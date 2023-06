Angebot des Deutschen Roten Kreuzes im Main-Tauber-Kreis rege genutzt

Einrichtungen nicht nur für Bedürftige geöffnet

Tauberbischofsheim 21.06.2023 - 16:21 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Rotkreuzladen in Wertheim.

16,4 Prozent der Menschen in Baden-Württemberg waren 2021 in Baden-Württemberg armutsgefährdet, 15,9 Prozent in der Region Heilbronn-Franken. Neuere Zahlen gibt es vom statistischen Landesamt noch nicht. Doch die seit 2022 stark gestiegene Inflation hat die Situation weiter verschärft.

Das bekommen auch die beiden Kleiderläden des DRK-Tauberbischofsheim zu spüren: Die beiden Läden in Tauberbischofsheim und Wertheim hatten im ersten Quartal 2023 acht Prozent mehr Kunden als im letzten Quartal 2022, gaben DRK-Kreisgeschäftsführerin Manuela Grau und Kreissozialleiterin Herta Wolf vergangene Woche im Rahmen eines Pressegesprächs bekannt.

Die Läden sind dabei nicht nur für Bedürftige geöffnet. Es gebe Menschen, die immer an den Einrichtungen vorbeigeschlichen seien, erklärten Grau und Wolf. Doch das habe sich geändert: Viele Spender, die Ware vorbeibrächten, nutzten auch die Gelegenheit, selbst Artikel zu kaufen, erklärte Wolf.

»Wir versorgen weiter Bedürftige, denen zum Beispiel das Haus abgebrannt ist«, unterstrich Manuela Grau. Aber auch junge, umweltbewusste Käufer kämen. Oder Allergiker, die 30 Mal gewaschene Kleidung besser vertragen als Neuware.

»Es gibt Ukrainerinnen, die nutzen die Gelegenheit zum Treff und shoppen regelrecht«, so Wolf. Die Kleiderläden hatten etwa 500 kostenlose Kleiderpakete an Hilfesuchende ausgegeben. Mit einem Berechtigungsschein gibt es auf das Angebot 50 Prozent Nachlass.

Immer Helfer gesucht

Stark gewachsen ist das Angebot in Tauberbischofsheim, wie Wolf erklärte. »Vor fünf Jahren haben wir mit drei Leuten angefangen, heute sind es 30 - darunter viele, die mit dem Roten Kreuz vorher nie etwas zu tun hatten.« Das Rote Kreuz arbeitet zunehmend an Möglichkeiten, Menschen als Helfer zu gewinnen, ohne dass diese Mitglied werden müssten.

In Wertheim, wo es seit 2006 einen Rotkreuzladen gibt, ist man froh, im Herbst in den Neubau auf den Reinhardshof neben der neuen Rettungswache zu ziehen. Seit 2020 ist der Laden übergangsweise in der Hospitalstraße in der Innenstadt untergebracht. »Dort ist es zu eng, und die Kundschaft wird immer mehr«, sagte Wolf. In Wertheim sind etwa 25 Ehrenamtliche tätig, einige seit vielen Jahren. Für manche älteren Mitarbeiter ist die Arbeit teils körperlich fordernd, neue Helfer sind willkommen.

Viel Arbeit habe derzeit auch der DRK-Migrationsdienst mit der Jugend- und Erwachsenenberatung, erklärte Grau. Knapp 950 Beratungsfälle gebe es pro Jahr, Syrien stehe an erster Stelle. Suchdienstanfragen habe man im vergangenen Jahr etwa 370 verzeichnet.

Am Standort Lauda-Königshofen wird für den Migrationsdienst derzeit eine weitere Beratungsstelle eingerichtet. In der Bestandsimmobilie entsteht im Dachgeschoss zusätzlich zu zwei bereits bestehenden Ein-Zimmer-Appartements eine Übergangswohnung für Menschen, die von einer Erstaufnahmestelle weitergeleitet werden und nicht sofort eine Wohnung bekommen.

»Das hilft, besser anzukommen«, sagte Grau über das mit Hilfe von Fördergeldern des Landesverbandes angesetzte Angebot. Zusätzlich. Migrationsdienst pendelt.

scm