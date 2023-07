800 Besucher erleben Sportfest des FC Höhefeld

1500 Euro für den guten Zweck

Wertheim 10.07.2023 - 16:32 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein Publikumsmagnet: das Bambini-Turnier beim Sportfest des FC Höhefeld.

In diesem Jahr wurde für den Verein Sprungbrett gespielt, für die Tafeln, für den Regenbogen und die Kita Wenkheim. Rund 1500 Euro sind zusammengekommen, das Gros haben ein Dutzend Sponsoren abgedeckt. Der SV Höhefeld hat eine nicht unerhebliche Schippe obendrauf gelegt und die Einnahmen aus der Bewirtung des Sportfestes mitgespendet. »Anfangs hatten wir etwas Sorgen, dass unsere Sponsoren in diesem Jahr nicht mitziehen würden. Ukrainekrieg, Inflation - da sitzt das Geld bei vielen nicht mehr so locker«, sagte Landeck. »Aber der Endspurt hat es dann zum Glück doch noch gebracht.«

Am Samstag im Freizeitturnier traten Mannschaften mit Namen wie »Mein letzter Wille - 6,2 Promille« oder »Billy-Boys« an. Letztere gewannen dann übrigens auch. Alle sechs Teams hatten in zwei Disziplinen antreten müssen. Fußball sowieso, aber auch Volleyball, erst die Summe der Siege brachte den Gesamterfolg. Dem Vernehmen nach wurde auf dem Platz entschieden gekämpft und abends mit Chris Only dann ebenso hart gefeiert.

Zum Bambini-Turnier am Folgemorgen waren alle wieder auf dem Damm. Die Kids zwischen vier und sechs Jahren waren einer der Publikumsmagnete - aber auch die Dorfolympiade und natürlich das abschließende Benefizturnier zogen viele Besucher an. Darin traten die SpG Welzbachtal, die Kickers DHK Wertheim, der VfB aus Reicholzheim und der FC Eichel gegeneinander an. Insgesamt erlebten rund 800 Gäste das Sportfest mit, das rund 70 Höhefelder Helfer gemeinsam ausrichteten.

Ge