VDK Rauenberg: Jubiläumsfeier mit Festakt und großem Familienfest

75 Jahre großer Einsatz für die Menschen

Freudenberg 10.07.2023 - 15:02 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Für 20 Jahre aktiven Einsatz als Vorsitzende der VDK Rauenberg überreicht Wolfgang Reinhart Margarete Schmidt die silberne Geschenkmedaille des Landtags.

Alle Redner hoben das große Engagement der Ehrenamtlichen des VDK-Ortsverbands hervor. Werner Raab, stellvertretender Landesverbandsvorsitzender und Bezirksverbandsvorsitzender Nordbaden des VDK, sagte: »Ihr habt den Gedanken des VDK 75 Jahre weitergetragen.« In Vergangenheit und Gegenwart seien unendlich viele ehrenamtliche Stunden geleistet worden. Er hoffe, dass dies so weitergeht. »Wir arbeiten alle für das Wohl der Menschen, die wir in ihren Anliegen ernst nehmen«. Soziale Gerechtigkeit zeige sich nicht nur in der großen Politik, sie beginne im persönlichen Umfeld. Anhand der aktuellen Entwicklung verdeutlichte er, wie wichtig der VDK auch heute ist.

Landtagsvizepräsident Wolfgang Reinhart (CDU) sagte: »Gäbe es den VDK nicht, müsste man ihn erfinden.« Er sei heute ein »sozialpolitischer Allrounder«, der auch weiterhin gebraucht werde. Besonders würdigte er die Arbeit von Margarete Schmidt, Vorsitzende des VDK Rauenberg. Sie übt das Amt seit 20 Jahren aus. Als besonderes Geschenk überreichte er ihr die silberne Geschenkmedaille des Landtags, den sonst meist hochrangige Besucher wie Diplomaten erhalten.

Bundestagsabgeordnete Nina Warken (CDU) betonte, es bleibe wichtig, sich für Schwächere einzusetzen. Dies mache der VDK Rauenberg seit 75 Jahren. Weiter lobte sie das große Engagement im Dorf und in der Gesamtstadt Freudenberg zum Beispiel bei Festen und dem KEGL-Projekt (Kochen + Essen + Genießen = Leben). Besonderen Dank zollte sie Schmidt für ihr langes, intensives Engagement. Auf sie sei immer Verlass. Die Vorsitzende überlege nicht lange, sondern packe an. »Du bist mit sehr viel Engagement und Herzblut dabei und kannst andere begeistern«, lobte Warken.

Auch Bürgermeister Roger Henning hob den großen ehrenamtlichen Einsatz des VDK Rauenberg hervor. Die drei VDK-Ortsverbände in Freudenberg seien ein Paradebeispiel für Zusammenarbeit über die Ortsteilgrenzen hinweg. Sie zeigten, was man so gemeinsam schaffen könne. »Sie erreichen sehr viel für unsere Bürgerinnen und Bürger.«

Kassierer Norbert Dühmig betonte, die Mitgliederzahl des Ortsverbands sei unter der Führung von Margarete Schmidt von 24 auf ganz aktuell 186 Mitglieder gestiegen. Besonders an Schmidt sei auch ihre Art, allem etwas Positives abzugewinnen. Die Glückwünsche des VDK-Kreisverbands Tauberbischofsheim überbrachte dessen Vorsitzender Kurt Weiland.

bdg