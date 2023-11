Grünen-Bundestagsabgeordneter besucht Zippe Industrieanlagen in Wertheim

Abwärme ermöglicht Energieeinsparung

Wertheim 06.11.2023 - 16:57 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das mittelständische Unternehmen hat sich den Grünen zufolge auf den Bereich Sondermaschinen- und Anlagenbau für die Produktion von Hohl-, Flach-, Spezial- und Faserglas für die internationale Glasindustrie spezialisiert. Zu einem wichtigen Standbein habe sich die Herstellung von Anlagen für die Aufbereitung von Scherben- und Altglas entwickelt. »Bis zu 90 Prozent einer neuen Glasverpackung entsteht aus recyceltem Altglas«, erläuterte CEO Philipp Zippe. Glas lasse sich beliebig oft recyceln, ohne dass es zu Qualitätsverlusten komme. Das sei der große Unterschied zu Kunststoff, ergänzte Andreas Emrich, Gesamtbereichsleiter Technik.

»Während in Zentraleuropa das Recyclingsystem bei Altglas bereits sehr weit fortgeschritten ist, besteht in anderen Ländern noch ein großes Ausbaupotenzial«, betonte Zippe. Er freue sich über eine »weiterhin gute Auftragslage«. Die Exportquote der Zippe GmbH liege bei 90 Prozent mit den Schwerpunkten Mittel- und Südamerika sowie Australien. Am Standort in Wertheim sind rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Zudem gibt es noch eine Zweitfertigung in Sachsen.

Die Glasproduktion benötige sehr viel Energie, erklärte Zippe. Strom aus erneuerbaren Energien sei daher eine echte Chance für die Unternehmen in der Glasindustrie. Um dem Problem des hohen Energieverbrauchs entgegenzuwirken, nutze die Firma Zippe mit ihren Anlagen die Abwärme aus den Schornsteinen. So würden die Rohstoffe auf teilweise über 200 Grad vorgewärmt. »Dadurch sind in der Schmelzwanne massive Energieeinsparungen möglich«, erklärte Andreas Emrich.

bal