Abwechslungsreiche Zeitreise beim Schlosserlebnistag

Förderverein: Viel Spaß im Schlösschen Hofgarten für alle Generationen - Landesweiter Aktionstag zu »Feuer und Wasser«

WERTHEIM-HOFGARTEN 19.06.2023 - 12:00 Uhr 1 Min.

Im Rokokokostüm im Schlösschenpark wandeln. Diese Möglichkeiten nutzten beim Schlosserlebnistag im Schlösschen Hofgarten als Gäste unter anderem Lucy Weber und Brigitte Fischer. Foto: Birger-Daniel Grein Besonders beliebt am Schlosserlebnistag im Hofgartenschlösschen war die Station mit den Kostümen aus der Rokokozeit. Diese wurde von Kindern und Erwachsenen ausgiebig genutzt. Ihren Spaß hatten dort auch Dekanin Wibke Klomp und die zehnjährige Scarlett Partee. Foto: Birger-Daniel Grein

Im Landschaftspark spielte Jazz´n Bossa mit Musikern aus Wertheim und Triefenstein. Für den Nachwuchs gab es mehrere Bastelstationen. Im Park konnten sie Schlüsselanhänger aus Glasperlen sowie Dinge aus Naturmaterial basteln. Im großen Saal des Schlösschens wurde Kinderschminken angeboten. Außerdem durften die Kinder »Goldene Fische« nach Paul Klee und »Seerosen« frei nach dem Künstler Claude Monet gestalten.

Zurück ins Rokoko

Starken Zulauf hatte den ganzen Nachmittag die Verkleidungsstation. Dort konnte man sich mit allerlei Kleidung und Accessoires aus dem Rokoko einkleiden und so in diese Zeit reisen. Dies nutzten Besucher alle Generationen ausgiebig. Viel Spaß am Schlosserlebnistag und besonders dieser Station hatte die zehnjährige Scarlett Partee. »Mir gefällt der Sonnenschirm am meisten und die Schleifen am Kleid«, sagte sie über die Kleidung und Accessoires, die sie sich aussuchte. In die Schule würde sie so aber nicht gehen, betonte sie.

Lob für den Schlosserlebnistag kam auch von den erwachsenen Gästen Lucy Weber und Brigitte Fischer. Sie wandelten mit den prachtvollen Kleidern durch den Park. Weber lobte die tramhafte Stimmung im Schlösschenpark. Fischer ergänzte, die Kulisse sei für das Ganze sehr passend. Lob hatten beide für die Organisatoren des Tages.

Gerne angenommen wurden auch ganz besondere Kurzführungen für Familien zur Stiftungsausstellung »Kunst geht neue Wege - Die Berliner Secession«. Diese konnten Erwachsene und Kinder mit allen Sinnen erleben.

Kunst schmecken

Man könne die Kunst schmecken, fühlen, riechen, tasten, sehen und hören, berichtete Museumsleiterin Stefanie Arz. So nahm man zum Beispiel zu Waldgemälden Waldgeräusche und Tannenduft war. Es gab echte Äpfel zum Genießen zu den Stillleben mit der Frucht und man konnte unter anderem getrocknete Ölfarben auf einer Palette fühlen.

Arzt erklärte zum Beginn der Führung, es gebe auf dem Gelände drei Schätze, das Schlösschen selbst, der Park und die Stiftungssammlung.

Der Schlosserlebnistag war auch die letzte Gelegenheit, diese Ausstellung in diesem Jahr zu sehen. Sie wird erst wieder ab November 2024 im Schlösschen gezeigt. Nun folgen Sonderausstellungen. Für alle, die sich stärken wollten, gab es leckere und kühle Erfrischungen.

