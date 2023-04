Ab Gründonnerstag sind die Leierbuben unterwegs

Kreuzwertheim 04.04.2023 - 13:10 Uhr 1 Min.

Die Röttbacher Leierbuben: (hinten von links) Kilian Beck, Moritz Jeßberger, Benjamin, Leo und Julius Geuppert sowie Fenja Michel; (vorne: von links) Anton und Franz Huth.

Informationen hierzu gaben in einem Gespräch im örtlichen Pfarrsaal Oberministrant Kilian Beck, Julius, Benjamin und Leo Geuppert, Franz und Anton Huth, Fenja Michel und Moritz Jeßberger. Die kleine Gruppe hatte sich stellvertretend für die 29 Kinder und Jugendlichen eingefunden, die ehrenamtlich im Dorf unterwegs sind. In der Mehrzahl sind dies Jungen.

»Wir machen das aus Spaß an der Freud'«, sagt Julius und hat damit sofort alle anderen hinter sich. Ihre Leiern, echte Kracherzeuger in ganz unterschiedlichen Formaten, haben sie mitgebracht. »Manche davon sind älter als die Leierbuben selbst«, sagt Kilian. Er erzählt auch, dass sich die Zahl der Teilnehmer im Vergleich zu dem Zeitraum vor Corona mindestens verdoppelt habe.

Zwölfmal sind die Leierbuben in den verschiedenen Ortsteilen in einer Zeitspanne von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends unterwegs. Mit Liedtexten im Wechsel mit den Geräuschen der Leiern begleiten sie die Bewohner durch die Karwoche, rufen zum Kirchgang auf und stimmen sie so auf das bevorstehende Osterfest ein: »Ihr lieben Christen, denkt an das heilige Abendmahl«, damit beginnt der Gründonnerstag. »Ihr lieben Christen, seid munter und wach, es naht die heilige Osternacht«, lautet schließlich eine Textzeile am Karsamstag.

Und dann kommt der »krönende« Abschluss, der Lohn für die schon auch anstrengende Glockenvertretung: Mit einem Bollerwagen ziehen die Buben und Mädchen von Haus zu Haus durch den Ort und erbitten für ihren Einsatz einen kleinen Obolus. Üblich sind gekochte oder rohe Eier, Süßigkeiten und Geld. Die Schätze werden dann nach einem bestimmten Schlüssel verteilt, erklärt Kilian Beck. Auch hier sind sich alle einig: »Auf diesen Moment freuen wir uns am meisten.«

es

Hintergrund: Klappern oder Ratschen Aus Trauer über die Passion Christi schweigen die Kirchenglocken, nachdem sie beim Gloria der Gründonnerstagsmesse zum letzten Mal geläutet haben. Der Volksmund sagt dazu auch, die Glocken seien nach Rom geflogen. Um der Gemeinde in dieser Zeit die Zeiten für den Angelus anzuzeigen und sie zu den Gottesdiensten zu rufen, ziehen die Dorfkinder und -jugendlichen mit Holzklappern aus. Diese Klappern bestehen aus einem Stab, der durch ein Brett gesteckt ist, und oben einen Holzhammer hat, der nach beiden Seiten frei schwingen kann. Ebenfalls kommen diverse andere "Kracherzeuger" - meistens selbst gebastelt und aus Holz - zum Einsatz, etwa Ratschen. Das Ratschen in der Karwoche wurde 2015 von der Unesco in Österreich als Immaterielles Kulturerbe anerkannt. (Wikipedia)