgermeister Thomas Schreglmann. Foto: Birger-Daniel Grein

Die Spendenaktion war eine Kooperation des KKS Külsheim und des Vereins Schützen helfen. Karl-Heinz Hilbig, Präsident von Schützen helfen, erklärte im Gespräch mit unserem Medienhaus, Ziel des Vereins sei es, Gutes zu tun. Die Initiative gebe es seit drei Jahren. Gefördert werden vor allem Projekte für krebskranke Kinder, zum Beispiel in Augsburg, aber auch weitere Projekte wie aus dem Bereich Umweltschutz. »Wir freuen uns auch über jede Unterstützung von Nichtschützen«, betonte er. Alle Spenden kämen zu 100 Prozent dem guten Zweck zugute, man behalte keine Verwaltungskosten zurück.

Robert Kuhn, Vorsitzender der KKS Külsheim und sein Stellvertreter Sebastian Seitz erklärten, zum 100-jährigen Vereinsbestehen wollte man mehrere Wettkämpfe ausrichten. Bei einem Wettkampf bei einem anderen Verein habe man »Schützen helfen« kennengelernt. Die Organisation unterstütze in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Man habe sich entschieden, selbst ein Charity-Match zu veranstalten, betonten beide. Seitz sagte, man habe sich als Empfänger für die Aktion Regenbogen entschieden. Komplett gespendet wurden die Startgelder der 160 Starter. Hinzu kamen Einnahmen aus der Tombola. Dankbar waren die Vorsitzenden für die vielen Sponsoren, die für Schützen passende Preise dafür bereitstellten. Startgelder und Tombola machten etwa jeweils die Hälfte des Spendenbetrags aus. Besonderen Dank sprachen beide den Wettkampfrichtern, Range-Officer genannt, aus. Sie alle verzichteten zugunsten der Spende auf ihre Aufwandsentschädigung und trugen Kosten für die teils weiten Anreisen und ihre Übernachtung selbst. Bereits seit einem Jahr liefen die Vorbereitungen für den Wettkampf für die gute Sache. Die Woche vor dem Wettbewerb erfolgten jeden Tag Vorbereitungsarbeiten. Am Wochenende waren 35 Helfer im Einsatz.

Weltweit gültiges Regelwerk

Zum IPSC-Schießsport erklärte Kuhn, die Schützen bewegten sich durch einen Parcours und schießen auf unterschiedliche Ziele. Der Endpunktestand ergebe sich, in dem die getroffene Punktzahl durch die benötigte Zeit addiert wird. Das Regelwerk sei weltweit gültig und in den Ländern auf das jeweilige Waffenrecht angepasst. Der Vorsitzende sagte, IPSC werde nie langweilig, da der Parcoursaufbau innerhalb der Grundregeln viele Variationsmöglichkeiten biete. Am Schießsport allgemein gefalle ihm die Herausforderung, immer besser zu werden. Andere Schützen erklärten übereinstimmend, ihnen gefalle die Verbindung aus Dynamik und Präzision des Sports.

Kuhn und Seitz berichteten, sie seien wegen ihres Hobbys Schießsport noch nie persönlich angegangen worden.

Bei der Spendenübergabe dankte Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann als Schirmherr der Veranstaltung allen Teilnehmern und Helfern und betonte: »Alle Achtung, der Spendenbetrag kann sich sehen lassen.« Michael Bannwarth, Vorsitzender Aktion Regenbogen, war ebenfalls von der Spendensumme beeindruckt. »Es ist eine der größten Einzelspenden, die wir je bekommen haben.«

Eingesetzt wird das Spendengeld in den Förderbereichen Ernährungsberatung der erkrankten Kinder sowie dem neuen Projekt Umgestaltung des Aufenthaltsbereichs der Station Regenbogen an der Universitätskinderklinik Würzburg zu einer Rückzugsoase für Eltern und Patienten.

