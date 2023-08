Ab Oktober Glasfaserverlegung in Wertheim

Rund 18 Monate Bauzeit geplant

Wertheim 03.08.2023 - 11:55 Uhr 2 Min.

Der Glasfaserausbau durch die Firma Breitbandversorgung Deutschland (BBV) soll in Wertheim im August starten. Das wurde jetzt auf einer Bürgermeisterversammlung in Assamstadt von dem Unternehmen bekannt gegeben. Foto: dpa Luftbildaufnahme von Wertheim - Hofgarten - Eichel

Demnach sollen die ersten Tiefbauarbeiten »voraussichtlich im Oktober« in Eichel und Urphar starten, heißt es von dem vom Landkreis Main-Tauber beauftragten Unternehmen.

Ein konkreter Starttermin werde mit einem Spatenstich »gewürdigt«, so BBV-Pressesprecher Olaf Urban-Rühmeier auf Anfrage unseres Medienhauses. Der Termin werde mit der Stadt Wertheim vereinbart und dann entsprechend bekanntgegeben.

Die derzeitige Planung sieht einen Ausbaubeginn in Eichel und Urphar vor. In Eichel befinde sich ein sogenannter Backbone-Anschluss, von dem aus die Arbeiten dann über den Hofgarten und in die Kernstadt weitergehen sollen. Von dort aus sollen die Kabel anschließend nach Bestenheid verlegt werden.

Für alle übrigen Stadtteile und Ortschaften stehe die Abfolge der Arbeiten noch nicht fest, sagte Urban-Rühmeier. Dies geschehe in Abstimmung mit der Stadtverwaltung, eine Information der Bürger werde es allerdings »immer zeitnah« geben, versicherte er. Für den Gesamtausbau auf Wertheimer Gemarkung hat sich BBV einen Zeitrahmen von rund 18 Monaten gesetzt. Dieser Zeitplan könne sich »aber immer im Zuge der Arbeiten und der Situation vor Ort ändern«, schränkte der Sprecher ein. Dabei werde die von der BBV beauftragte Generalunternehmerin Terrado Networks GmbH den Ausbau voraussichtlich in mehreren Ortschaften gleichzeitig starten und straßenzugsweise vorgehen. Für die Koordination der Arbeiten wiederum sei die Firma Infrafibre Networks (IFN), ein Schwesterunternehmen der BBV aus der Infrafibre Germany-Gruppe, verantwortlich, hieß es weiter.

Belastungen gering halten

Um Belastungen der Anwohner in den Straßen möglichst gering zu halten, soll der eigentliche Verlegungsvorgang innerhalb eines Straßenabschnitts an einem Tag realisiert werden. »Die Straße wird morgens geöffnet, das Kabel wird verlegt, der Boden wird verdichtet, und abends wird die Straße wieder verschlossen«, beschreibt Sprecher Urban-Rühmeier die Abläufe, die vor allem dafür sorgen sollen, dass es zu möglichst wenig Einschränkungen bei den Zugängen zu Gebäuden kommt. Im Zuge der Arbeiten sollen dann auch die Hausanschlüsse gesetzt werden, verspricht Urban-Rühmeier, damit Kunden ihren bereits gebuchten Glasfaser-Anschluss »zeitnah« nutzen könnten. Gleichzeitig verweist der BBV-Sprecher allerdings auch darauf, dass es in der eigentlichen Ausbauphase in jeder Straße des jeweiligen Ausbaustandortes gearbeitet werde. Auch Gehwege seien vom Ausbau betroffen. Die Belastungen für Anwohner durch Sperrungen und Umleitungen sollten dabei »möglichst gering« gehalten werden. Auf örtliche Feste werde der Ausbau Rücksicht nehmen. Nach Abschluss der Arbeiten werden die Fahrbahnoberflächen für mehrere Straßenabschnitte zusammen wieder asphaltiert oder gepflastert. Mit »größeren Einschränkungen« rechnet BBV allerdings in der Wertheimer Altstadt, auch wegen des hohen Anteils an Pflasterarbeiten.

135 Millionen Euro Kosten

Der flächendeckende Ausbau des Glasfasernetzes im Main-Tauber-Kreis erfolgt über den Netzbetreiber Breitbandversorgung Deutschland (BBV) und den Investor Infracapital. Im März hatte es geheißen, das Unternehmen werde in den kommenden drei bis vier Jahren insgesamt rund 135 Millionen Euro in die Glasfasererschließung aller 18 Kommunen des Landkreises investieren. Wie hoch die Ausbaukosten nur auf der Gemarkung Wertheim für BBV sind, darüber gebe das Unternehmen aus »Wettbewerbsgründen« keine Auskünfte, wie es weiter hieß.

Nach dem Neckar-Odenwald-Kreis ist der Ausbau im Main-Tauber-Kreis bundesweit erst der zweite rein privatwirtschaftliche Ausbau ohne Steuer- und Fördergelder. Voraussetzung für einen kostenlosen Anschluss eines Haushalts an das Glasfasernetz war es allerdings, dass sich im Vorfeld genügend Kunden fanden, die einen BBV-Tarif für schnelles Internet gebucht haben. Laut BBV sind es im Main-Tauber-Kreis inzwischen über 20.000 Haushalte und Gewerbebetriebe, die sich nach Verlegung der Glasfaserleitungen anschließen lassen wollen.

GUNTER FRITSCH

Stichwort: Backbone-Anschluss Als Backbone wird in der Informatik und in der Telekommunikation ein Bereich eines Telekommunikationsnetzes genannt, der besonders hohe Bandbreiten aufweist. Dessen Aufgabe ist es, die Verbindung zwischen mehreren, unabhängigen Netzwerken herzustellen. Eine Besonderheit stellt hierbei die Verbindung verschiedenartiger Netzwerke dar. Bei einem Backbone-Anschluss (deutsch in etwa so viel wie "Rückgrat", "Hauptstrang" oder "Basisnetz"), wie er im Wertheimer Stadtteil Eichel bereits liegt, handelt es sich um einen Anschluss mit sehr hohen Datenübertragungsraten, der selbst aus Glasfaserleitungen besteht. Im Backbone-Netz kommen alle Datenraten der Endnutzer zusammen, weshalb das Netz entsprechend leistungsfähig sein muss. gufi