Abt-Wigand-Salon bereichert Kloster-Rundgang

Heimatgeschichte

Wertheim-Bronnbach 01.09.2023 - 15:33 Uhr 1 Min.

Der neu zugängliche Abt-Wigand-Salon im Kloster Bronnbach bietet Gelegenheit zur Ruhe und mit sechs Info-Tafeln viele Informationen über das Klosterleben. Foto: Thilo Winkelmann

Er verlegte die nur noch wenigen Konversen, also die Laienbrüder, von dort in neue Kammern oberhalb der Viehstallungen. Zuvor wohnhaft im separaten Abtshaus, zog der Prälat Abt Wigand nach Fertigstellung in den zweistöckigen Westbau, der seit 1600 auch Prälatenbau genannt wird.

Die Idee zur Neugestaltung gab es schon länger. Sie nahm bis zu den Feierlichkeiten 800 Jahre Altarweihe 2022 immer mehr Gestalt an. Nicht zuletzt das Konzept der Infotafeln mit den Bildern und den umfangreichen Texten sowie auch deren farbliches Design und die Raumgestaltung an sich waren zeitlich sehr aufwendig. Das Ergebnis ist ein rundum ansprechender Salon, der den Besucherinnen und Besuchern einige weitere interessante Einblicke in die Klostergeschichte gewährt.

Der Wertheimer Kulturamtsleiter Frank Mittnacht hat einige Zeit überlegen müssen, um einen passenden Namen für diesen mit einer aufwendigen Stuckdecke versehenen Raum zu finden. Naheliegend war dann aber doch, den Erbauer der Räumlichkeiten als Namensgeber einzusetzen.

Neben der Möglichkeit, sich im neuen Salon auf bequemen Samtsesseln in der Mitte des Raumes etwas auszuruhen und die Klosterstimmung auf sich wirken zu lassen, gibt es hier auf den sechs großen Infotafeln viel über die Geschichte des Klosters Bronnbach zu erfahren - von den Anfängen bis heute. Unter anderem liegen hier die Schwerpunkte auf Themen wie »Kloster Bronnbach und seine Gärten im Barock«, »Kloster Bronnbach als Wirtschaftsbetrieb« und »Die Bronnbacher Klosterlandschaft«.

Mit dem Abt-Wigand-Salon zählt der Rundgang mittlerweile durchs Kloster 29 Stationen. Zusätzlich zu den Möglichkeiten, das Kloster selbstständig oder bei einem geführten Rundgang zu erkunden, gibt es auch die kostenlose Kloster-Bronnbach-App. Mit dieser kann man sich die einzelnen Stationen erklären lassen oder nach einer Führung die eventuell versäumten Passagen noch einmal nachhören.Die erklärenden Texte werden zum Teil von Gästeführer Kurt Lindner gesprochen. In Kürze wird die englische Fassung des Textes eingesprochen und danach auch die App um die 29. Station erweitert.

tlo