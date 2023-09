Achtzig Jahre alte Dampflok als Blickfang am europaweiten Tag der Schiene

Tag der Schiene in Würzburg: Die historische Dampflok des Würzburger Eisenbahnmuseums bei der Fahrzeugausstellung

Am Bahnhof Lauda waren die regionalen DB-Ableger Westfrankenbahn und Mainfrankenbahn präsent. Publikumsmagnet war der »Train-Simulator«, an dem sich Jung und Alt als Lokführer ausprobieren durften. Während sich die Jüngsten auf der Hüpfburg oder dem Bobbycar-Parcours vergnügten, staunten die zu ihren Zügen strebenden Radtouristen über die mobile Fahrradwaschanlage.

Beim Fahrgastbeirat kritisierten Bahnkunden die zu knappen und oft verpassten Zuganschlüsse in Lauda. Ihnen wurde in Aussicht gestellt, dass eine Fahrplanreform Ende des kommenden Jahres mit entspannteren Übergangszeiten Abhilfe bringt.

Das für die Bahn derzeit aktuelle Thema Personalgewinnung war auch in Lauda gegenwärtig: Am Stand des »Recruting-Teams« wurde um Auszubildende und Quereinsteiger mit dem Versprechen eines sicheren und heimatnahen Arbeitsplatzes geworben. Für Westfrankenbahnchef Denis Kollai ein erfolgversprechendes Unterfangen: Einer Werbeaktion im Bahnhof Miltenberg im Februar dieses Jahres sei es mit zu verdanken, dass am 1. September in Miltenberg ein neuer Ausbildungslehrgang für Lokführer starten konnte.

Aktiv war ein »Recruting-Team« mit Informationen über Bahnberufe auch im Würzburger Hauptbahnhof, wo der Tag der Schiene ebenfalls Thema war. Hauptattraktion war die Fahrzeugausstellung mit der Möglichkeit, die Führerstände zu besichtigen. In diese Ausstellung hatte die Deutsche Gesellschaft für Eisenbahngeschichte auch die auf den Namen »Stadt Würzburg« getaufte Dampflok 52 7409 eingereiht. Den 80. Geburtstag dieser Veteranin will das Eisenbahnmuseum Würzburg im Dezember groß feiern. /Foto:

