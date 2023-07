Ab August in Wertheim ticketlos parken

Scanner statt Schranke

Wertheim 13.07.2023

Damit sind die Schranken an der Tiefgarage und am Parkplatz am Main ab August passé. Das neue System erfasse die Kennzeichen der ein- und ausfahrenden Fahrzeuge und berechne daraus eigenständig die Parkdauer - ohne Parkticket. Die Schrankenanlagen an Tiefgarage und Parkplatz seien rund 20 Jahre alt. Daher wäre nach Angaben der Stadt in den nächsten Jahren ohnehin eine Erneuerung der Anlage nötig geworden.

