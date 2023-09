Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

68. Heimat- und Quätschichfest lockt nach Kreuzwertheim

Dank für die zahlreichen Helfer

Kreuzwertheim 01.09.2023 - 19:13 Uhr < 1 Min.

Traditionell ging es zum Start des Heimat-und Quätschichfest im gemeinsamen Zug durch den Ort zum Festplatz.

Hoch oben vom Turm eröffnete Bürgermeister Klaus Thoma das Fest. Er freute sich über den regelrechten Ruck, der nach dem Aufruf zur Rettung des Fests durch die Gemeinde gegangen sei. Dabei dankte er allen, die es mit vielen Hundert Stunden Vorbereitung ermöglicht hatten.Insgesamt seien über 300 Helfer aktiv. "Was kann es Schöneres geben, als Menschen die gemeinsam feiern", betonte er. Das Fest verbinde Brauchtum mit Unterhaltung. Es sei das Fest der Vereine und ein Stück Heimat. Nun sei es Zeit gemeinsam zu feiern.

Gesangverein und die Gäste entlang der Straße stimmten gemeinsam das Quätschichlied an. Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung am Turm vom Männergesangverein Kreuzwertheim und der Musikkapelle der Freiwilligen Feuerwehr Röttbach. Anschließend starteten die Oldtimer zu einer kleinen Rundfahrt durch den Kernort und danach machten sich alle Gäste angeführt von der Kapelle im großen Festzug auf zum Festzelt. Nach der dortigen Begrüßung durch Frank Theobald, Vorsitzender des Festgremiums, meisterte Thoma mit nur einem gekonnten Schlag den Bieranstich. Das Zelt füllte sich danach zur Musik der Feuerwehrkapelle mehr und mehr. Am späteren Abend sorgte dann der aus Marktheidenfeld bekannte DJ Lou Beeger für Hochstimmung.

Birger-Daniel Grein