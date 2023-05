Ab 2040 wollen Wertheimer klimaneutral heizen

Kommunale Wärmeplanung: Gutachten setzt vor allem auf Wärmepumpen mit den unterschiedlichsten Energieträgern

Wertheim 23.05.2023 - 15:34 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Schon bald ein Auslaufmodell? Heizwerk der Stadtwerke auf dem Reinhardshof. Künftig könnte auch die Prozesswärme der Wasserstofferzeugung für die Beheizung der Wohnungen auf Wartberg und Reinhardshof sorgen. Bildunterschrift 2023-03-08 --> Schon bald ein Auslaufmodell? Heizwerk der Stadtwerke auf dem Reinhardshof. Künftig könnte auch die Prozesswärme der Wasserstofferzeugung für die Beheizung der Wohnungen auf Wartberg und Reinhardshof sorgen. Foto: Matthias Schätte

Sven Dietterle von EGS stellte am Montag im Gemeinderat die vier Etappen vor, wie die Umstellung der Wärmeerzeugung in der Großen Kreisstadt in den kommenden knapp 17 Jahren gelingen soll. Ein zentraler Baustein soll dabei der massive Einsatz von Wärmepumpen für die zentrale und dezentrale Erwärmung von Gebäuden sein.

Um eine klimaneutrale Wärmeversorgung für Wertheim zu erreichen, seien neben der vollständigen Verdrängung von fossilien Energieträgern auch die energetische Sanierung von Gebäuden und der effizientere Einsatz von Energie bei der Wärmeerzeugung wichtige Bausteine, heißt es in dem Gutachten weiter. Der Energiebedarf von derzeit knapp 415 Gigawattstunden pro Jahr für die Wärmeerzeugung ließe sich allein durch Gebäudesanierungen und Effizienzsteigerungen laut Studie der EGS bis ins Jahr 2040 um rund 39 Prozent senken, auf dann nur noch rund 255 Gigawattstunden pro Jahr. Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am Montag dem Ziel, bis 2040 eine »treibhausgasneutrale Wärmeversorgung« zu erreichen, einstimmig zu. Zugleich sieht der Beschluss fünf weitere Maßnahmen vor, die in den kommenden fünf Jahren umgesetzt werden sollen (siehe dazu: Hintergrund).

Fast die Hälfte der dann noch benötigten Energie (48 Prozent) soll nach den Vorschlägen der Energieplaner durch Wärmepumpen erzeugt werden. Die zentrale Wärmequelle der Pumpen soll dabei die Außenluft sein. Aber auch andere Wärmequellen, wie Flusswasser, Strom, Geothermie und Abwasser sollen nach den Planungen der Gutachter eingesetzt werden, um die Gebäude in der Stadt auf eine angenehme Raumtemperatur zu bringen. Biomasse, sogenanntes Grünes Gas, das aus erneuerbaren Energien gewonnen werden würde, und ein geringer Anteil an Heizöl kämen für die Erzeugung der restlichen 52 Prozent Energie in Frage. Das Gutachten weist für das gesamte Wertheimer Stadtgebiet die mögliche Energieversorgung der Stadtteile und der Ortschaften im Jahr 2040 aus. Vor allem in den Ortschaften soll neben der Biomasse als Wärmequelle auch die Geothermie für den Betrieb von Wärmepumpen eingesetzt werden.

Auch Wärme aus dem Fluss

Sonderfälle sind die Ortschaften und Stadtteile in der Nähe zu Flüssen wie Main und Tauber oder zur zentralen Kläranlage in Bestenheid. Hier schlagen die Gutachter den Einsatz von Wärme aus dem Flusswasser (Bettingen) oder der Kläranlage (Teile von Bestenheid) vor. Grünes Gas soll dabei vor allem auch in der Wertheimer Innenstadt als Ersatz für Erdgas eingesetzt werden, um Gebäude zu erwärmen. Eine Verteilung wäre hier über das bestehende Gasleitungsnetz möglich. Biomasse und Grünes Gas sollen im Jahr 2040 dazu dienen, um die um die Spitzenlasten im Wärmenetz abzudecken, aber auch um Industriebetrieben notwendige Prozesswärme bereit zu stellen. Die Wärmeplanung für das Wertheimer Stadtgebiet sieht dabei neben dem bereits bestehenden zentralen Wärmenetz auf dem Reinhardshof und dem Wartberg den Aufbau weiterer zentraler Wärmenetze in Bestenheid, Bettingen, Waldenhausen und Höhefeld vor. Die Wärmemenge, die über zentrale und dezentrale Wärmenetze im gesamten Stadtgebiet Wertheim im Jahr 2040 erzeugt werden soll, soll dann bei etwa 180 Gigawattstunden pro Jahr liegen.

Im Gemeinderat wurde das jetzt erstmals öffentlich vorgestellte Konzept einer kommunalen Wärmplanung von allen Fraktionen grundsätzlich begrüßt. Axel Wältz (CDU) nannte es »eine ambitionierte, aber auch pragmatische Planung«, bei der es aber auch Planungssicherheit für die Bürger geben müsse, um eine hohe Akzeptanz zu erreichen. Bürger müssten sich die Umstellung finanzielle leisten können und es müsse Übergangsfristen geben, lauteten weitere Forderungen des CDU-Fraktionsvorsitzenden. Zudem müsse auch Holz als Brennstoff weiter möglich sein.

Projekte im Haushalt 2024

Patrick Schönig (SPD) sprach sich für eine »Lobbyismus freie Energiewende« aus, die »pragmatische Lösungen für den Standort Wertheim« finden müsse. Die Stadtwerke müssten zum Beratungsdienstleister vor Ort werden, der die Menschen immer dann berate, wenn die Heizung kaputt gehe. Bei der Erzeugung von Grünem Wasserstoff durch Windkraft- und Photovoltaikanlagen vor Ort müssten die Bürger von den erzielten Erträgen profitieren, lautete eine weitere Forderung der SPD.

Manfred Busch (Freie Bürger) sprach die hohen Kosten von rund 600.000 Euro allein für die jetzt vom Gemeinderat in Auftrag gegebenen fünf Maßnahmen an und erkundigte sich nach möglichen Förderungen. Armin Dattler, Leiter der städtischen Bauabteilung, geht davon aus, dass zwei bis drei der geplanten Maßnahmen für die kommenden fünf Jahre im Haushalt 2024 etatisiert werden. Er kalkuliert mit Förderquoten zwischen 40 und 50 Prozent für die Projekte.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Fünf Machbarkeitsstudien Der Gemeinderat beschloss am Montag insgesamt fünf Maßnahmen, die in den kommenden fünf Jahren auf dem Weg zu einer klimaneutralen Stadt Wertheim umgesetzt werden sollen. Das sind: Das Stromnetz soll überprüft werden, ob es den Mehrbedarf an Strombedarf von geschätzten 197 Gigawattstunden pro Jahr (ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem aktuellen Bedarf) verkraften kann oder entsprechend ausgebaut werden müsste. Geschätzte Kosten für diese Überprüfung rund 150.000 Euro. Grünes, aus erneuerbaren Energien erzeugtes Gas soll ein wichtiger Baustein der Wärmeversorgung Wertheims in Zukunft werden. Eine Analyse des zukünftigen Gasbedarfs und wie es bereit gestellt werden kann, soll für 100.000 Euro in Auftrag gegeben werden. Eine weitere Studie soll ermitteln, inwiefern das bestehende Nahwärmenetz auf dem Wartberg/Reinhardshof ausgebaut und welche erneuerbaren Energien eingesetzt werden können. Geschätzte Kosten: 150.000 Euro. Eine vierte Studie soll sich mit dem Aufbau eines Nahwärmenetzes am Almosenberg befassen. Auch in ihr soll es um den möglichen Einsatz erneuerbarer Energien gehen und die Frage, wo eine Heizzentrale einen Standort finden könnte. Kosten hierfür: 100.000 Euro. Schließlich geht es in einem fünften Projekt für weitere Kosten von rund 100.000 Euro um die Frage, an welchen Standorten auf Wertheimer Gemarkung Grüner Wasserstoff aus Windkraft- und Photovoltaikanlagen gewonnen werden kann und wie die Nutzung von Abwärme aus der Elektrolyse möglich ist. gufi