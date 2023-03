Abriss Schweizer Stuben ab kommender Woche

Mehrkosten von Stadt und Firma erwartet

Wertheim 21.03.2023 - 15:10 Uhr 2 Min.

Die Abrissbagger stehen bereits auf dem Gelände der ehemaligen Schweizer Stuben. Foto: Gunter Fritsch Werden bald verschwunden sein: Der Abriss der Gebäude der ehemaligen Schweizer Stuben in Bettingen soll in der kommenden Woche beginnen. Foto: Gunter Fritsch

Jetzt kündigte Geschäftsführer Tobias Großmann von der beauftragten Firma TG Umwelttechnik GmbH mit Sitz in Büren (Ostwestfalen-Lippe) gegenüber dieser Redaktion an, mit den ersten Arbeiten für den Abbruch der Gebäude des ehemaligen Nobelrestaurants und Hotels Anfang kommender Woche beginnen zu wollen.

Im Bauausschuss des Gemeinderats hatte Songrit Breuninger (Freie Bürger) am Montag nachgefragt, wann die Abbrucharbeiten auf dem Gelände starten werden, nachdem sie die Einrichtung der Baustelle auf dem Gelände beobachtet hatte. Baureferatsleiter Armin Dattler bestätigte in der Sitzung, dass das Unternehmen nun den Auftrag erhalten habe, mit den Arbeiten zu beginnen. Die Baustelleneinrichtung habe jetzt begonnen.

Rückblick: Ursprünglich hatte es bereits im März vergangenen Jahres geheißen, die Abrissarbeiten würden im Mai 2022 starten und etwa vier bis sechs Monate dauern. Damals hatte der Gemeinderat der Vergabe der Arbeiten an die Firma TG Umwelttechnik zu einer Preis von rund 440.000 Euro zugestimmt. Bei einer Informationsveranstaltung waren Bettinger Bürger über die geplanten Abrissarbeiten informiert worden.

Viele Voruntersuchungen

An dem Grundkonzept habe sich auch knapp ein Jahr nichts geändert, erläuterte Großmann. Die Zeitverzögerungen begründete der Geschäftsführer der TG Umwelttechnik jetzt vor allem mit den umfangreichen Voruntersuchungen auf Schadstoffe, die in den Gebäuden verbaut worden seien. Hier gelte es etwa die strengen EU-Vorschriften für die Entsorgung von schadstoffhaltigen Materialien einzuhalten, so Großmann gegenüber diesem Medienhaus. Angesichts der Ergebnisse dieser Untersuchungen geht der Geschäftsführer davon aus, dass die Entsorgung diverser Materialien »kompliziert und nicht billig« werde.

Ende Januar dieses Jahres hatte Armin Dattler bei einer Informationsveranstaltung zum städtebaulichen Entwurf »Entwicklung des Areals Schweizer Stuben« die Zeitverzögerungen bei den Abbrucharbeiten damit begründet, die beauftragte Firma habe »Mehraufwand« bei den Abbrucharbeiten geltend gemacht. Was übersetzt so viel bedeutet, dass die Kosten für den Abbruch gestiegen sind. Deshalb habe noch »Klärungsbedarf« mit der Firma bestanden, so Dattler am 25. Januar in der Bettinger Mainwiesenhalle.

Im Bauausschuss am Montag erläuterte Dattler nun, dass es zu Nachforderungen der beauftragten Firma kommen werde. Was bei Abbrucharbeiten allerdings auch nichts Außergewöhnliches sei, wie auch das Beispiel Abriss Altes Krankenhaus gezeigt habe. »Wir gehen derzeit davon aus, dass die Wirtschaftlichkeitsberechnungen eingehalten werden«, sagte Dattler. Die Vertragsoptionen beinhalten laut beauftragter Firma den Passus, steigende Kosten für die Entsorgung unerwarteter Schadstoffe geltend zu machen.

Leise Bagger

Wie schon bei der Informationsveranstaltung zum Abbruch beruhigte Geschäftsführer Tobias Großmann jetzt auch die Bettinger Bürger: Die zum eigentlichen Abbruch der Gebäude eingesetzten Fahrzeuge seien ganz neu und entsprächen damit den strengsten Lärmschutzauflagen.

Weil viele Materialien vor Ort aufbereitet werden, werde es auch nur eine begrenzte Zahl an Lastwagen-Fahrten durch die Wohngebietsstraßen geben. Projektsteuerer Karl Heinz Gräf von TG Umwelttechnik hatte bei der Vorstellung der Abbrucharbeiten von »ein bis zwei Sattelzügen täglich« in der Anfangphase gesprochen - dem Zeitraum, wenn die Gebäude entkernt werden. In der eigentlichen Hochphase des Abbruchs geht das Unternehmen davon aus, dass über mehrere Tage 250 bis 500 Tonnen Material über den Geiselbrunnweg abgefahren werden. Zerkleinert, hydraulisch gemahlen und gesammelt werden soll das Material vor dem Abtransport auf dem Grundstück.

Begonnen werden soll der Rückbau mit der Tennishalle. In dem Gebäude werden die höchsten Schadstoffbelastungen mit Asbest, teerhaltigen Substanzen und PCB erwartet.

Gunter Fritsch

Hintergrund: "Areal Schweizer Stuben" Insgesamt fünf Bauabschnitte sieht ein städtebaulicher Entwurf vor, der den Titel "Entwicklung des Areals Schweizer Stuben" trägt und die Weiterentwicklung Bettingens als attraktivem Wohnort voranbringen soll. Auf diesen Flächen , die sukzessive in den kommenden zehn bis 20 Jahren erschlossen werden sollen, soll eine Mischung aus Ein- und Zweifamilienhäusern, Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern entstehen. Bauabschnitt eins umfasst das eigentliche Areal der ehemaligen Schweizer Stuben, auf dem derzeit noch die früheren Gebäude des einstigen Nobelrestaurants und des Hotels stehen. Mit dem Abriss der Gebäude wird jetzt mit der Planung für den ersten Bauabschnitt auf dem zwölf Hektar großen Entwicklungsgebiet begonnen. gufi